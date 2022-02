Tekstareissa julistetaan jokakesäinen koirankakkakeskustelu alkaneeksi.

Kiitos Sakari Muurinen! Asiantuntijoiden näkemys joutaa roskikseen, kun puoluejohdot jakavat paikkoja ja lisäliksaa ansioituneille kamuilleen. Piikki tuntuu olevan auki kuten hallituksellamme konsanaan. Vieläkö joku ihmettelee, kun kansa ei viitsi äänestää?

En ymmärrä Lampolahden esitystä filosofiasta oppiaineena niin, että sivistävän viisauden saantia pitäisi rajoittaa. Koulujen uskonnonopetusta vaadin annettavaksi yhteisoppiaineena kaikille oppilaille. Mikäli ei ole tietoa eri uskonnoista, on meillä sen myötä myös heikko ymmärrys vieraista kulttuureista. Huomioiden lisääntyneet yhteydet muihin maihin ja maanosiin, on tietämys "vieraista" uskonnoista tärkeätä maailmanrauhankin kannalta.

Ei voi kuin ihmetellä Kokemäen srk:n tilannetta. Luottamushenkilöt haukkuvat vt. kirkkoherraa mennen tullen. Itsessä ei ole mitään vikaa. Oiskohan kirkkoneuvostolaisillakin peiliin katsomisen paikka?

Onnittelut kokemäkeläisille! Teillä on todella asiantuntevia ja yhteistyökykyisiä henkilöitä kirkkoneuvostossa. Valitettavasti tehtävään sopimattomat kirkkoherrat käyvät pilaamassa kaiken.

Voi rakkaat kanssa-autoilijat, kadulla on jääkerros, kapea jäätön kohta, jääkerros, kapea jäätön kohta ja jääkerros? No on kai, kun kaikki ajavat samassa kohdassa tietä. Sitten ihmetellään uria. Ja kesällä niissä urissa on vesi. Ja ainakin syy jossain muualla kuin ratin ja penkin välissä. Kattokaa nyt vähän, miten ajatte!

On tämä erikoinen kaupunki. Katujen kunnossapitoon, yhteen opettajaan tai muksujen koulukyyteihin ei riitä rahaa. Silti veronmaksajien piikkiin lyödään miljoonatolkulla rahaa surkeasti johdetun lätkäporukan pelastamiseen. Päättäjät: Olisiko peiliin katsomisen paikka.

Tänä päivänä kaikki ovat pyytämässä rahaa koronan takia tai siihen vedoten. Ässät ku tarttee, niin puuttumatta siihen miten homma hoidettiin ja uutisoitiin ajankohtaa myöten, mutta valittajia riittää nyt, kun kausi ei ehkä oo menny odotusten ja toiveiden mukaan. Ässät on paikkansa Porissa ansainnu ja väitän, että noista valittajista seuraavan mestaruuden jälkee on moni ottamassa torijuhlissa selfietä, tyyliin että mekin olimme täällä huutamassa hurraata meidän omille pojille.

Porin kaupunki voisi keskeyttää palkanmaksun siltä ajalta, kun Yle lähettää kuvaa Kiinan kisoista – ainakin suurin osa työajasta kuuluu kuluvan lähetysten katsomiseen. Striimausten katsojat löytyvät kyllä helposti.

Voin ostaa sinulle, Ukkopekka, läksiäislahjaksi peilin.

Kiitos teille sairaanhoitajat ja lääkärit ystäväni hoidosta Satasairaalassa.

Miksi Yle hassaa verorahoja euroviisuihin? "Hallitsevaa" viisua en ole kuullut kertaakaan ja radio on auki lähes aina!

Kiitos Tapio Furuholm kysymyksestäsi. Olen pohtinut myös sitä, että kovasti rakennetaan hyvinvointialueella monia lautakuntia ynnä muita poliittisille päättäjille palkkioineen, kun rahat pitäisi suunnata palveluihin.

Hoitajien palkankorotuksiin ei ole varaa. Onko siihen varaa, että hoitajat lähtevät pois Suomesta, vaihtavat alaa, tai eivät enää opiskele hoitoalaa?

Luulin, että vaalipäivän jälkeen päästäisin eroon poliitikkojen toisilleen nokittelevista mielipideteksteistä. Väärässä olin. Tilanteen muuttamiseksi julistankin jokakeväisen koirankakkakeskustelun nyt virallisesti avatuksi!