Tekstiviestipalstalla järkytytään Porin maauimalan maaston puunkaatosuunnitelmista.

Kysyisikö joku arvon presidentti, esimerkiksi Niinistö Putinilta, miksi Putin luulee, että joku hyökkäisi Venäjälle. Mitä ihmettä siellä olisi vallattavaa!

Voisiko arvon toimittaja selventää, mitä eräjormailu tarkoittaa. Terveisin tietämätön boomeri.

Herrasmiehiä on vielä olemassa! Kiitos kahdelle, jotka auttoivat minua torstaina taiteillessani Eteläkauppatorin parkkipaikan jäätiköllä. Tuli hyvä mieli koko päiväksi, kiitos siitä!

Ostaessani esimerkiksi paikallisen yritysten tuottamaa kirjolohta Prismasta, niin oletanko, että se on myös kasvatettu Satakunnassa? Mainoksessa lukee "aitoa lähiruokaa Satakunnasta". Onko mahdollista, että kalan alkuperä voisikin olla vaikka toiselta puolelta Suomea? Selittäisitkö joku, joka tietää?

Tiesin pyöräteiden olevan aika huonossa kunnossa, kun lähdin pitkästä aikaa pyörälenkille, mutta tämä on kaikkien aikojen pohjanoteeraus! Plussakeliä on ollut viisi päivää, eikä sohjoa saatu aurattua ennen pakkasia. Yhden työpäivän aikana pari auraa ehtii putsata keskeiset pyörätiet kokonaan. Pomoja rattiin, jos muut on kipeinä, ei ole rakettitiedettä. Kuntavero kerralla vaikka 24:ään, niin voi ostaa keikat yksityisiltä!

Älkää hyvät ihmiset aina mollatko omaa kaunista Poriamme. Kyllä muuallakin kadut ja tiet on yhtä kehnossa kunnossa kuin rakkaassa kotikaupungissamme. Etsitään ja tuodaan kaikkea hyvää ja kaunista esiin, mitä täältä löytyy. Nostakaamme Porin imagoa esiin ja kerrotaan muillekin miten kaunis ja viihtyisä paikka tämä kaikille rakas Porimme on. Tsemppiä kaikille. Yksi ajattelija

On muuten erittäin terapeuttista saada vesilätäkkö pyörätieltä hupenemaan katuviemäriin... Vuorotteluvapaalainen omakotiasuja

Kiitos Päivi Korhonen erittäin asiantuntevasta mielipiteestä.

Miksi Nordman palkattiin Luukkosen rooliin. Miksei vaan kuvattu A-M:n normipäivää?

Suomen naisten jääkiekon olympiapronssi ei ollut yllätys, mutta se olisi ollut, jos kiekkonaisemme eivät sitä olisi voittaneet.

Mitä asuntoyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtäviin kuuluu? Yhtiössämme asiat pitää osakkaiden hoitaa.

Koivulaan rakenteilla olevaa ruokakauppaa en tiedä, mutta Herralahteen kyllä tulee uusi kauppa, kilpailijan viereen.

Geriatri Markus Halminen ottaa kantaa sukupuolten moninaisuuteen SK:ssa 13.2. Hänen mielestään lapsia tulee kasvattaa ja kannustaa olemaan vain joko tyttöjä tai poikia, ei mitään muuta sukupuolta. Hän esittää mielipiteelleen lääketieteellisiä tutkimuksia. Kuitenkin mielipiteen taustalla huokuu vahvasti uskonnollinen vakaumus. Mielelläni kuulisin myös esimerkiksi lastenpsykiatrian tai muun alaan perehtyneen erikoislääkärin kommentin asiasta.

Kaupunginpuutarhuri Ahonen pudotti melkoisen pommin: Aikovat kaataa 35 ikimäntyä maauimalan maastosta.

Maauimalan ympäristöstä suunnitellaan kaadettavan 35 ikimäntyä, siis häh! Männyt ovat olleet noilla sijoillaan vuosikymmeniä, nytkö ne ovat alkaneet haitata? Ymmärtäisin joten kuten, jos viisi lähintä kaadettaisiin. Ehdotan että SK tekee jutun, jossa seurataan homma kaadosta tukkien myymiseen.

Toivottavasti taitoluistelu poistetaan olympialaisista. Selvästi havaittavissa aliravitsemusta, jopa pituuskasvuun vaikuttamista. Härskeintä, kun 15-vuotiaalle syötetty kolmea eri sydänlääkettä. Epäonnisuneen suorituksen jälkeen valmentaja kuin hirviö.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että muiden kyttäämisestä ja arvostelemisesta on tullut pelkkää oman moraalisen kilven kiillotusta. Toisista etsitään pelkkiä virheitä ja epäonnistumisia, ja tämä jos mikä, ainakin minun silmissäni, tekee ihmisestä sangen ruman ja naurettavan. Kilvetön