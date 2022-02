Tekstiviestipalstalla kiitellään hiihtoladuista.

"Mu Pori oli kaunis". Nykyään totean, kuinka "Porista on tullut ruma", kun keskustan ihanat puutalot sisäpihoineen on korvattu betonimiljööllä, joissa lapsille ei ole pihoissa tilaa. Säästäkää, te suunnittelijat, edes nämä ikimännyt. Raumalla on osattu arvostaa kaunista ja vanhan miljöön vaalimista, Porissa tämä tuhottu. Muutoksen nähnyt ex-porilainen

Veto-oikeus ei mielestäni sovi demokraattiseen päätöksentekoon. YK:n turvallisuusneuvostossa pysyvien jäsenten, myös Venäjän, veto-oikeus estää YK:n puuttumisen Ukrainan tilanteeseen. EU:ssa Veto-oikeus estää päätökset yhteisiä sääntöjä rikkoneita kohtaan. Natossa veto-oikeus voi estää Suomen jäseneksi pääsyn. Onhan myös Putinin ystävämaa Unkari Naton jäsen. Tuntuu hölmöltä. Esimerkiksi 2/3 enemmistöpäätösten pitäisi riittää.

Kantaverkkoyhtiö on perustanut Datahub-järjestelmän, johon kerätään kaikkien sähkökäyttöpaikkojen tiedot. Tällöin kaikkien yksityisten ihmisten sähkösopimuksien tiedot ovat kaikkien sähkömyyjien nähtävillä. Järjestelmän kustannukset lisätään kuluttajien maksuihin. Eivätkö yleensäkin sopimukset ole luottamuksellisia ja kahdenkeskisiä? Tämä rikkoo kuluttajansuojaa. Onnistuuko sähköliittymän kilpailutus vielä tämän jälkeen?

Käsittämätöntä valitusta männyistä. Puiden hoitoon kuuluu myös niiden kaataminen, uusia voi istuttaa ja tuskin kaikkia alueen mäntyjä on tarkoitus kaataa. Mitä vanhemmaksi puu kasvaa, sitä riskialttiimpia se on kaatumaan, mikä on myös turvallisuuskysymys.

Eurajoki päätyi vastustamaan kalankasvattamon laajennusta sallien nykyisen toiminnan. Toivottavasti kunnan päättäjät ovat tutustuneet osoitteessa www.ymparisto.fi kohtaan ”Vastuu pilaantuneesta alueesta”.

Venäjä tekee mitä haluaa, mutta länsi vaan pyörittelee peukaloitansa. Sama, kuin poliisi sanoisi rattijuopolle "ei saisi ajaa humalassa".

Se on kyllä totta, nyt kuuluu YK:n puuttua Ukrainan tilanteeseen ja lähettää sinne rauhanturvaajia. Miksi länsimaat tyrkyttävät Natoa joka paikkaan, se vain kiihdyttäisi tilannetta ja ei olisi puolueeton?

Hoitoalan iso kompastuskivi on huonot johtajat, esihenkilöt. Niiden vuoksi olen itse lähärinä vaihtanut työpaikkaa usein viime vuosina, jotta oma mielenterveys on säilynyt. Työstäni olen aina tykännyt.

Jos nuorten ja miesten muotia on lakki päässä 24/7, niin teillä naisilla sitä on pitkät kalsarit mekon kaa, tai sit ei, joten lopettakaa jo jatkuva miesten moittiminen!

SK:n urheilutoimitus: Kun aika on, sanoi Jalonen. Koska teidän toimittajien mielestä Jalonen voisi sitten voitonjuomansa ottaa? Viikko voiton jälkeen yksin mökilläkö? Hän on juomansa ansainnut!

Kiitos Satakunnan Kansan artikkelista, jossa lääkäri Antti Mikkola antoi asiantuntevaa, faktapohjaista tietoa transnuorten hoidosta.

Kullaan kirkon pihamaalla on sankarihautausmaa. Talvella se täyttyy lumesta. Seurakunta ei sitä puhdista. Miksi ei? Alue sijaitsee aukealla paikalla. Sitä voisi kohentaa muutamalla puulla tai pensaalla. Ne ehkä vähentäisivät lumen määrää ja tarjoaisivat jopa tuulensuojaa.

Kiitos Kirjurin pellolle ajetusta ladusta! Mutta samalla vaivalla olisi saanut ajettua koko ladun ympäri pellon, kuten joskus ennenkin. Tasamaan hiihtelijä

Entisenä tamperelaisena en osaa aina arvostaa porilaisia päätöksiä, mutta Isomäen latutyöntekijöille haluan osoittaa suuret kiitokset.

Kiitos sydäntä lämmittävästä savottaren kirjoituksesta SK 22.2. Sepä oli satakuntalaistytölle oikein kielikylpy! Toivottavasti tulet viihtymään Porissa!

Hyvät puolueitten puheenjohtajat. Nyt olisi hyvä aika mennä yhdessä Sauli Niinistön luokse. Parin vuoden jatko tekis terää.