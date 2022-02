Suomen ja Ruotsin on nyt liityttävä Natoon, on viimeinen mahdollisuus

Tekstarin lähettäjä kannattaa liittymistä Natoon pikaisesti. Kuva on Huovinrinteellä marraskuussa järjestetyistä sotaharjoituksista.

Pysäköintimaksu korotettiin edellisen edellisen valtuustokauden aikana. Esitin käsittelyssä sen pitämiseksi ennallaan. Kokoomuksen Knuuttilan korotusesitys voitti äänestyksessä 7–6 vasemmiston ollessa kannallani. Valtuustossa asia siunattiin. Markku Tanttinen

Toivon todella, että kirkko ryhdistäytyy. Kirkon nykyjohto hyväksyy kaikki mahdolliset hulluudet luullen, että näin erot vähenevät. Asia on täsmälleen päinvastoin, kun rivit oikaistaan, kansa palaa takaisin parijonossa. Antti Pekola

Milloin kirkko alkaa taas olla jotain mieltä. Eikä aina vaan myöntele joka asiaa suurelle julkisuudelle.

Uskontoja ei pitäisi koskaan sotkea mukaan politiikkaan. Markus Halmisen kirjoituksista selviää hyvin, että uskontoja ei saa sotkea myöskään lääketieteeseen.

Antti Pekolalla (SK 23.2) on valikoiva muisti, tai sitten historian heikko tuntemus. Jatkan listaa Naton tuoreimmasta sotilastoiminnasta, joka on ollut aika kaukana rauhanomaisesta ja aiheuttanut valtavan pakolaiskriisin maailmassa: 1994 Bosnia-Hertsegovina, 1999 Kosovo, 2001 Afganistan, 2003 Irak.

Suomen ja Ruotsin on nyt liityttävä Natoon. On viimeinen mahdollisuus. Kun Putinin joukot hyökkäsivät Ukrainaan ja Venäjän sotavoimista edes osa on siellä. Jos Suomi ei nyt tee jäsenhakemusta, niin olemme seuraava kohde "tsaari Putinin" suurvaltapalapelissä.

Nyt ei kannattaisi maamme kerjätä verta nenästään ja olla sekaantumatta Venäjän ja Ukrainan väliseen konfliktiin! Suomen pitää nyt olla todellakin puolueeton!

Pääministerin mukaan arvioidaan myös muunlaista tukea Ukrainaan. Ei ainakaan aseita saa antaa sinne. Suomen täytyy olla ulkopuolella aseviennistä. Hallitus ja koko eduskunta, nyt maltillisempaa keskustelua. Me kansalaiset emme halua että Suomen ja Venäjän suhteet kylmenevät, sen tietää kuinka siinä sitten käy. Ei kukaan toivo sotaa tänne koti-Suomeemme. Diplomaattista kanssakäymistä sen olla pitää, niin kuin presidenttimme on toiminut.

Ei Reposaaren maantien varren rumentavia, myrskyn kaatamia puita saa ottaa. Ei omaan käyttöön, vaikka siistisi jälkensä. Biodiversiteetti hoitaa asian, kun luonnossa lahoavat. Siitä ne sitten itsekseen häviää.

Urheilun ystävä, tule kannustamaan Narukerä välierän toiseen voittoon lauantaina. Porvoon Akilles ja sen kannattajat ovat "aika pahoja". Huutelua, väärin pelaamista , kiukkutelua ynnä muuta. Se peli menee varmasti tunteisiin, ja jotta Pori voittaa, meitä tarvitaan "täysi tupa". Hyvä Kerä!

Kaikki maakuntalaulujen taitajat muistavat, missä ikihongat humajaa. Kyseessä ei ollut Satakunta.

Kiitos sinulle, joka löysit Viikkarissa pudottamani postikortin ja olit ystävällisesti laittanut sen postilaatikkoon. Perille oli saapunut.

Lattomeri. Täällä on tapana ilmaista näkyvä mielipide koirien avustuksella. Jos ei ole halua pokkuroida tai mielistellä, jatkossa saa tuliaisina portinpieliin kakat ja pissat. Niistä täytyy osata nauttia, kun on kerrankin huomattu. Ajattelisitte edes koirienne mainetta.

Sille, joka vei mun vihreen mummoni torilta, sitä vaan, että sinisessä satulalaukussa olevalla pumpulla on vielä takuu voimassa.

Lämpimästi tervetuloa Poriin Seija Kurki! Terveisin porilainen mummi Leea Pennanen-Salli.

Jos kansanedustajat olisivat edes vähän edistyksellisiä, niin he ajaisivat läpi lain, joka mahdollistaisi eduskuntatyön tekemisen etäyhteyksien välityksellä. Tällä tavoin säästettäisiin kansanedustajien päivärahoissa, asumiskuluissa, edustuskulussa ja ennen kaikkea Pori-Helsinki-lentoliikenteen tukemisessa. Tällä tavoin myös Helsinki-keskeisyys vähenisi.