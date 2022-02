Tekstareissa ihmetellään, miksi satakuntalaisesta ei saa ystävää.

Kuuntelen radio Yle 1:n aamupäivän asiaohjelmia. Eipä ohjelmaa, ettei ainakin joku asiantuntijavieraista lukeudu niinkuttelijoihin. Mikä ihmeen villitys lienee. Pian huomaan laskevani niinkuja ja asia livahtelee ohi. Ja niinku todentotta tarttuu herkästi muihinkin asiantuntijoihin. Ohjelman lopussa olen jo suorastaan pinteessä laskuissani. Huvinsa kullakin

Mikäli autoni rikkoutuu ajaessani keskustassa perunapelloilla, joita joskus on kutsuttu teiksi, niin tulee kyllä kaupungille kalliiksi. Aion nimittäin osoittaa laskun suoraan kaupungille.

Jos märkää lunta sataa 5–10 senttimetriä ja sateen jälkeen puutavara-autot ja muu liikenne jyrää tietä vuorokauden, niin tämän jälkeen auraaminen voi olla hiukka haasteellista.

Kaikki kunnossapito kaupungilla yksityisille alihankkijoille. Ei tule sairaslomapäiviä maksettavaksi ja hommat hoituu.

Lentoliikenteeseen Porin pitää nyt kai satsata vielä lisää, kun tiestö on ajokelvottomassa kunnossa. Helikopterit risteilemään ympäri Poria. On tämä Porin rahankäyttö järjetöntä. Turha tiemestaria on syyttää, jos ei ole laitteita eikä varaa palkata tekijöitä.

Palloiluhallisuunnitelmat pitää laittaa jäihin, nyt ei ole oikea aika jätti-investointiin verorahoilla. Hallin voi rakentaa joku yksityinen taho, jos käyttövuorojen maksajia kerran on riittävästi. Rahan voi käyttää porilaisten lähiliikunta- ja muiden palveluiden kehittämiseen tasaisesti ympäri kaupunkia, esimerkiksi kouluihin ja joukkoliikenteeseen sekä pyöräteihin.

Porin päättäjät. Eikö olisi aika unohtaa palloiluhalli ja keskittää ne rahat katujen kunnostukseen ja ylläpitoon. Ja myös vanhusten hoitoon. Yksi huolestunut

Meri- ja Länsi-Porin oppilaiden kuljetukset katsottiin hoituvan ongelmitta, kun tehtiin suuria koulumuutoksia. Kyselin silloin kuljetusten sujuvuudesta, autokaluston ja kuljettajien riittävästä määrästä, sekä kustannuksista. Asiasta vaiettiin porilaisen päätöksenteon tapaan. Vastako nyt kuljetuksille on löytynyt hintalappu?

Eläkepäivät lähestyvät. En ole 28 vuoden aikana, näin junantuomana, saanut Satakunnasta yhtään todellista ystävää. Puolisolla on pari kolme, ehkä se naiselta onnistuu helpommin. Lisäksi työnantajan ja osan työtovereista aiheuttaman mielipahan vuoksi kerään kamppeeni ja lähden takaisin synnyinseudulleni. Ei tullut minusta satakuntalaista. Ukkopekka

Ässät pyytää rahaa veronmaksajilta ja yhteistyökumppaneilta pelastaakseen seuran. Mitä strategisia tai muitakaan toimenpiteitä seurajohto on tehnyt taloustilanteen korjaamiseksi? Onko lomautettu tai irtisanottu ketään? Palkanalennuksia? Tulee mieleen maan hallituksen toimintatapa.

Eikö Koivulan puiston valaistukset pitäisi saada kuntoon. Puistossa on valaisinpylväät, mutta niihin ei tule valoa kuin muutamiin siellä sun täällä. Vanhemmat ajavat auton niin lähelle leikkipuistoa ja pulkkamäkeä ja jättävät auton käymään, jotta lapset näkevät laskea pulkalla ja leikkiä puistossa. Tämäkö on turvallinen vaihtoehto, kun kaupunki ei saa valaistuksia kuntoon?

On kyllä kummaa, kun nykyään linja-autot eivät enää kulje. Koko ajan vain lopetetaan vuoroja, kun eivät kannata. Koululaisetkin saavat kärsiä tästä, saati sivummalla asuvat. On hankittava oma kulkuneuvo, jotta kulkeminen onnistuu. Eikä siinä yhtään ajatella, kuinka kalliiksi se tulee tavalliselle työssä käyvälle. Tiedän monta, kuka kävisi esimerkiksi työssä julkisilla, jos ne vain kulkisivat.