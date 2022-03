”Porissa ei ole yhtään yleistä väestösuojaa – Kuinka moni porilainen on ilman paikkaa tilanteessa, missä tarvitaan väestösuojaa?”

Parempi tie auttaa Ukrainaa on viralliset avustusjärjestöt. Parempi tapa kuin koko Euroopan keräämät nyssykät ja pahvilaatikot tavaraa täynnä Puolaan. Lajitellaan ja varastoidaan ne ensin kotimaahan.

Suomen ja Sveitsin aseman vertaamisesta toisiinsa (tekstarit 1.3.): en tiedä, kuinka pitkä on Sveitsin ja Venäjän yhteinen raja. Näin huono on maantietoni.

Venäläisten oligarkkien rahat ulkomailla voidaan varmaankin takavarikoida. Meidän suomalaisten pitää toki varautua siihen, että vastatoimena Fortumin ja muiden suomalaisyhtiöiden omaisuus Venäjällä takavarikoidaan. EU toivottavasti tasaa nämä menot ja tulot oikeudenmukaisesti.

Putinille kävi kuin Stalinille aikanaan: kuvitteli, että Suomen "jakautunut kansa” ottaisi avosylin valloittajan vastaan. Ukrainan itsenäisyyteen tottunut kansa ei halua enää joutua "orjuutetun" asemaan, vaan taistelee kuin suomalaiset 1939. Lännen tuki on kuitenkin nyt ratkaisevan tärkeää. Ilman sitä Ukraina ei tule selviämään itsenäisenä. Pääkohde tällä pienellä miehellä kuitenkin on Suomen ja Baltian maiden liittäminen hinnalla millä hyvänsä "tsaarilandiaan". Valko-Venäjän hän on jo "liittänyt" hallintaansa.

Suomi, Tanska ja Uusi-Seelanti ovat vähiten korruptoituneet maat. Ukraina on sijalla 122 ja Venäjä 136.

Porissa ei ole yhtään yleistä väestösuojaa. Näin kirjoitti Satakunnan Kansa vuonna 2020. Esimerkiksi omakotitaloasujille ei ole osoittaa väestösuojaa. Kehotettiin omakotiasujia odottamaan viranomaisten ohjeita. Jokainen voi kuvitella mitä ne ovat, kun ei ole olemassa paikkoja mihin mennä. Palloiluhallia toisaalta rakennetaan. Kertokaa lukuna, kuinka moni porilainen on ilman paikkaa mihin mennä tilanteessa, missä tarvitaan väestösuojaa?

Raatihuoneelle sytytettiin myötätuntovalot. Moni yritys on lopettanut Venäjä-yhteydet, vaikka tappioita tulee. Porin kaupungin omistama Porin Satama Oy jatkaa Venäjän hiilen kanssa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Onkohan Satakunnan Kansa lopettanut Laura Huhtasaaren kirjoitusten julkaisemisen? Ei ole hetkeen aikaan näkynyt vaatimuksia Suomen EU-erosta.

Kyselin tällä palstalla (1.12.), millä legitiimisellä (lainmukaisella) oikeudella Porin sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö käyttää valtaa Porin kaupungin päätöksiä tehtäessä. Voisiko edes kaupungin lakimies sen verran vaivautua, että tutkisi, miten määritellään vallankäyttö lakiteksteissä ja vastata sen mukaisesti.

Hämmästyttää välinpitämättömyys hautausmaalla. Kynttilöiden valo on kaunista, mutta tyhjät muovi- ja lasitötteröt ovat roskaa, ja jokaisen tulisi aina pikaisesti siivota omansa pois.

Himmeliä aletaan kunnostaa. Hyvä uutinen. Toivottavasti arkkitehtien työtä kunnioittaen. Kauhistuneena luin uutista Himmelin tavaroiden lahjoittamisesta. Eli mitä ja minne? Toivoa sopii, että Artekin huonekalut ja arvokkaat taulut säilyvät kiinteistössä.

Kyllä on Keliakeittiön Heidin rapsakoita korvapuusteja ikävä.

Porin demarien puolustuspuheenvuorosta (SK 28.2.) jäin kaipaamaan vastausta siihen, miksi Nokialle, Riihimäelle ja Kauhajoelle on saatu kansainvälisen tason palloiluhallit pystyyn 10–20 miljoonaa halvemmalla.

Useat meistä kannattavat palloiluhallia. Kritisoimme vain sen hintaa. Nykysuunnitelma on poskettoman kallis porilaisille veronmaksajille.

Lämmin kiitos sinulle vastaantulija, jonka varoituksen vuoksi sunnuntai-iltana Harjavallan ja Euran rajalla varjelluimme hirvikolarista.