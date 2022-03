Lukijan kuvassa (21.3.) syypäänä on keräilyauto. Kun sitä säiliötä tyhjennetään, niin osa roskista valuu pihalle. Olen itsekin syyttänyt muoviroskien tuojia, mutta kerran satuin paikalle todistamaan tapahtumaa.

Äitienpäivä lähestyy. Koska puhutaan tabusta eli äideistä, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisia ja ovat epäoikeudenmukaisia? Jotkut lapsista saavat kaiken, jotkut lapsista eivät saa mitään (korkeintaan ilkeilyä).

Löytyihän taas joku joka veti esiin paperimiehen palkan vertailun muihin. Otti mukaan siivoojankin – mitenköhän paljon paperitehtaissa on enää omia siivoojia? Tulot jos on vähän suuremmat, niin veroprosenttikin nousee isosti. Verotuloista maksellaan ne kunnallisen puolen palkatkin isoilta osin, ja paperimies tuo siinä suoraa tuloa kunnan kassaan, joka raha ilman paperimiehen veroja pitkälti menisi ikään kuin saavuttamattomiin.

Hetkinen. Duunitorin mukaan 45 209 sairaanhoitajaa on ilmoittanut palkkansa kuntasektorilla ja se on keskimäärin 3207 euroa. Keskipalkka on kasvanut 2019–2020 1,7 prosenttia. Näköjään tarvitsee itse ryhtyä lakkoon, kun vertaa omaan palkkaan, joka on huonompi kuin tuo ilmoitettu keskiarvopalkka. Ja olen kuitenkin käynyt yliopiston.

Kun mikään ei riitä

Teinitytöt mainostavat Fasessa lastenhoitopalveluita. Kannattaa selvittää lastenhoitajien taustat ennen kuin tekee sopimuksia.

Noormarkkulainen (tekstarit 18.3.), voinko tulla hakemaan soraa pihastasi? Älä kajoa naapurisi omaisuuteen. Se naapurin maalla oleva puuaines on naapurisi omaisuutta.

Kiina sanoo, että maiden on kunnioitettava toisten maiden itsemääräämisoikeutta. Eikä saa kajota toisten sisäisiin asioihin. Siksi ei Kiinan mielestä Venäjää saisi tuomita. Mutta miten ikinä Ukraina on Venäjän sisäinen asia? Nyt Xillä heittää ja pahasti.

Matti T

En ole löytänyt mistään tietoa, miten/mihin voisi lahjoittaa tavaroita, vaatteita, leluja ynnä muuta Poriin perustettaviin majoituspaikkoihin ukrainalaisille. Tarvetta ajattelisi olevan. Osaisiko joku auttaa?

Sotien synnyttämät pakolaisvirrat pitää suunnata sodan aloittaneen maan elätettäviksi. USA:n aloittamien sotien pakolaiset USA:n, Venäjän aloittamien Venäjälle ja niin edelleen. Se nostaisi sodan kynnystä.

Kannattaako sitä Venäjän kapitalistia nyt niin paljon vihata? On se suonut vuosikymmeniä meille edullisen elämisen – nyt sen huomaa, kun sieltä ei mitään saisi tuoda, niin Suomen kapitalisti on kohta tuplannut kaikki hinnat.

Toivoisin hiukan harkintakykyä ampumaharrastajille, ettei nyt paukutettaisi turhaan niin, että koko kylä raikaa, kun tänne on tuotu kymmeniä sotapakolaisia.

Ylen kysely maailman onnellisemmasta kansasta. Kysymykset esitettiin varmaan Ylen toimittajille ja vähintään 200 000 ylimääräiselle verovaroilla elävälle virkahenkilölle. MOT voisi tehdä ohjelman Suomen hallintokoneistoista, mutta eivät varmaan saa lupaa, eivätkä uskalla.

Miten S-market ja Prisma kuittaavat turhaan kaupoissa käyneille asiakkaille Kulta-Katriina-kahvin loppumisen? Tarjous oli voimassa 20.3. asti. Turhalta tuntuu lukea kyltistä, että kyseinen tuote on loppunut suuren kysynnän vuoksi. Luulisi S-ketjun ymmärtävän, että nykyisellä hintatasolla kysyntä on suurta ja osaavan vastata siihen. Tämä ei ole ainut kerta, kun käy näin. Odotan S-ketjulta vastausta, kuten moni muukin.

Jokaisen suomalaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan, sanoo valtionvarainministeri. Uskottavuutta lisäisi, jos Saarikko kertoisi, paljonko ministerit, erityisavustajat, poliittiset sihteerit, kansanedustajat ynnä muut ovat valmistautuneet leikkaamaan palkkioistaan.