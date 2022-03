Köyliöön suunnitteilla olevaa, kansallismaiseman pilaavaa tuulivoimalateollisuusaluetta vastustetaan. Jättivoimalateollisuusaluetta suunnitellaan älyttömän lähelle ihmisasutusta, susien ja liito-oravan elinalueille.

Kuka kirjoittaa kansanedustajien Myllykoski ja Huru kolumnit? Tekstit eivät liene heidän omaa kirjoitustaan. Tämä olisi mielenkiintoista tietää. Ovatko ajatukset kuitenkin heidän omiaan ja ainoastaan kirjoitus jonkun muun?

Huru on nopea reaktioissaan. Ukrainan sodan alkamisesta on vasta kaksi viikkoa, niin hän jo syyttää hallitusta siitä, ettei se ole tehnyt konkreettisia päätöksiä helpottaakseen sodan seurauksia Suomessa (SK 14.3.). On selvää, että hallitukselta menee tilanteen selvittämiseen, toimenpiteiden suunnitteluun, niiden vaikutusten arvioimiseen ja päätösprosessiin hieman pitempään kuin Hurulta mielipidekirjoituksen kirjoittamiseen.

Dieselpolttoaineen hinnan takia ei enää kuulu periä autoilijoilta dieselveroa. Pikaisesti tästä päätös.

Hienoa Narukerä. Upeaa, että Porissa on jääurheilujoukkue, joka menestyy urheilullisesti, eikä tarvitse toimintaansa yhteiskunnan miljoonatukia. Arvostan.

Porilainen veronmaksaja

Mietin Natoa. Mikä on sen tehtävä? Eikö sen pitäisi olla avustamassa sotaa käyvää maata kuten tässä tapauksessa Ukrainaa. Jos Suomi joutuisi sotaan niin yksin täällä sodittaisiin olemme Natossa tai emme.

Sotarikostuomioistuimen olisi aika kokoontua ja tuomita Venäjän hallinto. Siviilejä on tapettu tarkoituksella jo tarpeeksi paljon. Tämän ei pitäisi olla epäselvää.

Jazzit ovat nollat ilman jazzkatua. Olisi jo aika palata vanhaan – ottaa järki käteen ja käyttöön.

Lähi-idän maissa ollaan paljolti Ukrainasta tuodun viljan varassa. Luulisi näiden maiden tukevan jo siitäkin syystä Ukrainaa, ei ainakaan Venäjää. Vai onko Venäjä luvannut palauttaa maaorjuuden Ukrainaan ja sitä myötä halvempaa viljaa Ukrainasta?

Jos verkon ylläpitäjä laitetaan vastuuseen vaikkapa nuuskan mainostamisesta, jonka joku rikollinen tekee, niin kyllä postikin pitää laittaa vastuuseen, kun se taatusti kuljettaa laitontakin materiaalia, vaikka ei tiedä. Eräänlainen alusta postikin on.

Maski-kukkanen lienee japanilaisperäinen, Kiinan kautta Eurooppaan levinnyt vieraslaji, joka yleisimmin esiintyy kahtena eri värivariaationa: hennon vaaleansinisenä, taustapuoleltaan valkoisena, ja tummanpuhuvan mustana. Kukasta on olemassa myös ns. kestokukka-versio, jota harvemmin tavataan luonnossa. Kukkaa käsitellessä kannattaa varustautua vähintään vinyylikäsinein, kukan mahdollisesti sisältämien, ihmiselle haitallisten, virusjäämien vuoksi. Kukan voi suurta varovaisuutta noudattaen poimia ja toimittaa lähimpään roska-astiaan.

Miksi Keski-Porin kirkon kirkkomaalle on luvallista pysäköidä autoja?

Lyhyen ihmisen on oltava vähintään kaksi kertaa niin hyvä kuin pitkän ennen kuin se otetaan yhtä vakavasti. Kokemusta on.

Kun luki SK:n jutun (11.3.) Tuomas Antikaisesta, ei voi kuin ihmetellä sitä kiusaamisen määrää, mitä hän on kokenut. Pelaajana häntä nämä monnit, pillit ja pullat ovat pilkanneet ja nöyryyttäneet. Heitä pitäisi rangaista vihapuheista. 21-vuotiaana pitäisi elämän olla ihan erilaista. Voimia hänelle.

Jääpallo oli aikoinaan herrasmiesten peli. Antikaisen tapaus osoittaa, että ei enää, kun aikuiset miehet syyllistyvät tällaiseen kiusaamiseen. Hävetkää! Toivottavasti nuorukainen peruu päätöksensä ja jatkaa pelaamista. Jääpallolla on peiliin katsomisen paikka. Myös valmentaja Hyttisellä ja itse Antikaisellakin.