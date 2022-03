Miksi firmat ja jopa Porin kaupunki tuhlaa rahojaan konsulteille? Konsultit eivät saa mitään hyvää aikaan, aivan turhia. Varmin tapa sekoittaa kaikki. Katsokaa vaikka Porin Linjojen aikatauluja.

Erkki Teikari, oivaltavat ja asian ytimeen osuvat juttusi lehdessä kuin lehdessä ovat aina parasta luettavaa. Myös niiden (ehkä hieman sarkastinen) esitystyyli miellyttää kovasti.

Se "liiton raha" mihin dieselautonsa myynyt viittasi (tekstarit 16.3.), on 5,5 prosenttia ansiopäivärahasta. Joudut varmaan myymään muutakin kuin autosi, jos sillä elelet. Kuvitteleeko joku oikeasti vieläkin, että ammattiliitot maksavat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahat?

Sinä, joka kalliin dieselin takia olet muka ottanut lopputilin... Et valitettavasti elele moneen kuukauteen liiton rahoilla. Aika pitkä karenssi tulee omasta irtisanoutumisesta. Ota asioista selvää ennen kuin keksit satuja.

Sinulle joka kerroit (tekstarit 16.3.), että elelet vähän aikaa liiton rahoilla: sinä elät ja makaat kotona meidän veronmaksajien rahoilla, et ammattiliiton.

Luin yhdestä aluevaltuustoista kertovasta jutusta, että puoluetuki aluevaltuustoedustajista on 6 000 euroa. Onko se 6 000/edustaja/vuosi vai kausi? Tämähän maksetaan verovaroista. Voisiko summaa vähentää kymmenykseen ja vaikkapa laskea polttoaineveroa?

Lehdessä (15.3.) oli juttu kotivarasta. Se herätti kysymyksen: miten voi varautua pitkään sähkökatkoon talvipakkasella taloissa, joissa on vesikiertoinen lämmitys, eikä ole takkaa? Sähköllähän kaikki toimivat.

Kyllä on väärin, että paperimies ja paperitehtaan siivooja saavat melkein kaksinkertaisen palkan sairaanhoitajan palkkaan verraten. Sairaanhoitajalla on vastuulla ihminen, paperimiehellä on vastuulla paperirulla.

Insinööri on hyvä siinä missä hänet on koulutettu. Johtamiseen, varsinkin maan, on aivan eri kouluja ja oppiarvoja.

Kyllä on ihan peestä tämä palsta, ei voi muuta sanoa.

Vähä-Nissiltä hyvä kirjoitus (SK 15.3.). Tuulivoimaloiden uhreja ovat myös kilometrien pituisten voimalinjojen pakkolunastusten kohteiksi joutuvat maanomistajat ja ympäristön asukkaat.

Henkilöjunaliikenne Rauma–Kokemäki ei ole mitenkään verrannollinen Uusikaupunki–Turku henkilöjunaliikenteen kanssa. Uudessakaupungissa on yrityksiä, joiden työntekijöitä asuu Suomen kuudenneksi suurimmassa kaupungissa Turussa ja tarvitsevat nopeaa yhteyttä. Rauma–Kokemäki-välillä ei ole tällaista tarvetta.

Muualta muuttaneena olen aina ihmetellyt, miksi porilaiset varastavat joka paikassa. Työpaikoilta viedään kaikki mitä irtoaa wc-papereista alkaen, kaupassa punnituksen jälkeen lisätään hedelmiä pussiin, käsipaperit polttoainejakajilta. Onko se kieroon kasvamista?

Asun Noormarkussa, rajanaapuri harvensi metsäänsä ja jätti latvat sekä isot oksat metsään. Kysyessäni, saanko kerätä hellapuita itselleni, sanoi: antaa lahota vaan metsään. Pyydän, kommentoikaa kiitos.

On mielenkiintoista seurata ihmisten ihmeellistä asioiden käsittelyä. Kun kaupunki ilmoitti etukäteen muutaman puun kaatamisesta Porin metsästä, nousi hurja vastustus. Mutta kun tennishallin ympäristöstä kaadettiin puita jo aiemmin ulkokenttiä varten ja vastikään padel-hallin tieltä, en ole nähnyt mitään vastustusta.

Mihin me tarvitsemme poliitikkoja, jotka peloissaan työntävät päänsä pensaaseen silloin, kun pitäisi nostaa pää ja katsoa nykyhetkeen ja tulevaan sekä uskaltaa tehdä päätös, jolla saadaan turvaa kansallemme.

Lumet sulaa ja mitä tuleekaan esiin: maskit, jotka joku fiksu ihminen on maahan heittänyt. Tuliko mieleen että ne voivat jäädä esimerkiksi lintujen kaulaan jumiin? Roskat roskiin!