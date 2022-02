Silmällä pitäen tulevia olympiakilpailuja, on Yyteriin saatava keinoaaltokone

Tekstaripalstalla viritellään taas vanhaa kunnon uimashortsikeskustelua.

Kyllä metsä- ja puistoalueita kuuluu kaupungissa hoitaa! Ei niiden voi antaa vain olla.

Puiden kaataminen tuntuu nyt olevan Porin kaupungin ympäristönhoidon ykkösprioriteetti. Harmaalinna on ollut vehreä ja viihtyisä kaupunginosa, mutta nyt sieltä ollaan aikeissa kaataa suuri määrä niin sanottuja kujannepuita, jotka lähes kaikki ovat terveitä. Muualla panostetaan viherrakentamiseen ja hiilinielujen lisäämiseen. Miksi Pori toimii toisin asukkaiden viihtyisyyden kustannuksella? Maauimalan männyt ovat tästä myös uusin valitettava esimerkki.

Kiitos Porin kaupungille Katinkurun kuntoradan erinomaisesta hoidosta. Hieno reitti!

Erikoiset säännöt Porin uimahallissa, uimashotsien käyttö kielletty. Kuitenkin todella epähygieniset märkäpuvut sallitaan. Tämän viikon torstaina useita märkäpuku päällä olleita nuoria uimassa. Mielestäni sopimatonta sallia sellaisten käyttö uimahallissa, se ei ole tarkoitettu uimiseen. Mitä mieltä Porin päättävät tahot ja muut lukijat?

Ihmetyttää tuo (24.2.) -kirjoittajalle. Onko turhaa rutinaa monisairaalta eläkeläiseltä, jolla on kolmelle eri osastolle Satasairaalaan aika ja kaikilta niiltä vielä eri verikoeajat. Siis 6 reissua Satasairaalaan, määrättyinä päivinä ja määrättyinä kellonaikoina. Matkaa 15 kilometriä suuntaansa, julkista liikennepalvelua ei ole. Miten sinä yhdistäisit nuo reissut ja kenen kanssa? Näitä matkoja on 1-6 kuukauden välein säännöllisesti loppuelämäni.

Mihin on Himmelin asia jäänyt? Miksi sitä ei kunnosteta alkuperäiseen tarkoitukseen? Nyt muka on rahaa kalliiseen palloiluhalliin. Kysyy veronmaksaja.

Silmällä pitäen tulevia olympiakilpailuja, on Yyteriin saatava keinoaaltokone. Surffaaminen Porissa ei vastaa kansallisia olosuhteita. Ranta toimisi kohtaamispaikkana. Harrastajia on valmiina.

Nyt tiedän, miksi kaupungin kadut muistuttavat kyntöpeltoa. Se luki edessäni ajaneen linja-auton peräpeilissä kirjaimellisesti kissankokoisin kirjaimin – Ravistettava!

Kun tuote on raskaasti verotettu, kuten polttoaine, niin se ei siedä inflaatiota. Nyt on tullut ongelmia kun tuottajan hinta on noussut ja veroa pitää lisätä 150 prosenttia korotetun hinnan päälle. Sähkölaskussa oli vain 65 prosenttia lisätty veroja.

Antti Pekola, väität, että Nato on toisen maailmansodan jälkeen taannut rauhan Euroopassa (23.2.) Katseesi on yksipuolisen länsimainen. Mihin olet unohtanut valtavasti Balkanilla tuhoa aiheuttaneet Jugoslavian hajoamissodat 90-luvulla? Nekin ovat Eurooppaa.

Pieni napoleonkompleksia poteva mies uhkaa saada koko Euroopan sekaisin. Toivottavasti venäläiset uskaltavat erottaa Putinin ja kaikki hänen taustallaan häärivät päättäjät suurempien vahinkojen välttämiseksi.

Sähköautojen mainonnassa ilmenevä sanonta "pääset jopa 340 km". Miettikää nyt, vain 340 km! Niin on kuin vanha NMT-puhelin. Totuus akun kestosta oli Pori-Suodenniemi-väli ja akku oli tyhjä, kun puhelinta olisi tarvinnut.

Lakki ja mies. Juu kannatan pipon ja hupun käyttöä sisällä, sehän on koulussakin hyväksytty. Ja eduskunnassa saa käyttää lippalakkia.

Miehiltä lakki pois sisätiloissa. Toivottavasti vielä kouluissa opetetaan käytöstapoja. Kiitoksia Kalaholman koulun opettajille ja rehtorille, 90-luvulla opitut käytöstavat tulevat vieläkin muistista. Pipo pois kun tultiin sisälle ja vanhemmille avattiin aina ovi. Opettakaa myös jatkossa hyviä tapoja oppilaille ja olkaa esimerkkinä!