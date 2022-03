Vanhan Porin puhelimen puhelinosakkeen omistajat ovat nykyään Findan osakkeenomistajia. Vaikka moni on myynyt osakkeensa, on Satakunnassa edelleen paljon Findan pienomistajia.

SElvä enemmistö suomalaisista (63%) on valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden, jos tasavallan presidentti ja hallitus puoltavat sitä. Radio Free Europe/Radio Libertyn haastattelussa Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen totesi taannoin, että Suomen Nato-hakemus voitaisiin hyväksyä jotakuinkin yhdessä yössä. Mitä vielä odotamme? Herää kysymys, mistä on kysymys? Missä mättää?

Tuulipuistojutussa ei mainintaa siirtolinjojen sijoittelusta ja rakentamisesta. Että sellaista juttua odotellessa.

Findan osakkeista tulossa osinkoa kaksi euroa kappale. Mihin perustuu, että osinko vain laskee?

Eivät ne vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen tilaukset toimi oikein missään (SK 13.3). Helsingin tilauspalvelussa vastaavat: ”palvelussamme on kroonista ruuhkaa”. Taksilta suoraan tilaamalla homma pelasi. Kenen idea tämä tilausvälikäsi oli? Taksiyrittäjiltä kuuluu samansuuntaisia huonoja kokemuksia kuin asiakkailta. Omataksioikeuden saamiseksi kannattaa nähdä vaivaa, jos on muutakin elämää kuin taksin odottelu.

Jouduin jättämään viime viikon lopulla irtisanomisilmoituksen, koska vanhan dieselauton tankkaaminen ei ole minulle enää mahdollista korkeiden hintojen takia. Nyt katsotaan lähempää töitä ja eletään liiton rahoilla hieman aikaa. Tsemppiä kaikille saman ongelman kanssa taisteleville.

Tolkuttoman korkea polttoainevero ja erityisesti dieselajoneuvojen käyttövoimavero on työmatkaliikenteen, tavarakuljetuksen ja myös haja-asutusalueiden elämisen kurjistajia. Verottajan pohjaton laari ei täyty ikinä, eikä tiestöä saada kuntoon. Poliitikot ihan pihalla asiasta.

Raakaöljyn hinta on noussut korkeintaan 25 senttiä/litra viimeisen neljän kuukauden aikana. Bensiinin ja dieselin hinnoilla tehdään nyt kunnon tiliä varmaan kaikkien jalostajien ja jakelijoiden toimesta.

Kyllä se Tiitisen lista pitää julkistaa. Täytyy tietää kehen naapuriin voi luottaa. Myös myyrä/mäyrä-ääntämystä kannattaa harjoitella.

Miksi SK selostaa tapot, murhat ja pahoinpitelyt tosi tarkasti? Kirjoitukset ovat kuin opaskirjasta. Ketä nämä palvelevat? Vain tekijän nimi ja tuomio riittää.

Simo Lehtiseltä hyvä kirjoitus (SK 12.3.) Mäntyluodosta. Tätä olen itsekin ihmetellyt entisenä mäntyluotolaisena.

Uutisissa puhutaan, että sähkön hinta on noussut 30 prosenttia. Meillä sähkön hinta oli lokakuussa 2021 vähän yli 6 senttiä/kw, nyt yli 12 senttiä/kw. Tämä on Oomin hinta. Hinta on siis tuplaantunut.

Tälläkin palstalla kirjoittajat kitisevät insinööreistä. Mutta on niin, että moni asia – kuten nämä tekstiviestien lähettämiset – jäisi tekemättä ilman insinööri-ihmisten oivalluksia. Kuten äärettömän moni muukin asia paperikoneista erilaisiin sairaanhoidon laitteisiin. Ja oli meillä aikoihin paras pääministeri, ammatiltaan insinööri.

Matti T.

Ilman insinöörejä ja diplomi-insinöörejä ei olisi luotu teollisuutta ja työpaikkoja Suomeenkaan.

Tapaus Antikainen. Kiusaaminen alkaa jo juniorijoukoissa, kun yhdistetään 15–17-vuotiaat. Siinä iässä kasvuerot ovat hyvinkin suuret. Tämä tapahtuu myös jääkiekossa: isokokoiset haukkuvat kääpiöiksi. Syytä tarkistaa tilanne joukkuepelaajien joukossa, tehtävä kuuluu osaavalle valmentajalle. Herätkää, moni nuori on jo lopettanut pelaamisen.

Kevät tulee ja jäät sulavat. Mielenkiintoista on nähdä, missä kunnossa on kalojen talvisäilytyspaikan ympäristö Luvialla.

Kun kirjoitat tälle palstalle ja käsittelet hintoja, niin laske etukäteen mitä esität. Ettei käy kuin rukiin hinnan laskijalle. Kun meni 1000-kertaisesti väärin. Eli ei mitään suhteellisuudentajua asioista.