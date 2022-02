Tekstaripalstalla velloo jo koirankakkakeskustelu.

Porin kaupunginvaltuusto on tarpeeton kuluerä. Hallitus päättää kaikki isot asiat, kuten telakkakaupat, jääkiekkoseuran tukemiset ja lentosopimukset. Valtuustolle jää päätettäväksi keskustan kukkaistutukset.

Jos jaksaa 10 metriä taluttaa koiraa ja puhua kännyyn, niin onhan selvää, ettei kakkoja kestä kerätä pois jaloista. On kerrassaan komiat kasat kakkaa, natsaa ja nuuskapussia.

Iso kiitos niille, joiden roskalaatikon kyljessä on tarra, joka antaa luvan tiputtaa kädessä keikkuvan kakkapussin roskikseen. Ei osu ainakaan Länsi-Porissa lenkin varrella montaa yleistä roskista, joten ilman ystävällisiä omakotitaloasujia saisi kakkapussin kanssa kulkea pitkät pätkät kyläraitilla. Koiranomistajana minäkään en nauti kotini portinpielessä olevista kasoista. Tarroja on saatavilla muun muassa Mustissa ja Mirrissä.

Arvoisat työnantajat. Hakemuksen lähettäjinä olisimme kiitollisia mistä tahansa yhteydenotosta. Etenkin niistä ei-vastauksista. Hakija tekee työtä asian eteen, monesti ilman minkäännäköistä vastausta. Siinä pissitte ihan omaan nilkkaanne maineen kiiriessä puskaradioissa.

Kyllä on SM-liigatuomareiden ammattitaito hukassa. Korkea maila silmään, ei penalttia, selvä maali hylätään.... Kyllä tarvittais Mäkelän Seppoa ja Japaa, käykääpä opettamassa näitä raitapaitoja!

Hyvä kirjoitus, Jaakko Jäntti. Kepulainen maajussi

Muistan, kun nuoruudessani lapset ja myös miehet touhusivat ulkona. Pihaan ja kadulle tehtiin puroja, joita pitkin uitettiin tikkuja. Vesi solisi pois pihoista ja kaduilta vesikaivoihin, joita myös omatoimisesti availtiin jäästä ja sohjosta. Nyt ei nähdä kumpiakaan enää vastaavanlaisissa ulkohommissa.

Seuraavissa vaaleissa äänestyslippuun lisänä: Mielestäni Suomen pitäisi liittyä Natoon: Kyllä/Ei. Erillistä kansanäänestystä asiasta ei tarvitse järjestää. Jos Kyllä-äänet voittavat, eduskunta päättää liittymishakemuksesta ja sen ajankohdasta.

Muuten mukava porisuhdeneuvojavideo, mutta, mutta. Miten Porin imagoa nostaa piirongin päällä oleva Stalinin kuva?

Sampsa Katajan mukaan (SK 16.2.) kaupungin johdon on ajateltava isoa kuvaa. Kun nyt Ässät ja palloiluhalli on hoidettu, voisiko kuvaa laajentaa sen verran, että katujen hoito mahtuisi raamien sisälle. Toki kesä hoitaa, jos jollakin on vielä ehjä auto.

Te, jotka haukutte ja kadehditte työttömiä ja muita tuilla kituuttajia, katsokaapa sarja Rikkaat ja Rahattomat, niin näette mitä on köyhän elämä, ei tarvitse kadehtia enää. Tuskin kukaan tuollaista elämää halajaa, mutta kun töihin ei pääse tai on liian sairas ottamaan sitä vastaan.

Nyt tontinhaltijat lapio ja rautakanki käteen ja katukaivot auki. Katukaivon (sadevesikaivo) aukipito kuuluu tontinhaltijalle. Turha seisoa risteyksessä kuvattavana ja voivotella kaupungin toimintaa.

Kyllä on niin, että porin projektipäälliköt ja päälliköiden päälliköt saisi hyllyttää ja tilalle perustason auraajat, hiekoittajat ja hoitajia. Ei enää mitään järkeä tässä toiminnassa.

Eräs viihdetaiteilija uhkaili ministerien suuntaan kirveenheilutuksella. Tuumailin silloin, että henkilö voisi hakeutua metsään vesakon perkaukseen, varsinkin jos tuo kirveellä heiluminen on mieluista ja luontaista. Tätä työtä Suomessa piisaa.

Ensin johtaminen ja työolot hoitoalalla kuntoon, niin työssäjaksaminenkin paranisi. Vaikka olisi kuinka hyvä palkka, ei kukaan jaksa, jos työolot eivät ole kunnossa. Pian entinen työntekijä

On todella erikoinen asia, ettei Porin Väinölän kaupunginosassa ole ruokakauppaa! Koivulan kaupunginosaan tulee jo toinenkin kauppa!