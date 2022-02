Tekstaripalstalla puhutaan palveluseteleistä ja eläinkokeista.

Takapuolessako tuolla Fanttomilla on patruunoita? Pitäis olla jo lippaat tyhjät, eikä noissa kalsareissa oo taskui.

Käykää nyt hyvät ihmiset hiihtämässä ja nauttimassa talvesta Noormarkun Torpankorvessa. Maisemat 10+ ja ladut 11. Kuulin, että siellä on aloittanut joku uusi urakoitsija latujen hoidon. Iso kiitos tästä hienosta toiminnasta.

Mikä oikeuttaa ihmiskunnan turhiin eläinkokeisiin.

Nykyään osa-aikaeläkeläiset ovat ihmeen ketteriä. Rappusetkin juostaan vauhdilla ylös ja alas. Eikä huonot polvetkaan ole esteenä.

On todella upeeta, että meillä on MARA. Sen johtaja Timo Lappi osaa oma työnsä lisäksi sanoa, mikä koronatilanteessa on turvallisuuden ja terveyden kannalta parasta meille kansalaisille. Mitä ihmettä me teemme THL:lä ja Mika Salmisella. Annetaan kapakoitsijoiden hoitaa laajemmaltikin, mihin maatamme viedään, ja otetaan me kansalaiset vain kuppia ja turvotetaan nuppia.

Joku kysyi perustellusti, miten kansanedustaja ehtii olla samaan aikaan eduskunnassa, kunnanvaltuustossa ja pyrkimässä aluevaltuustoon. Eduskunta on sikäli helppo nakki, kun työvuosi on noin 4,5 kuukautta. Pian on talviloma, pääsiäinen ja kesäloma, joka alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun alussa, joten valmistaudutaan syyslomaan. Sen jälkeen lomaillaan taas joulusta helmikuulle. Hallituksen useimmat jäsenet näillä näkymin ovat poikkeus, mitä nyt äitiyssijaisuuksia joudutaan tämän tästä vekslaamaan.

Kyllä tänä päivänä pitää olla huolissaan uusien kauppojen rakentamisen mielekkyydestä enemmän kuin niiden ulkonäöstä. Esimerkiksi Porin ja Ulvilan alueella on kaupparyppäitä, joihin on juuri rakennettu uusi market, tai ollaan rakentamassa. Esimerkiksi Friitalan Sahamäen S-Market ja Porin Koivulaan juuri valmistuva vastaava market, vaikka tien toisella puolella on jo K Super-Market. Kyllä nykyinen kauppojen määrä jo riittää! Kaupparyhmittymien johdon olisi enemmänkin mietittävä asioita asiakkaiden kannalta kuin kauppaketjujen kilpailun kannalta.

Julkinen terveydenhuolto järjestää hoidon palvelusetelillä, jos se itse ei syystä tai toisesta pysty hoitoa järjestämään. Setelin käytöstä voi tietenkin kieltäytyä, jos se on aatetta vastaan, mutta kukaan ei voi itse määrätä itselleen seteliä ja ilmaista hoitoa yksityisellä puolella. Asialinjalla on syytä pysyä, nautitaan terveydenhuollon toimivuudesta, järjestyy se sitten sieltä tai täältä.

Kyllä on luokattomassa kunnossa pysäkkien ja suojateiden kohdat Länsi-Porissa! Ei pääse millään yli kaatumatta vanhempi ihminen. Kokemusta on!

Olen järkyttynyt. Kaikki rokotukset olen ottanut, kuten on pitänytkin. Osa työtovereistani ei näin ole tehnyt. Nyt heidät siirretään palkattomalla pois hoitotyöstä. Me, jotka olemme toimineet ohjeiden mukaan, teemme nyt työt vajaalla miehityksellä! Siis rokotukset ottaneet hoitajat uuvutetaan loppuun!