Olen täysin varma, että ihmiset tulevat järkiinsä ja lähtevät isoista kaupungeista, koska niissä on mahdotonta asua

Tekstareissa toivotaan latua jäälle ja muistellaan polio-epidemiaa.

Tekstarin lähettäjä on varma, että ihmiset alkavat lähteä suurista kaupungeista pienempiin.

Pyyntö! Voisiko saada koneella ajetut ladut myös Varvourinjuovan jäälle. Meitä on paljon, jotka hiihtäisimme siellä työpäivän jälkeen ja myös Kalaholman koulun oppilaat hyötyisivät ladusta. Varvourinjuopa ja sen ympäristö tarjoaa alueelle paljon virkistystä ympäri vuoden! Kiitos jo etukäteen.

Te rakkaat kanssasisaret ja -veljet, jotka olitte lapsia viiskytluvulla. Teillä saattaa olla muistissa polio-epidemia. Se kosketti minun perhettäni ja lähialueen lapsia sairastui ja halvaantui. Ei ollut tietoa karanteeneista, ei maskeista. Mukulat leikki naapureissa keskenään. Se heikko, joka taudin sai. Onneks nyt on rokotukset poliota vastaan. Nyt sitten jyllää tämä korona. Onneksi nykyaikana on enemmän tietoa, joten voimme ainakin yrittää välttyä koronalta. Viikatemies tulee, jos on tullakseen, mutta kaikkeni teen estääkseni sen vierailun koronan osalta. 3 rokotusta saanu mummu 68 v

Vihreiden ja vasemmiston tulee jäädä kokonaan pois Satakunnan hyvinvointialueen toiminnasta ja kokouksista. Säästyy kokouspalkkiot. Kyllä ne suuret puolueet asiat siellä hoitaa kuntoon. Huutava ääni korvessa

Jaksetaan jatkuvasti kysyä, miten pienet kunnat pärjäävät ja miten turvaavat palvelut. Vastaus on yksinkertainen. Olen täysin varma, että jollakin aikavälillä ihmiset tulevat järkiinsä ja lähtevät isoista kaupungeista, koska niissä on mahdotonta asua. Jo hinnan takia. Ja lisäksi kaupunkien hiilijalan jälki on mittaamaton kaupungeissa johtuen älyttömästä rakentamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista.

Kuka keksi Suomen olympiajoukkueen kisa-asut? Ovat aivan lottien perinnevaatteiden ja sodan väriset. Muilla mailla oli värikkäitä asuja.

Onhan hienoa asua Porissa, jää taka-alalle Convoy-häiriöt ja saa rauhassa tallustaa lumisia katuja.

Onneksi perheemme asui koronaeristyksen ja -karanteenin aikana Pomarkussa eikä Porissa. Kun lapset ovat vuorotellen sairastuessaan viikkoja pois koulusta, on mahtavaa että terveenä olevat saavat seurata opetusta etänä eivätkä jää kaikesta jälkeen. Sääliksi käy Porin koululaiset ja vanhemmat.

Hei sinä, joka kadotit kultaisen rannerenkaan 23.1. Se on jätetty Mikkolan Prisman neuvontaan, selvät tuntomerkit siinä.

Nyt tiedämme, kuka muussaa kaupassa tomaatit, Keittiömies!

Porilaiset agilityharrastajatkin haluavat tasapuolisuuden nimissä treenihallin kaupungin tukemana. Raumalaisillakin on... ja vielä lämmin sellainen.

Ei näillä eläkkeillä meikkejä osteta. Hyvä kun saa ruokaa. Pitää sitä olla kovat tulot.

Ammattijärjestöt Super, Tehy ja JHL käänsivät selkänsä jäsenilleen hyväksymällä mukisematta palkanmaksun keskeytyksen. ”Hyllytetyt” hoitajat ovat tehneet pyyteettömästi työtään kymmeniä vuosia ja maksaneet ay-maksunsa saadakseen edes jonkinlaista turvaa ongelmatilanteissa – turhaan. Palkanmaksun keskeytyksellä varmistettiin, että hoitajat eivät saa mitään korvauksia eikä edellä mainittujen työntekijöiden etujärjestöjen kassoihin kajota. Rokottamattomista hoitajista valtaosa on naisia, perheenäitejä ja yksinhuoltajia, joilla on asuntolainoja ja suuri huoli lapsistaan.

Enäjärven koulu (Simo Korpela 7.2. Mielipide-palsta) on sopiva oppilaille, opettajille sekä oppilaiden vanhemmille. Mutta se ei ole sopiva kaupungin virkamiehille. He ilmiselvästi haluavat sen edelleen sulkea. Mitä olisi uusiokäyttö vai maksatettaisiinko tyhjän koulun lämmitys veronmaksajilla?

Olipa harvinaisen hyvä kirjoitus Janne Lampolahdelta sunnuntain Satakunnan Kansan mielipidesivulla. On tosiaan ristiriitaista, että edellisellä tunnilla opetetaan faktoihin perustuvaa tietoa ja seuraavalla tunnilla toisten kuvitelmia ja uskomuksia, vielä kuin ne olisivat totta.