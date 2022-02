"Kun urheilija epäonnistuu suorituksessaan, niin useimmiten toivotaan, että hän toipuu uuteen suoritukseen – Samoin yrittäjille on annettava uuden alun mahdollisuus konkurssin jälkeen”

Kirjoittaja kaipaa yrittäjiä kohtaan samanlaista suhtautumista kuin urheilijoihin: epäonnistuminen ei ole häpeä – on annettava uusi mahdollisuus.

Kun urheilija epäonnistuu suorituksessaan, niin useimmiten toivotaan, että hän toipuu uuteen suoritukseen. Niin pitää olla. Samoin on yrittäjien suhteen oltava. Heille on annettava uuden alun mahdollisuus konkurssin jälkeen. Siinä nyt hallitus toimii oikein. Kunhan vielä hallitus tekee nopeita toimia maataloustuottajan hyväksi. Siihen ei riitä kiinteistöveron poisto.

USKOMATONTA. Edustaja Kallin vuodatus huoltovarmuudesta (SK 28.2.) todisti jälleen kerran: jälkiviisaus on viisauden imelin muoto. Aikaa on kyllä ollut toimia. Täytyykö aina tulla pysäyttävä katastrofi – sitten vasta heräillään, jos sittenkään.

Kiitos Eeva Kalli kolumnistasi joka koski kotimaisia ruuan tuottajia ja kaupan hinnoittelua. En voi ymmärtää että kaupat vetää suurimmat voitot eikä se joka tekee suurimman työn, viljelijät ja karjan kasvattajat.

Hieno yllätys, kun Pori oli niin arvokkaasti edustettuna, että itse Pertti Ratsula oli kutsuvieraana Aira Samulinin 95-vuotisjuhlassa. Pori-rakkaus kasvoi, kiitos.

Matti Koivula kirjoitti (25.2.) SK:n mielipidesivulla valaisevan selvityksen sähköautoista. Vastaavaa kannanottoa en ole aiemmin tavannut. Hän toi selkeästi esiin sähköautoihin liittyvät ympäristöä saastuttavat faktat. Keneltä tämä kirjoitus meni ohi, kehotan lukemaan sen ajatuksella.

Kyllä Suomen hävittäjähankinnat ovat kyseenalaisia. Olisi pitänyt panostaa miehittämättömiin lentoaluksiin, jotka jo nyt syrjäyttävät perinteisiä.

Eikö pihapuiden pituuteen voisi säätää rajoitusta? Naapureiden isot puut estävät auringon valon pääsyn pihapiiriin, mikä vaikuttaa kasveihin ja jopa rakennuksiin haitallisesti.

Valoa rakastava asukas

Itä-Suomen Yliopistonapteekki kertoi torstaina tukevansa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Hieno kannanotto. Miten Helsingin Yliopistonapteekki Porissa, teillähän on toimintaa Venäjällä. Kertoisitteko kumpaa tuette: Venäjää ja Venäjän-kauppaa vai Ukrainaa?

On ihmisyyttä loukkaavaa lukea, kun suomalainen urheilujohtaja kertoo, että on väärin venäläisen urheilijan kärsiä, jos estetään osallistuminen kilpailuihin Venäjän ulkopuolella. Samaan aikaan siviilit (myös urheilijat) kärsivät/kuolevat Ukrainassa. Venäläiset urheilijat/kadunmiehen on saatava tuta johtajansa ja oligarkkien teot.

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, voisiko joku selittää. Miksi emme voi elää kuten Sveitsi puolueettomana suvereenina maana? Ei tarvitsisi taistella kenenkään kanssa, vaan elää rauhassa ja tehdä kauppaa kaikkien kanssa.

Suomi joutui taistelemaan yksin talvisodassa. Haluammeko kokeilla sitä uudestaan?

Soittakaa Haloo Helsingin Ellin esittämä kappale ulkomaailmalle: Maailma on tehty meitä varten.

Jos maauimalan kahdeksan mäntyä kaadetaan, tarkastetaan kannoista, mikä oli ammattitaito puiden kunnon arvioinneissa.

MEri Suomisen kolumni (SK 26.2.) on tärkeä. Olen samaa mieltä kanssasi.

Suosikaa kauppahallia. Aina hyvä palvelu, hyvä ruoka. Kaikki on edullista ja ”kotiin päin”.

Valtatie 2, valtava reikä tiessä. Paikkauksen sijaan tulee tienreunaan 50 km/h nopeusrajoituksesta kertova liikennemerkki. Vastuu poistettu merkillä. Vaarallista touhua, jos joku siihen kuoppaan ajaa, voi käydä pahasti.

Kenelle kuuluu kadunhoito niin sanotun Saukkosen kulman ja oikeustalon välillä?Täytyis tehrä jottai.