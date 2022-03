Suomi on nyt innolla tarjoamassa itseään suurvaltojen painimatoksi.

Monet luulevat, että kansakunnan suurin onnettomuus on sota. Väärin. Hirvein tilanne on orjuus.

Antti Pekola

Jos ei Ässissä vaihdeta ensi kaudeksi koko johtoa paitsi Kivi, niin sama sijoitus on nyt jo saletti.

Tommi Kerttula arvioi (SK 22.3.) Ässien pelaajabudjetin nousevan ensi kaudeksi sadoilla tuhannella eurolla. Alkuvuodesta veronmaksajat ottivat Ässien hallivelat kontolleen ja siirsivät seuran tilille lisäksi puoli miljoonaa. Pelaajien palkkoihinko se veronmaksajien raha menee?

Musan Salamassa on talkootyö ollut aina kunnia-asia. (Myös ToVessa ja PiTussa) Kerättiin paperia ympäri Poria ja myös paalattiin ne, samoin innokkaat jäsenet omissa työpaikoissaan toivat veikkauskupongit silloiseen Vähärauman Rientolaan. Lisäksi hoidettiin Pori Jazzien järkkärihommat. Arvoisat Ässien fanit, ottakaa mallia talkootyön voimaan.

Kerttula voisi hommata sopivimpien pelaajien sijasta pätevimmät. Vaikka sopivien valinta on Porin kaupungissa suosittua. Joukkueessa pitää olla erilaisia persoonia ja taito pitää mennä luonteen edelle kriteereissä. Pelaajabudjetti pitää olla riittävällä tasolla. Pienimmällä budjetilla saa heikoimman joukkueen. Mutta kaikesta huolimatta tsemppiä ensi kauden joukkueen kasaamiseen. Periksi ei anneta milloinkaan.

Etelämantereella on loppukesä, silloin siellä on lämpimämpää kuin talvella, joka on siellä nyt tulossa. Sitä paitsi jää ei sula, jos pakkasta on 20 astetta.

Lehdessä kehotetaan sytyttämään polttopuut päältä. Kertokaa tyhmälle, jos ladon kylmään lämmitysuuniin viisi koivuklapia, niin miten ja millä saan ne syttymään yläpuolelta?

Yyterissä parkkipaikat voivat jäädä tyhjiksi, jos koronan vuoksi kotimaahan jääneet matkustavat taas.

Onko uusi aluevaltuuskunta varmaan rokotettu koronarokotteella? Toivon vastuullisuutta ja esimerkkiä kaikilta valituilta valtuutetuilta, turvallisuuden nimissä.

Katselin väestöntiheyskarttoja maailmalta ja huomasin, että Kiinalla on pohjoisessa pitkä yhteinen raja Venäjän Siperian kanssa. Sitten huomasin, että Venäjän Siperian väestötiheys on luokkaa alle 2 asukasta neliökilometrillä. Edes ajattelematta Siperian rikkauksia heräsi ajatus, että mikä on Kiinan lopullinen tavoite Venäjän suhteen. Ehkä se onkin Putin, joka menee ansaan – ei Euroopassa, vaan idässä.

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2022 helmikuussa noin 2 570 000, mikä oli 89 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. STTK:n pääekonomistin mukaan se on vanhan laskutavan mukaan 75 prosenttia, mikä on mittaushistorian ennätys. Tämä ei kuitenkaan ole ylittänyt uutiskynnystä, kun lehdessä ei ole mitään kerrottu. Syntyikö ennätys väärän hallituksen aikana?

Taas on se aika vuodesta, kun Kuukkarissa ei tarvita herätyskelloa. Ulos päästetty koiraa haukkuu taukoamatta ja herättää koko kulmakunnan.

Voi hyvänen aika, kun sääliksi käy hevosia Porin harjoitusradalla. Apaattisena seisovat kuralätäkössä. Laitumen nurkasta hakevat töppäreen päältä kuivempaa kohtaa. Ei ole niidenkään elämä helppoa.

Kysymys teille, jotka uskottelette itsellenne uskovanne Jumalaan. Mikä luomistyössä meni eniten pieleen? Itselle tulee mieleen ihmisen ylimitoitettu seksuaalivietti ja vallan halu. Esimerkiksi oikeamielisyydestään tunnetulla kuningas Salomolla oli raamatun mukaan tuhat vaimoa.

Taloyhtiön häiriköivästä puheenjohtajasta (tekstarit 24.3.): hänet valitsee taloyhtiön hallitus ja hallituksen valitsee yhtiökokous. Olisiko peiliin katsomisen paikka?