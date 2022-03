Kovin on ollut hissukseen se porukka, joka on arvostellut Suomen puolustusvoimien kalustohankintoja.

On suurta viisautta vetäytyä palloiluhallihankkeesta. Kustannusten nousu on suurta. Jo aiemmin kovasti arvosteltu suunnitelma on nyt tapahtuvalla pitkällä aikalisällä hyvä keventää ja siirtää urheilutalon yhteyteen, toisiaan palvelemaan. Kiitos. Kaupungin osalta toivotaan myös jo aiemmin esille tuotua korona-kompensaatiota kaikille seuroille, eikä vain Ässille. Tuota päätöstä seuraväki odottaa kovasti.

Kaupat nostivat nopeasti hintoja, mutta tuottajien hintoja ei? Kaupoille nyt vastuuta säilyttää kotimainen tuotanto.

Olin menossa perunoita ostamaan torilta, mutta pysäköinti ei luonannut. Puolen tunnin kiekkopaikat täynnä työmiesten autoja. Ajettuani muutaman kierroksen luovutin.

Jukka Tuorin kirjoitus (SK 17.3.) erinomainen. Eipä disinformaatiota ja propagandaa tarvitse idästä etsiä. Suomessa taistolais-kommunismi jyllää yhä. Pöydän puhdistus pitää aloittaa julkaisemalla Tiitisen lista.

Ilman muuta kahvila/aurinkoterassi Pohjoisrantaan, kun venelaituritkin tulee sinne.

Meri-Porin joukkoliikenne puhuttaa, mutta se ei ole ainoa joukkoliikenneongelma. Kaupungin palkkaama joukkoliikennekonsultti poisti myös torilla hyvin tapahtuneen autonvaihdon. Ennen vaihto onnistui kävelemällä autosta suoraan toiseen autoon, vaihtoaika 3–4 minuuttia. Konsultin uudistamassa aikataulustossa joutuu torilla odottamaan 10–20 minuuttia, satoi, paistoi tai myrskysi. Lisää konsulttipalveluja Porin kaupungille.

Sota ei pääty ennen kuin Kiina sen lopettaa. Kiina on jaettu yli 30 provinssiin, jotka kaikki ovat korviaan myöten veloissa. Velat ovat pitkälti aiheutuneet korruption mukanaan tuomista investoinneista ja hämäräbisneksistä. Kiina ei kestä sitä, että maailmankauppa nyrjähtää paikoiltaan, koska sadat miljoonat palkansaajat jäisivät nopeasti ilman pieniäkään tuloja, sillä palkanmaksajien varoja ei ole. Kun Kiinasta uhkaa loppua kyky "huolehtia" massoista, alkaa Ukrainassakin rauha.

Ei Suomessa vihata tavallisia Venäjän kansalaisia. Täällä kyllä ymmärretään, että he joutuvat elämään hirmuvallan alla. Nyt mieleltään järkkynyt johtaja tuhoaa myös oman maansa.

Länsi on aika töykeä. Puhdistaa omaatuntoa keräämällä rahaa, aneita. Ne eivät Ukrainaa auta.

”Ei se katto poudalla vuoda, eikä sateella voi työskennellä", vastasi isäntä, kun naapuri ihmetteli katon kuntoa. Sama logiikka on Suomen päättäjillä, kun jahkailevat Natoon liittymistä.

Ruuan hinnan kallistumisesta puhutaan nyt paljon. Nousulle onkin varmasti perusteita. Tilanne tarjoaa myös tilaisuuden pikkuhiljaa nostella hintoja perusteettomasti. Toivottavasti elintarviketeollisuus ja kauppa eivät käytä tätä mahdollisuutta. Alkutuottajien osuuden noususta maksan mielelläni.

Ruoka on ainoa tuote, jonka avulla me ihmiset pysymme hengissä. Siksi on toivottavaa, että olemme sen suhteen omavaraisia. Olisiko syytä panostaa viljelyyn, joka ei ole riippuvainen ulkomailta tuoduista lannoitteista? Onhan täällä tiloja, joissa jo vuosikymmeniä on viljelty luomuna.

Meidän lasten koulunkäynti otti takapakkia siinä vaiheessa, kun koulukirjat korvattiin tietokoneella. Kokeisiin luku näytöltä on liian haastavaa.

Eläkeläiset joutuvat vaikeuksiin hintojen korotuksista johtuen. Näin sotavuonna ei 2,3 prosenttia riitä eläkeindeksin korotukseksi. Eläkerahastoissa on yli 250 miljardia, joten kohtuullisemmalla korotuksella eläkeläisetkin saisivat kohtuullisen toimeentulon.

Miksei Satakunnan Kansassa ole enää Pori Sinfonietan konserteista ennakkojuttuja? Mielestäni se olisi hyvää palvelua lehden lukijoille.