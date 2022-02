Tekstareissa puhuttavat ikuisuusaiheet, kuten Ässät ja pimeät pyöräilijät.

Anni hyvä, koronarajoitukset on kaikkien parhaaksi ajateltu. Kyllä minä pidän mieluummin elossa vanhempani, isovanhempani ja astmaiset sisarukseni. Suomessa ollaan rajoitusten suhteen päästy todella pienellä verrattuna muuhun maailmaan. Moni on ollut hengityskoneessa ja taistellut elämästään, jotkut kuolleet. Siihen verrattuna maskit ja ravintolassa sekä elokuvissa käyntien tauko on pientä.

Laittakaa rokottamattomat hoitajat hoitamaan koronapotilaita. Silloin he eivät voi tartuttaa enää heitä lisää.

Ei ihme, että me ihmiset olemme hämmentyneitä ja sekaisin, mitä uskoa tällä hetkellä koronasta. Ihan asiallisissakin sanomalehdissä ja TV:n ajankohtaisohjelmissa on yhtä ja toista viranomaista ja professoria haettu tiedottamaan tai kertomaan, kuka minkäkinlaista mielipidettä koronapassista tai passittomuudesta. Tieto on hyvästä, mutta kun sitä on nykyään joka lähtöön.

Kuka huolehtii niiden henkilöiden rokotukseen pääsystä, jotka eivät kykene henkisen kykenemättömyyden vuoksi soittamaan itselleen aikaa tai ei yksinkertaisesti riitä taitoa? Jotkut eivät pysty myöskään odottamaan keskellä isoa ihmisjoukkoa. Taitavat olla väliinputoajia.

Viivi Kangasjärvi, ihana pieni lumilautailija. Hyvän mielen minulle annoit. "Vimpulasta" varmasti vielä lisää kuulemme ja lehdestä lisää luemme, kun taidot vuosien varrella vielä lisääntyvät.

Ihmettelen näitä susien suojelijoita, joille ilmeisesti on ihan ok, että sudet raatelevat ja tappavat kymmeniä koiria, lampaita ja nautoja vuosittain. Nämä kaikki eläimet ovat pitäjilleen rakkaita. Vihreiden Emma Karin mielestä ei ole ongelmaa, koska valtio korvaa vahingot! Kysyisin, miten voi korvata koiran, joka on perheenjäsen, tai mitään muutakaan eläintä. Ei siihen raha auta.

Isorahamäki. Voi Ässät tätä taaperrust. Vain yks pelaaja pistää ittes likoo pelist toisee. Hän o kultakypäräs ansainnu. Ei minullakka ol mitää viisastekivvee antaa pukukoppii, mutta voisko jokane rauhallisesti pohtia tykönänsä viisi syytä miksi on mukana Ässissä. Jos yks syy o raha, ni miättii kymmene vastaust siihe, mitä o valmis tekee joukkuee etee. Muute riittää viis. Ja uskokaa et kyl ne luistimet kestää pelat satakymppi lasis. Onhan meil äijil satakymppi lasis ku juastaa naiste peräs. Ko meil o tavote. Sama asenne peleihi. Itte miätei viittä syytä miks käyn hallil pelei kattomas. Keksein kaks. Mullaki o tavote: keksii ne viis syyt helposti.

Nyt viuhuu karttakeppiä sen verran kaukaa kaukalon ulkopuolelta tällä hetkellä, että kun ei organisaatiossa sisällä ole, kannattaisi kepin sijaan tarjota porkkanoita. Todellisia porkkanoita eikä syyttelyä. Syyllistäminen ja syyttely ei tässä tilanteessa auta joukkuetta yhtään.

Säälittävää suorittamista teiltä porilaisilta, jotka "patasydämiksi" itseänne kutsutte. Monessa muussa kaupungissa odotetaan kieli pitkällä pääsyä hallille peliä katsomaan ja omia tukemaan, mutta täällä ovien auetessa paikalle vaivautuu alle 800 katsojaa. Ei Pori mikään lätkäkaupunki ole – täällähän selkä käännetään heti, kun on heikompi vaihe, ja joukkue on "oma" vain silloin, kun se menestyy.

Välittääkö osa vanhemmista lapsistaan. Ajavat pimeällä valottomilla polkupyörillä ilman heijastimia kouluun aamuisin. Valo on halpa turvaväline.

Kyllä tää palsta ja muu some on tärkeä paineidenpurkukanava monelle. Ei tarvii sit kotona ja kylillä riehua ja mielenterveyskulut säästyy, kun saa tänne purkaa.

Perhepiirissä mellastaa kolme noin 60-vuotiasta "koulukiusaajaa". Säälittäviä...