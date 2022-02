Tekstaripalstalla ihmetellään huonoa aurausta.

En ole porilainen. Kuitenkin on ihmeteltävä sitä nuivuutta, millä Porin päättäjät suhtautuvat Meri-Poriin ja muihin pienalueisiin. Muualla tuollaiseen seutuun suhtauduttaisiin kaikella myötätunnolla. Mutta Pori tekee alueesta jätekeskuksen monella alueella. Samoin tuulimyllykeitaan. Sitä vastoin koulut ja palvelut lopetetaan. Outoa!

Kaupungin palveluita ja vetovoimaisuutta ajetaan selkeästi alas. Hyvä esimerkki bussivuorot, joista taisikin tulla lisäkuluja säästöjen sijaan. Ei kaikesta voi aina vaan säästää.

Sairaanhoitajien työtehtävissä on valtavia eroja, ei ole vertailukelpoisia keskenään ison vuodeosaston työ ja polikliininen työ. Tietoa on.

Nyt olisi viimein Porin aika herätä ja katsoa esimerkkiä vaikka Kankaanpäästä ja katsoa sopiva paikka keskustan läheisyydestä avantouinnille.

Janne Lampolahti, (SK 6.2) suosittelen tutustumaan Antony Flew’iin.

Janne Lampolahti. Terve! Koulussa on oltava uskonnonopetusta yleissivistyksen tähden. Filosofian mukaan maailmankuva ja -katsomus ovat eri asia.

Erinomainen kirjoitus, Janne Lampolahti! Filosofianopetus jo alakoulussa voisi tuottaa tähänkin maahan vähemmän mielensäpahoittajia. Siinähän opittaisi olemaan pahastumatta, jos joku on eri mieltä, ja pohtimaan asioita myös vastustajan näkökulmasta.

Lunta on satanut koko viikonlopun. Aurauskalustoa ei ole näkynyt. Kiitän naapuria, joka koneella ajaa lumet pois talojen edestä. Kanttorintien asukkaat kiittävät.

Olen asunut Porissa 42 vuotta, ja koskaan kadut eivät ole olleet näin huonossa kunnossa. Ovatko työntekijät koronassa, vai haluaako ay-osasto lisää resursseja?

Jos poliitikot päättävät Liisantorilla luistelusta ja pelaamisesta sekä uuden palloiluhallin kokoluokasta, mitä tekevät ja mieltä ovat näitä asioita hoitamaan palkatut viranhaltijat. Poliitikot ovat ottaneet asiantuntijuuden, joka täytyisi olla vastuu viranhaltijoilla. Vai eikö sitä ole. Pitää olla huolissaan, jos kohta tekojääradan vuorot vaatii lautakunnan ratkaisun.

Haluan ostaa auton, en sähkömoottoria.

Sampo Majander, hieno kirjoitus! Koulun tarkoitus ei ookaan viihdyttää nuoria, vaan opastaa heitä elämässä eteenpäin! Ei tietty oo pahasta, jos koulussa viihtyy!

Lämmin kiitos kaikille kolmelle nuorelle miehelle, jotka autoitte autoni pois ojasta sunnuntaina aamupäivällä!

Hyvä kirjoitus Sakari Muuriselta koskien tulevaa palloiluhallia.

Kiitos Sakari Muurinen hyvästä kirjoituksesta (SK 6.2)! En vastusta palloiluhallia, mutta onko aina pakko vetää överiksi veronmaksajien rahoilla. Miettikää, mitä muuta sillä kymmenellä miljoonalla saisi.

Köyhän ei kannata ostaa halpaa tai tässä tapauksessa rakentaa. Kuten pohjalaiset sanoo: Kun tehrää ni tehrää kunnolla. Tehdään uudesta palloiluhallista niin hyvä, et turkulaiset ja lappeenrantalaiset miettii, et miksei mekin tehty tuollaista. Kaikkein kalleimmaksi tulee se, kun huomataan, et halli on liian pieni tai sieltä puuttuu sitä tai tätä. Ja miten mahtaa käydä akustiikan esimerkiksi konserttikäytössä, jos sisältä jätetään puinen sisäkatto pois. Juha

On kaksi asiaa, joista Pori muistetaan maailmalla. Ne ovat Yyterin sannat ja Kirjurinluoto sellaisena kuin se on nyt! Kaupunkipuistoon ei saa rakentaa "kylpylähotellia", sellainen Porilla on jo!