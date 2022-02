Pori on niin mitätön ja näivettynyt peräkylä, ettei sitä muisteta edes kotimaan rajojen sisällä

Tekstaripalstalla jatkuu aurauskeskustelu.

Kaupunginsairaalan B7 kuntoutusosasto: Leila kiittää Teitä kaikkia hoitajat, lääkäri ja fysioterapeutit hyvästä hoivasta ja huolenpidosta. Liukastuin 3.1.2022, minkä seurauksena leikkausta vaativa operaatio ja pitkä sairaalassaoloaika. Kiitos myös huonetoverilleni, jonka kanssa kuljimme lähes samoja askelia tämän kuukauden. Olit suurena tukena ja kuuntelijana koettuani lisäksi henkilökohtaisen menetyksen. Hyvää kevään odotusta Teille.

Numerolukulista löydetty Prisman lattialta, viety neuvontaan.

Aluevaalit käytiin ja luottamuspaikat jaettiin. Mutta taisi koko hieno himmeli sortua ennen kuin alkoikaan. Nyt puolueet kahinoivat paikoista. Miksi ihmeessä tähänkin pitää sekoittaa puoluepolitiikka? Olis pitänyt olla täysin yksilövaalit. Asiansa osaavia ammattilaisia, jotka hallitsevat sote-asiat sekä talousammattilaiset, jotka ymmärtävät raha-asioita ja vielä johtamistaitoisia, jotka osaavat pitää paketin kasassa.

Kisaselostuksissa kuultua: Joillakin ”suksi ei ollut syönnillä”, mutta toisella ”suksi haukkaa.”

Porin ongelma on työvuorolistat, joista ei jousteta. Lumenauraajat kuluttavat aikaansa lumettomina päivinä taukotuvissa ja huoltoasemien kahviloissa päiväkausia. Sääennusteet lupaavat myräkkää, mutta näihin ei reagoida ja varauduta työvuoroja muuttaen.

Ei riitä myötätuntoa kaupungin auramiehille, jotka kaikki ovat yhtä aikaa flunssassa, kun vedän 10 kilometrin työmatkaa umpihangessa. Julkinen liikenne on näillä hoodeilla ihan yhtä huonosti hoidettu. Hyvä Pori!

Tiemestari kertoi (S.K.7.2.), mistä johtuu katujen huono kunto, ei ole rahaa, eikä työntekijöitä. Poliitikot, kokoomus etunenässä on vuosikausia estänyt uusien työntekijöiden rekrytoinnin. Ei ole ay-osaston tai työntekijäin syy katujen huono kunto ja talvipuhtaanapito. Heidän pilkkaamisensa on asiatonta.

Valitettavasti Juha Setälä 8.2 .toit kirjoituksessasi esille vain kaikki negatiiviset asiat. Sillä tosiasiahan on, että joukkotapahtumiin kerääntyy aina myös hulinaporukkaa. Perjantai-iltana keskustelin muutaman ihmisen kanssa, enkä tavannut sinun kuvaamiasi, vaan todella järkeviä, ajattelevia ihmisiä. Mikään ei todellakaan muutu, jos vain kaivaudumme poteroihin ja sieltä huutelemme. Mitään rakentavaa keskustelua ei synny, sehän on nähty isommissakin ympyröissä.

Bussiyhteydet Meri-Poriin palautettava asap! Koska lapset ja nuoret.

Miksi te höpötätte tuota mantraa, että "Pori muistetaan maailmalla..."? Kyllä Pori on niin mitätön ja näivettynyt peräkylä, ettei sitä muisteta edes kotimaan rajojen sisällä. Korkeintaan jazzfestivaali on asianharrastajien mielessä, muuten tämä kylä on paikka, jossa ei ole kuin työntövoimaa – vetovoimasta kun ei edes kannata puhua.

Kun itkemme polttonesteiden hinnan roimaa alennusta, ilmoittakaamme vaihtoehtoinen verotuskohde tai jokin julkisen palvelun kohde, mikä pitää poistaa. Muuten vaatimukset tuntuvat tyhjänpäiväisiltä.

Minultakaan ei ole kysytty, siis ei YYA:lle!

Muuttunut palsta, ei ole enää mitään mukavia juttuja. Aina kaksi samaa itseensä täynnä olevaa valittajaa. Moittii joka päivä useilla tylsillä ja omituisilla kirjoituksilla ja huomautuksilla. Miksi vain harvat ja valitut. Onko näin, kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti.