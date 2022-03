Tekstaripalstalla on viime päivinä käyty keskustelua, kuuluuko tuli sytyttää puiden alta vai päältä.

Kysymys Porin kaupungin lakimiehille: miten on mahdollista, että kaupungin omistaman liikuntatilan seinässä on tupakkamerkin mainos? Suomen tupakkalaki kieltää tupakan mainonnan. Miksi Pori rikkoo tupakkalakia?

Mikähän koulutus Heikolalla on, kun pitää tuomiokapitulin päätöksiä väärinä? Tietääkö, mitä luottamusmiehen oikeuksiin kuuluu?

Jälleen kerran kaupungin päättäjät todistivat tyhmyytensä: "Olisi tasa-arvoista ottaa näkövammaisilta ja heidän avustajiltaan ilmaiset linja-autokyydit pois." Niinpä tietysti. Samassa lähetyksessä ilmoitettiin, että kesällä Yyteriin pääsee ilmaiseksi. Entäpä lastenvaunut? Edelleen ilmaista matkustusta. Hävetkää – mutta edes sitä ette osaa.

Porin kaupunki on lakkauttamassa näkövammaisten maksuttomat bussimatkat tasa-arvoon vedoten. Porin kaupungin joukkoliikennejaosto ei ilmeisesti näe, että näkövammaiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa meihin muihin nähden.

Hoitajien palkankorotus on oikeutettu koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden. Aina on kuoppakorotus torpattu, milloin mistäkin syystä. Viimeksi koronan takia. Unohtamatta Sipilän hallituksen leikkausta lomarahoista. Tietenkin, korulauseiden sijaan voisi lähettää kiitoskortin, olisi kerrankin jotain konkreettista. Magneetilla saa jääkaapin oveen.

Yli 30 vuotta puolison alaa seurannut mies

Monet firmat ympäri Eurooppaa boikotoivat Venäjää sotatilanteen johdosta. Harjavaltaan Norlisk Nickeliin tulee Venäjältä rikastetta junavaunuittain. Miksi boikotti ei vaikuta rikastekuljetuksiin?

NAKKILAN KUNTA voisi suunnitella nuorisolle siistimpää kokoontumispaikkaa kuin romahduspisteessä oleva Villentien autiotalo. Ei ole edes uimahallia.

Tuttava kertoi, että eräät hänen kaverinsa lentävät lomalle Venetsiaan Finnairilla hintaan 5 euroa per lippu. Veronmaksajien piikkiin yhtiöltä, joka tämän tästä on kuralla. Tällainen "bisnes" on loputtava. Viidellä eurolla ei pääse käymään edes Pihlavassa.

Provosoiva otsikko Pentti Välimaa mielipidekirjoituksessa (SK 25.3.): "Kokoomus kosiskelee Naton kannattajia". Olen ymmärtänyt maassamme valitsevan aika suuren yhteisymmärryksen Natoon liittymisestä. Jopa entiset kommunistit ovat avanneet silmänsä näkemään tämän asian tärkeyden.

Mää sytytä puut saunapesäs ain altpäin, vaik sit koko Etelämanner sulais.

Saako lehtipuhallinta käyttää katusepelin poistossa? Ilmanlaatu on jo muutenkin huono ja tämä pahentaa entisestään tilannetta. Vanha konsti vesi ja harja eivät pölytä. Samalla tulee pestyä koirien jätökset.

Miksi Ässät sai jäähallin nimestä kertyneet huutokaupparahat, vaikka halli on 100-prosenttisesti Porin kaupungin eli meidän veronmaksajien omaisuutta?

Vastaan 23.3. Itävaltaa koskeneeseen tekstariin. Itävalta on ollut sodassa 1900-luvulla Venäjää ja Neuvostoliittoa vastaan molemmissa maailmansodissa. Toisessa maailmansodassa ei Itävaltaa tosin ollut valtiona olemassa Saksan valloitettua sen. Anschluss rikkoi kansainvälisiä sopimuksia, mutta Euroopan maat hyväksyivät sen. Luehan historiaa. Aloita vaikkapa Itävalta-Unkarista. On mielenkiintoista ja sivistävää. Muista kuitenkin niin kutsuttu aikalaissokeus.

Voisiko joku viisas kertoa minulle, käytetäänkö sähköautoissa erilaista sähköä, kun kaikkien pitäisi siihen siirtyä. Samaan aikaan kehotetaan säästämään energiaa, laskemaan huoneiden lämpötilaa ynnä muuta.

Veikkaan, että Porissa pakolaisina olevat näkisivät mielellään lentonäytöksen hävittäjät oman maansa taivaalla. Nämä hävittäjät eivät pommita perheitä, vaan ampuvat alas Venäjän hävittäjät.

Nyt kun Power muuttaa Mikkolaan, niin olisi aika saada takaisin ruokakauppa Kuninkaanlahdenkadulle. Asiakkaita kyllä riittäisi.