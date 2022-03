Kirjoittaja muistuttaa, että retkiluistelun aktiiviharrastajilla on tyypillisesti hyvät turvavarusteet, ja että jäätilanne voi muuttua nopeasti.

Kertokaa joku, miksi yleisten tilojen siivouksesta selvästi säästetään, vaikka siisteys lisää käyttäjien viihtyvyyttä ja käyntihaluja kohteessa? Esimerkiksi marketit, pienyritykset, liikuntatilat ja lounaspaikat.

Meillä oli jo kiky-insinööri pääministerinä (tekstarit 7.3.).

Retkiluistelijoista Kokemäenjoella: ymmärrän huolenne. Mutta millekään jäälle ei koskaan pidä mennä hortoilemaan huolettomasti, koska joku muukin oli siellä. Tämä pitää opettaa myös lapsille. Jäätilanne muuttuu todella nopeasti. Kun oikea retkiluistelija menee jäälle, hänellä on mukanaan naskalit (saatavilla), kelluttava haararemmillä varustettu reppu, jossa vesitiiviisti pakatut vaihtovaatteet, repussa kiinni heittoköysi, jääsauvat, joilla voi tutkia jään kestävyyttä ja rakennetta sekä aivan tärkein: kaveri – samoin varustein.

Vain järki päässä jäälle

Tämän tästä olemme saaneet lukea yleisönosastosta negatiivisia kommentteja Suomen armeijasta ja sen asepalveluksesta. Kyllästymiseen asti hoettu mantra on kuulunut: "Ei meitä mikään uhkaa." Missä nämä jalat tukevasti ilmassa sompailleet sinisilmäiset sankarit nyt lymyilevät suurine viisauksineen?

Nyt olisi jokaikisen aika ryhtyä miettimään vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä asioita.

Miksei kukaan parturi-kampaaja laita nettiin kuvia lyhyistä hiuksista, minkälaisia malleja ovat leikanneet. Kaikkien nettisivut ovat täynnä samanlaisia pitkiä ja pidempiä polkkamalleja, jotka on kiharrettu laineille. Lyhyistä malleista näkisi ammattitaitoa muuhunkin kuin värjäämiseen ja kihartamiseen, ja olisi apuna valitessa ammattilaista, jos haluaa lyhyttä hiusmallia.

Yksiköstä kiinni tuo Porin kaupungin muistaminen. Itse olen saanut 20 ja 30 vuoden palveluksesta lahjat ja kunniakirjat. Myös 50 ja 60 vuotta täyttämisen merkkipäivälahjat olen saanut.

10 vuotta Porin kaupungilla töissä. Kiitos työstäni tulee säännöllisesti joka kuukausi palkan muodossa.

Myös Toejoella on liikkeellä poikaporukka, joka tekee ilkivaltaa, heittelee jääkokkareita ikkunoihin ynnä muuta. Heistä on tosin jo valvontakameran kuvaa, josta heidät on helppo tunnistaa.

Ismo Läntinen kaipaisi ilmaista kulttuuria (SK 5.3.). Ilmaiseksi pääsee ainakin Poriginal Galleriaan ja Porin Taidemuseoon keskiviikkoiltaisin. Kannattaa käyttää niitäkin hyväksi.

Luin Jouni Ruohosen kirjoituksen (SK 6.3.) ja totean, että jos Suomi liittyy Natoon, niin sinä Jouni saat minunkin säilykeannokseni nötköttiä, sillä itse olen tuossa vaiheessa matkalla johonkin lämpimään, jossa on eksoottisia lintuja.

Toivon, että me suomalaiset kykenemme ymmärtämään ja kunnioittamaan täällä olevia venäläisiä ihmisiä ja näin esittämään, mitä on vapaa maailma ja vapaa Suomi, ja mihin pyrkiä.

Kirkkojen, sekä lännessä että idässä, kannat Ukrainan sotaan. Olen yrittänyt saada tähän asiaan kommentteja eri medioista, myös Satakunnan Kansan toimituksen kautta, mutta ilman tulosta. Näyttää siltä, että tämä asia on jostain syystä liian tulenarka asia kirkkojen vastuuhenkilöille. Vai eivätkö maalliset asiat kiinnosta? Haluan kuulla metropoliittojen ja piispojen kannanotoista.

Mielestäni Porin metsästä saa kaataa puita, jos niitä on liikaa. Mutta kaadon syyt, "neulasten roskaaminen ja puiden varjostaminen allasaluetta", oli kyllä typerimmät sellaiset. Muistakaa tämä myös, kun kuntalainen kaataisi pihapuitaan. Olette heti kieltämässä, varjostaminen ja roskaaminen eivät käy syyksi. Harva kai omaa pihaa tyhjäksi karsii, vain tarpeelliseksi katsomansa.

Pihlavan koulun vanhat männyt kaadettiin turhaan. Nyt sama kohtalo on maauimalan männyillä. Eikö kukaan osaa tai halua tätä hulluutta lopettaa?