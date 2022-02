Tekstiviestipalstalla kaivataan hienostunutta urheiluselostusta.

On tää korona ollu oikein sääntöjen takinkäännön kääntöö. Hetki sitten piti oireisen ihmisen mennä testiin. Enää ei pääse, vaikka haluaisi.

On onni omistaa iso dieselnelivetomaasturi, kun Porissa ajaa.

E. Niittynen on sitä mieltä, että tarvitaan joukko viisaita ohjaamaan päättäjiä tekemään järkeviä päätöksiä (11.2.). Miten nämä viisaat valitaan? Kuka heidät valitsee? Mikä yleensä on parempi hallitsemista kuin demokratia? Haluatko harvainvallan, yksinvallan, anarkismin vai minkä?

Kaupungilla ei ollut varaa palkata Enäjärven ekaluokkalaisille opettajaa, mutta oli varaa paljon isommalla rahalla pelastaa Ässät. Liisa Mäntykorpi

Vaadin veroeurojeni sijoittamista vanhusten hyväksi, en anna senttiäkään urheilulle.

Minua ei ainakaan sana hyvinvointialue loukkaa (SK 11.2..) Mieluummin otan palveluni hyvinvointialueelta kuin pahoinvointialueelta.

Inflaatio ei nosta hintoja, vaan se, että markkinoilla oleva rahan ja tavaran määrä eivät kohtaa. Kun rahaa on enemmän käytössä kuin on tavaraa, niin hyödykkeen hinta nousee. Tilanne pahenee yhäti, kun ay-liike sokeana tilanteessa hakee palkankorotuksia. Ilmiön nimi on inflaatio. Samoin nimike deflaatio kuvaa rahan niukkuutta suhteessa tavaran määrään.

Porin päätöksientekijät, vihje teille: asia, josta olette tekemässä päätöstä – menkää tutustumaan siihen henkilökohtaisesti yksin tai ryhmässä.

Sinä, joka vaadit päiväkotilapsille maskia, olet väärällä alalla.

Kiitos Markku Tanttiselle jälleen hyvästä kirjoituksesta (SK 11.2.). Sinä olet älykäs ja hyvä poliitikko. Teet hienoa työtä. Uskallat olla omien mielipiteiden takana ja ottaa huomioon myös muut.

Voisiko joku taho puuttua siihen, että taitoluistelun selostaja olisi hiljaa ohjelmanumeroiden aikana. Taiteellinen vaikutelma häviää kokonaan, kun musiikkia ei kuule, kun toimittaja kommentoi esityksen aikana kaiken aikaa. Kommentit voi esittää ennen ja jälkeen ohjelmanumeroiden ja hidastusten aikana. Missä on tämä vanha hienostunut selostaja, joka ei höpöttänyt ohjelmanumeroiden aikana.

Kiitos kahdelle herrasmiehelle, jotka auttoivat kaatunutta äitiäni Porin Antinkadulla viime tiistaina.

Nykyään tutkitaan kaikkia olemattomia asioita, mutta onko kukaan tutkinut,nmikä vika on niinku-niinku-niinku-ihmisten aivoissa. Vaihdan heti television ja radion kanavaa, jos joku niinkuttaa, mutta yleensä siellä toisellakin kanavalla on niinkuttaja. Kerran jäin mielenkiinnolla kuuntelemaan erään naisen haastattelua, laskemani mukaan siinä tuli 84 niinkua. Karmeeta kuunneltavaa. Lopettakaa tällaiset haastattelut heti alkuunsa. Että tota niinku sillai ja tällee!

Hei, kuka hiljentäisi Kiinanmuurin katolla olevan vinkunan, kyselee naapuritalojen asukit, jotka odottaa kesää parvekkeillaan. Auttakee pappaa

Pekingin kisat ovat ainakin hiihdon osalta miellyttävä poikkeus pitkään aikaan. Nyt kysytään muutakin kuin laskettelutaitoa. Ladut ovat vaativat. Hiihdon kilometrinopeus on 2,8 minuuttia kilometriä kohti, kun maailman-cupin vauhdit ovat lähellä kahta minuuttia kilometriä kohti. Eli hiihto on nyt hiihtoa. Ei pikaluistelua.

Iso kiitos Satasairaalan mahtavalle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle saamastani hyvästä hoidosta vietettyäni yhden yön sairaalassa leikkauksen jälkeen.

Polttoaineen hinnat vaikuttaa suoraan vähävaraisten toimeentuloon. Työssäkäynnistä joutuu jo maksamaan niin paljon polttoaineessa, että kannattavuus hupenee silmissä. Kuljetusten hintojen nousu siirtyy myös suoraan kaikkien hyödykkeiden hintoihin. Pienyritykset ajetaan tiukemmalle, pienten määrien kuljetuskulut ovat suhteessa enemmän kuin megatoimijoiden kulut.

Monia merkittäviä keksintöjä maailmassa on tehty, mutta ei päänahan hoitoon psoriasiksessa!