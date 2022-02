Myös tekstaripalstan on vallannut lumi, sohjo ja jää.

Lunta on niin paljon, että sen läjityksestä tulee jo naapurustossa riitaa.

Voiko sanoa, että joku on urheiluhullu, siis hulluna urheiluun. Vai joutuuko siitäkin Suomessa käräjille?

Teinit haluavat ajokortin vedoten harkintakykyynsä ja henkiseen kypsyyteensä. Maanantaina Porin kadulla aamulla jääratakeli ja tulevaisuuden toivo kävelemässä Mikonkatua reinot jalassa.

Hyvät autoilijat! Viime päivien säiden johdosta me uimataidottomat jalankulkijat, joilla ei ole venettä, olemme jossain määrin joutuneet kulkemaan ajoväylillä. Kiitos ymmärryksestä + tööt (kenelle?). Ropi Juhani

Kenenkähän vastuulla on vanhan kauppiksen parkkipaikan auraus?

Todella hienoa, että Porin kaupunki panostaa lentoliikenteeseen, palloiluhalliin ja Ässiin. Jos vielä kotikatuni täällä Pihlavassa aurattaisiin kerran talvessa ja sen valot palaisivat muulloinkin kuin päivällä, voisin antaa päättäjille jopa arvosanan viisi miinus.

Miten tämän saa loppumaan? Vastapäinen taloyhtiö lykkää kaikki lumet, sohjot ja jäälohkareet taloyhtiömme tontille. Ei auta isännöitsijän kirjeet ja asukkaiden moitteet. Keneen otan yhteyttä?Seniori-ikäiset asukkaat eivät itse kykene tätä ylimääräistä lumi- ja jäälohkaresohjoa lapioimaan. Ei pääse autolla tontille, eikä tontilta pois. Harmittaa ja suututtaa niin vietävästi.

Onko tosiaan niin, ettei Eetunaukion kunnossapito ole kenenkään vastuulla? Nilkkoihin ylettyvässä loskassa on vaikea tervejalkaisenkin kulkea, mutta rollaattorin käyttäjille tilanne on mahdoton. Jos tarkoitus on odottaa, kunnes kevät hoitaa asian, nälkäkuolema korjaa ennen kuin pääsee ruokakauppaan.

Huittisten kaupunki rankaisee irtisanoutunutta työntekijäänsä jättämällä ansiomerkittä, vaikka 40 vuoden kunnallisalan palvelusaika täyttyi työsuhteen voimassa ollessa. Mikäli työntekijä ei jää suoraan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle, ansiomerkkiä ei saa. Käytäntöä voisi muuttaa niin, että ansaitun merkin tai rahan voisi saada työsuhteen päättyessä. Maksuliikennesihteeri evp

Jos 8-tie olisi Itä-Suomessa ja näillä liikennemäärillä, olisivat sen alueen kansanedustajat saaneet aikaan moottoritien rakentamisen jo aikaa sitten, mutta ei täällä Satakunnassa. Kuinka monta kolaria tarvitaan, että jotain tapahtuu myös täällä Porin suunnassa.

Ennen sähkönkulutuksen etäluentaa ja reaaliaikaista laskutusta sähkölaskun suuruus perustui arvioon kulutuksesta tai edellisen vuoden kulutukseen. Laskun summa oli sama ympäri vuoden. Omaa taloutta oli helpompi hallita myös pienillä tuloilla. Tämä toimisi nykypäivänäkin. Arvioon pystyisi tekemään pieniä korjauksia etäluennan ansiosta pitkin vuotta, eikä kohtuuttoman suuresta tasauslaskustakaan olisi pelkoa.

Oletteko huomanneet, että meillä Suomessa on nyt vanhusasiavaltuutettu. Nimi on Päivi Topo ja hänet nimitettiin pestiin vuodenvaihteessa.

Hallitus tuhoaa maaseudun järjettömillä päätöksillään. Vihervasemmisto ei ymmärrä, että maaseudulla palvelut ja työpaikat ovat kaukana. Tarvitaan välttämättä autoja. Helsinkiin ja muihin suurimpiin kaupunkeihin kunnon auto- ja polttoainevero. Maaseudulle hinnat ja verot alas. Järki käteen, Helsingissä asuva vihervasemmisto!

YLE uutisoi, että Amazonin metsiä tuhotaan. Mitä ihmeen hyötyä tällaisesta uutisoinnista on. Kun kukaan ei kuitenkaan mitään tee. Sama on Ukrainan suhteen. Uutisissa uhotaan vaan kovalla äänellä. Säästäkää ihmisiä. Tietämiseltä. Siis turhalta.

Hei niinku-ihmettelijä! Jos olet porilainen, olet tottunut kuulemaan: toi toi toi, tuanoi katoko, toi toi... Onko komeeta kuunneltavaa, hä? Mun mielestä vähän outoo ja sattuu korviin tollane puhe. Uniikkia, sanoisko. Eiköhän joka murteesta ja kielestä löydy omat niinku-sanansa.