"Paperimies Pesosella vuosipalkka on yli 5 miljoonaa –Paperista tulee tuloja, sairaanhoidosta vain kuluja”

Tekstaripalstalla on käyty viime päivinä keskustelua, miksi paperirullan hoitamisesta maksetaan enemmän palkkaa kuin ihmisen hoitamisesta.

Omituinen ilmiö. Ukrainan sota lisää päästöjä Suomessa ja suuren venäläisten omistaman tehtaan ennen talteen otettu hukkalämpö päästetään taivaan tuuliin ja aletaan tekemään samaa lämpömäärää polttamalla haketta. Järki hoi, äly älä jätä.

Edesmennyt mies sanoi minulle,että ei taitaisi paljon huonompi olla tuo veli venäläinen hoitamaan Suomen asioita kuin nämä entiset ja nykyiset hallitukset: valtion omaisuudet on myyty pörssiin, itsenäisyys EU:lle ja puolustusta myydään USA:lle Nato-nimikkeellä. Ei ollut ihan tyhmä mies se vanha mies.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022. Elämme ihmiskunnan historian käännekohdassa. Mikäli Venäjä ja Kiina löytävät toisensa, olemme saapuneet Harmageddonin porteille.

Piti asioida torilla, mutta parkkeeraaminen tehty mahdottomaksi. Kaikki kiekkopaikat täynnä firmojen pakettiautoja. Missä ovat niin mainostetut kiekkopaikat? Tämäkö on keskustan elävöittämistä? Menin sitten Prismaan ostoksille.

Jukka Tuori kirjoitti (SK 17.3.) täyttä asiaa. Vihervasemmisto syyttää maataloutta lähes kaikesta ja Itämeren saastuminenkin on maatalouden syytä. Mitään perustetta väitteelle ei ole. Oppi-isänsä Taisto Sinisalon mukaan vihreät haluavat lopettaa yksityisen maanomistuksen suojelemalla kaikki maat. Suojelu on synonyymi sosialisoinnille. Mitään typerämpää ei ihminen voi tässä maailmantilanteessa tehdä. Kyllä kaikki maat ja metsät tarvitaan ruuan ja puun tuottamiseen. Ilman turvepeltoja ruuan tuotanto jää aika pieneksi. Turpeesta tehtiin fossiilinen arvalla. Näin meillä asiat päätetään. Ilmastonmuutoshöpinällä yritetään vain peittää todelliset tavoitteet.

Paavo Siikaisista

Harvinaisen asialliset kirjoitukset torstaina Tuori ja perjantaina JP Mikola. Totta joka sana. Paljon vaan on Suomessa niitä, joilla ei kaikki muumit ole tornissa. Harmillista.

Missä Mikola (SK 18.3.) kuvittelee sen Helsingin edustustilaisuuksien kasvisruoan sitten kasvavan? Outoa, miten nämä mukamas kotimaista ruoantuotantoa puolustavat eivät välillä näe muuta kuin lihan- ja rehuntuotannon.

Nyt vasta keskusliikkeet heräävät. Vaikka ajat asiasta on jo puhuttu. Hämmentävää on erityisesti SOK:n asenne.

Helsingin Sanomat selvitti hiljattain eri puolueitten Nato-kantoja. Hallituspuolueista vain RKP kannatti Nato-jäsenyyden hakemista. Vaaliuurnilla tavataan – mikäli Suomi on vielä itsenäinen valtio. Jos on, valintani on RKP.

Suomessa on, jopa kyseenalaisin keinoin, nostettu Naton kannatus ja saatu osa kansasta pelkäämään ja ylireagoimaan. Kyllä maa voi elää ilman Natoa, ottakaa esimerkkiä Itävallasta.

Kun sote-alan yrittäjät on todettu jääveiksi aluevaltuustojen päätöksentekoon, niin mielestäni myös sote-alalla työskentelevät henkilöt pitää jäävätä samalla perusteella. Tasa-arvon pitää toteutua.

Olipa upeaa lukea Ulvilan konepajan firmasta. Miten pitävät huolta työntekijöistään. Ensiarvoisen tärkeää on hyvä työterveyshuolto. Ottakaa muut mallia.

Yritys voi hyvin, kun johto huolehtii alaisistaan aidosti. Kulttuuri- ja liikuntasetelit, avoin tiedotus asioista sekä toimiva työterveyshuolto.

Katselin tsaari-putinin julistusta televisiosta. Toivottavasti jotkin tahot Venäjällä uskaltavat ja kykenevät toimimaan. Planeettamme kohtalo on vaakalaudalla – naapurimaan diktaattorin henkinen tasapaino on järkkynyt. Nyt on jo kiire. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Kaasulämmittimellä voi lämmittää ilman sähköä.