Tekstareissa otetaan kantaa ruuan hinnan lisäksi muun muassa Natoon ja kevyen liikenteen väylien hoitamiseen.

Nato on puolustusorganisaatio, joka puolustaa vain siihen kuuluvia valtioita. Ukraina ei kuulu Natoon, joten se ei sen vuoksi saa sieltä suojelusta.

Ilmattaren edustajalle tiedoksi: Köyliössä maisemaa pilaavia myllyjä vastustetaan. Nämä ovat teollisuusalueita. Kenen te luulette Köyliöön muuttavan? Eivät nuoret ainakaan muuta. Miettikääpä kunnanpäättäjät tätä.

Antti Roine (SK 12.3.), voisitko kirjoittaa myös USA:n ja Naton sotatoimista Vietnamista alkaen, Irakin maitokannuissa olleista kemiallisista aseista, Etelä Amerikassa murhatuista vasemmistojohtajista, Afrikassa CIA:n tappamista toisinajattelijoista, USA:n tukemasta Pinochekista ja niin edelleen.

Antti Roineen kirjoitus (SK 12.3.) osui naulankantaan. Poliitikkomme vain jahkailevat, vatuloivat ja empivät tässä Nato-asiassa, vaikka tarve nopealle päätöksenteolle on ilmeinen. Mikä jumalainen viisaus puoluekokouksista olisi odotettavissa? Miksi puolueiden hallitukset ja kansanedustajat eivät kykene muodostamaan kantaa tässä asiassa? Onko se vain vastuunpakoilua?

Eiköhän olisi aika lopettaa ruokaohjelmilla mässäily.

Elintarvikkeiden hinnan nousun vaikutusta omaan talouteen voi torjua vähentämällä ruokahävikkiä.

Kyllä on roskaa ministeri Lintilän väite, että ruoan hinta on 10–11 prosenttia kotitalouden käytettävistä varoista. Omalla kohdalla totuus on 25–30 prosenttia. Siinä ei ole enää varaa tuplaantua, kun samaan aikaan nousee bensa, lämmitysöljy ja sähkö. Ja ei; täällä ei syödä mitään gourmet-ruokaa, vaan yritetään pärjätä ihan kotiruoalla. Ravintoloihin ei ole varaa.

Tavallinen perhe

Eipä ole Porin kaupungin virkamiehistä tai poliittisista päättäjistä kukaan vaivautunut vastaamaan urheiluseuraparlamentin puheenjohtaja Ville Tuovisen erinomaiseen kirjoitukseen (SK 9.3.). Edelleen on epäselvää, miksi Pori päätti jakaa mittavan koronatuen yhdelle seuralle ja mikään muu seura ei saanut mitään.

Ryhtyykö Kiina tukemaan myös aineellisesti Venäjän "itsemääräämisoikeutta" Ukrainassa? Kiina on ylittämässä rajan millä pääsee minun pakotelistalleni.

Olipa "kiva remppa". Kahvikupin hintaa nostettiin tähtitieteelliset 60 prossaa. Ennen oli parempi.

Keski-Porin kirkkomaalle parkkeeraamista ihmeteltiin tekstarissa (15.3.). Menimme Los Angelesissa tuttavan (Michael Jackson) haudalle ja porttivahti ihmetteli, että aiotteko kävellä. Siellä hautausmaat ovat vainajia ja liikkuvia ihmisiä varten. Otetaan mallia.

Keittiömies

Pekka Ovaskalle (SK 15.3.) tiedoksi, että Venäjä ja Ukraina eivät todellakaan tuota kolmasosaa maailman viljasta. Kyse on maailmanmarkkinoilla kulkevasta viljasta. Pääosin maat ovat omavaraisia. Länsimaiden kustannustaso on niin korkea, ettei vienti kannata. Kapasiteettia kyllä on.

Olen samaa mieltä J Moilasen kanssa (SK 16.3.) siitä, että asuntoyhtiöiden hallitusten jäsenille on maksettava palkkio siitä työstä ja vastuusta, jonka he ottavat hoitaakseen. Asunto on meidän tavallisten ihmisten ainoa omaisuus, ja itse en ainakaan halua, että sitä omaisuutta hoidetaan talkoilla.

Meneeköhän ihan sääntöjen mukaan, kun Pohjois-Porissa kevyen liikenteen väyliä hoidetaan telaketjukoneella? Siinä saa asfaltti ja rotvallit pahaa osumaa.

Me Sokos-omistajat mieluummin tingimme yrityksen voittoluvuista ja tuemme oman maan viljelijöitä kuin sijoitamme kasvuun, esimerkiksi Venäjälle. Tällainen toiminta olisi myös aitoa yhteiskuntavastuuta yritykseltämme.

Kysyttiin, kuka kirjoittaa Hurun ja Myllykosken puheet ja kolumnit (tekstarit 15.3.). No eduskunta-avustaja tietysti.