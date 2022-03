Harmittaa nykyään käydä tanssimassa, kun siellä ei enää tanssita, vaan pyöritään kaikki tahdit käden ali.

Toivoa todella sopii, jotta Australian firmasta lumoutuminen ei tarkoita sitä, että jätteet päätyvät mereen. Australia kun ei näe mitään huolta esimerkiksi kivihiilestä millään lailla.

Miksi mennä asumaan ampumaradan lähettyville, jos se häiritsee. Katinkurun ampumarata on perustettu sinne jo 60-luvulla, ei tainnut silloin kovasti naapureita olla.

Olen asunut Pinomäessä yli 50 vuotta. Noin viiden vuoden aikana ampumaradan äänet ovat selvästi lisääntyneet. Syyksi on kerrottu meluvallin puuttuminen (maa-aines viedään Hangassuolle) sekä puiden kaato. Syynä on myös kovaäänisempien ammuntalajien lisääntyminen. Toivoisin, että asialle voitaisiin tehdä jotakin.

Pinomäkeläinen ei todellakaan häiriinny ampumaradan äänistä. Ne kuuluvat sinne samoin kuin lentokoneet ja hevoset. Jos jotakuta häiritsee, kannattaa miettiä toista asuinaluetta.

Ammunta harrastuksena ei ole varmasti huono asia. Ampumaradan sijainti aivan asuin- ja virkistysalueen välittömässä läheisyydessä on vain melusaasteen vuoksi täysin väärä.

Kotitalouksien puunpoltto heikentää Porin ilmanlaatua (SK 22.3.). Tutkikaa joku, mitä vaikutusta on Käppärän krematorion pikimustalla, haisevalla savulla, joka leviää koululle asti. Tämä on lähes päivittäistä.

Taas uusi keskusteluohjelma, jossa laulaja Robin tapailee tuttujaan. Eikö näitä kamuohjelmia ole jo tarpeeksi?

Miten kauan se Kiitolinjan vanha palanut raunion rötiskö vielä kaunistaa maisemaa Helmentiellä?

Tosi vaarallista suojatiekäyttäytymistä paikallisen putkiliikkeen autonkuljettajalta Heinimaantiellä Porissa. Korjaa asenteesi – suojatietä oli ylittämässä myös alakouluikäinen lapsi. Huomioitko edes hänet?

Eurajoen viranomaisille: nyt on aika tutkia, mikä on meriveden tila Luvian kalakasvattamon kalojen talvisäilytyspaikan ympäristössä. Jäältä on helppo ottaa näytteitä.

Torille asioimaan pyrkinyt (tekstarit 21.3.) vastaakin itse kysymykseensä, missä ovat kiekkopaikat – jopa ennen kuin edes kysyy. Siellähän ne ovat pitkäaikaiskäytössä, ja kiekonkääntörumba vauhdissa. Tiedossahan tämä toki oli. Parkkimaksut äkkiä takaisin, niin pääsee taas keskustaankin asioimaan. Ja opetelkaa käyttämään maksusovelluksia. Jotkut niistä toimivat ihan tavallisella peruskännyllä, ei tarvita älypuhelinta. Eikä lantteja, eikä maksuautomaatin etsimistä.

Onpa erinomaisen hyviä hakijoita Satakunnan hyvinvointialuejohtajan paikalle. Monella parikin korkeakoulututkintoa, vahvaa osaamista sote-alasta ja sen johtamisesta. Nyt pitää unohtaa poliittiset jäsenkirjat ja valita osaavin ja pätevin. Toivon näin, mutta pelkään pahinta. Minusta politiikkaa ja sotea ei olisi alunperinkään pitänyt sotkea keskenään

Tämä tekstaripalsta on näköjään pelkästään porilaisten ruikutuspalsta, jossa ei muiden asiallisia ja ajankohtaisia asioita julkaista. Näin on.

Miksi vieläkin kirjoitetaan ja puhutaan Lammin tuulivoimaloista? Lammi on entinen kunta Etelä-Suomessa. Ahlaisissa on Lamppi. Jos esimerkiksi keittiöstä simahtaa lamppu, niin vaihdetaanko tilalle uusi lammu vai lamppu? Minä vaihdan lampun. Puhutaan asioista mieluummin oikeilla nimillä.

Kuten tilastoista näkee, niin jotta jääkiekko Suomessa säilyy, isojen seurojen on suostuttava siihen, että vierasjoukkue alkaa saamaan 30 prosenttia ottelun lipputuloista. Muuten sarja nimeltä SM-liiga näivettyy muutaman joukkueen minisarjaksi.

KIINTEISTÖVERO pitää poistaa, koska pyöräteitä ei hoideta.