Nyt kun kevät koittaa, niin koittaa myös hengenvaara noiden sähköskuuttien ynnä muiden muodossa. Se on viheliäinen laite, kun nopeudet on luokkaa 40–60 km/h (viritettyjä monet) ja kulku on täysin äänetöntä. Ja kuljettajana 10–14-vuotiaat, joilla ei ole minkäänlaista ymmärrystä liikenteestä. Tulee kesän aikana rumaa jälkeä. Ja valitettavasti myös viattomia uhreja.

Joku kysyi kuka on aikanaan äänestänyt Mikko Eloa. No, porilaiset demarit.

Voisiko myös valtiopäiväneuvoksen arvonimen peruuttaa? Tarve olisi.

Suomi on elänyt rauhanaikaa yli 70 vuotta itänaapurin kanssa ja siitä voi "syyttää" Mikko Elon kaltaisia johtajia.

Suomessa kansanedustajat innolla opettavat maata olemaan "syömättä" idän halpaa, läheltä tulevaa energiaa. Tulee mieleen hevonen, jota opetettiin olemaan syömättä ja juuri kun se oli oppinut, niin se kuoli.

Hallitukselta ei ole tullut mitään ehdotusta muuttaa viisumikäytäntöä venäläisten suhteen. Pietarista tulee joka päivä junalasteittain ihmisiä Suomeen. Mistä tiedämme, millä asioilla liikkuvat? Ainakin vievät tilaa ja resursseja pois sotapakolaisilta.

Suomen valtion ylin johto pelaa venäläistä rulettia suomalaisten mielenterveydellä. Asia koskee tätä Nato-venkoilua.

Jos normaalilla järjellä varustettu ihminen ehdottaisi, että aletaan ajamaan vanhoja paistinrasvoja säiliölaivoilla ulkomailta Suomeen ja tehdään niistä biodieseliä, se ihminen vietäisiin pöpilään. Mutta jos on kansanedustaja, niin ei viedä. Voihan hiilijalanjälki.

Kiitos Porin kaupungin pyöräteiden kunnossapidosta vastaaville. Kuntoni on parantunut, kun yli puolet matkasta on joutunut taluttamaan pyörää liukkauden takia. Puolen tunnin ajomatka kestää nyt reippaasti yli tunnin.

Kohta Oy Suomi Ab laittaa pillit pussiin, koska ihmisillä ei ole varaa käydä töissä järjettömän polttoainehinnoittelun takia. Miksi ihmisiä, jotka pitää työllä tätä maata pystyssä rangaistaan tällä tavalla?

Voi kunpa polttoaineiden jakeluvelvoite eli biopolttoaineiden käytön lisääminen olisi edennyt nopeammin, niin me suomalaiset emme olisi niin riippuvaisia Venäjän öljystä. Mitä nopeammin päästään irti fossiilisista polttoaineista, niin sitä parempi.

Mikä selitys on käyttövoimaverolle, kun diesel maksaa enemmän kuin bensa. Osaako päättäjät vastata tähän?

Timo Aron kolumni (SK 9.3.) oli jälleen hyvä. Se kertoi Venäjän käyttäytymisestä, erityisesti nyt tänä aikana. Vertaus Orwellin ansiokkaaseen kirjaan on täydellinen. "Sota on rauhaa" ja "erikoisoperaatio siviilien suojelemiseksi". Rangaistuksia jaellaan, jos joku on toista mieltä jne. Meillä Suomessakin on tällaista uuskieltä: roistoja ja tappajia ei sanota niiksi, ja nimiä ei saa mainita. Taavi Tavallisesta voi kyllä sanoa mitä vaan. Jopa raamattua siteeraamalla joutuu raastupaan. Paljon on asioita, joita ei saa nykyään sanoa ääneen arvostelusta puhumattakaan ja kaikki sen tietää. Totuudenpuhujalla ei ole asuinsijaa meilläkään.

Satakuntaliitto: Mitä se tekee, missä se on, kuka siitä jotain tietää? Kysyy veronmaksaja.

Maastohiihdon maailmancupia Ruotsin Falunista on mukava katsella teksti-tv:stä. Ylen urheiluosasto herätys.