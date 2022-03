Hyvät ihmiset, lopettakaa Putinin määritteleminen sairaaksi. Älkää sanoko Venäjän diktaattoria sairaaksi edes metaforisesti. Loukkaatte oikeasti sairaita. Sairas ei ole vastuussa sairaudestaan, eikä niistä teoista, mitä sairaus aiheuttaa. Kutsukaa Putinia hirviöksi, rikolliseksi, valehtelijaksi, pahaksi, murhaajaksi, hylkiöksi tai ihmiskunnan viholliseksi, sillä hän on valinnut pahuuden.

Onko Venäjä niin pieni maa, etteivät venäläisten huvijahdit mahdu sinne talvisäilytykseen? Venäläisessä omistuksessa olevaa Helsingin jäähallia voitaisiin käyttää pakolaisten majoittamiseen. Venäläisomisteisesta Helsingin telakasta on tulossa suomalaisille usean sadan miljoonan lasku.

Vinkki Natoon haaveileville: lukekaa kirja Tuula Malin Putinin pihapiirissä –Suurvaltaoperaatiot Suomessa. Kummasti haihtuu "ruususen uni" ja tajuaa, missä mennään ja miksi.

Taloyhtiössä pahin häirikkö on puheenjohtaja. Iltaisin hän seisoo pimeässä puun alla ja vahtaa asukkaiden ikkunoihin. Kesäisin hän grillaa taloyhtiön maksamilla hiilillä. Viikonloppuisin hän saunoo ylimääräisesti taloyhtiön saunassa ja hän on ottanut kerhohuoneen omaan käyttöönsä, koska hänellä on yleisavaimella pääsy kaikkiin paikkoihin. Omituista toimintaa. Onkohan yleistä?

Jo on aikoihin eletty. Suomesta loppuu sanomalehtipaperi. Mikä neuvoksi? Paperiherrojen pitää ottaa neuvoa-antavat!

Katinkurun ampumaradalla ei kirjoittajan (tekstarit 23.3.) mukaan saisi ampua näinä vaikeina aikoina. En ole ammunnan harrastaja, mutta taitaa olla niin, että nyt vasta täytyykin "paukutella". Kiinnostus maanpuolustusharrastuksiin on kasvanut. Syyllisen tiedämme.

Ampumarata on ollut Katinkurussa iät ja ajat. Nytkö se pitäisi kieltää raskaiden aikojen vuoksi?

Tämän sivun juttuihin pitäisi laittaa pakollinen omakuva. Jos sitten jäisi ne tyhmimmät jutut lähettämättä. Kateellinen teksti on surkuhupaisaa tai vähälumisuus tai olemattomat jouluvalot, esimerkiksi.

Joku kirjoitti (23.3.), mitä kaikkea kaislikossa "suhisee". Myös nokikana mainittiin. Pienellä merenlahdella oli 2–3 poikuetta kymmeniä vuosia, kunnes nokikanaa sai alkaa metsästää. Sen jälkeen ei ole näkynyt. Vai onko syynä rehevöityminen – mitään kun ei saa ruopata, täytyy antaa fladan muodostua. 50 vuotta sitten vesi oli kirkasta, lahti ei ollut täynnä lummetta ja ulpukkaa. Nokikana piti poikasensa kurissa ja nuhteessa. Oli mukava seurata.

Ei taida urheilutoimittajat tietää, että on olympiafestivaalit käynnissä Suomessa. Mitaleita tullut jo monta, Ässistä vaan monta sivua, jumbojoukkueesta.

Joku viisaampi, muistaakseni arkkipiispa sanoi, miksi Jumala sallii pahan. Hän sanoi, että Jumala antoi ikään kuin pelikentän ihmisille. Ja sanoi : pitäkää siitä huolta. Siirsi vastuuta ihmiselle, joka sitä ei näemmä kykene kantamaan. Valitettavasti. Raamatun psalmissa kuitenkin sanotaan: kunnon ihminen muistaa luonnon tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne. Tämä koskee niin sotaa kuin muutakin ihmisten järjettömyyttä. Eli vastuu on ihmisen, joka ei noudata sääntöjä.

Ihmisellä on vapaa tahto valita hyvän ja pahan väliltä. Jumala ei mikromanageeraa ihmisen valintoja.

Viitaten tekstariin (23.3.): lentonäytöksessä ei juhlita mitään koneita. Eivätkä meidän hävittäjämme pommita Ukrainassa. Ne suojelevat meitä sellaiselta.

”Hävittäjät lentonäytöksen tähtinä" ovat juuri tätä päivää. Ukrainalaiset ovat nimenomaan pyytäneet hävittäjiä ilmatilansa puolustamiseen.

Pidän kotikaupungissani asiallisena toimintana näinäkin aikoina ampumaradan käyttöä harjoitteluun tahi kilpaurheiluun, kuten myös länsimaisen hävittäjäkaluston rauhanomaista vierailua ilmailuliiton lentonäytöksessä. Lämpimästi tervetuloa.