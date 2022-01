Ässät on kaukalossa viime vuosina taapertanut, mutta taloudellisesti on pärjännyt – kunnes tuli korona

Kiitos arjen sankareille eli aamupostin jakajille, kun taas oli aamulla SK postilaatikossa lumipyrystä huolimatta.

Jaakko Jäntiltä upean sarkastinen kirjoitus edellisen hallituksen puuhista. Totta joka sana. Sitä porukkaa ei enää saa päästää hallituspuikkoihin.

Loistava mielipidekirjoitus, Jaakko Jäntti (SK 30.1.). Pelastit päivän! Kiitos siitä! Fist pumpit sinulle.

Liittyen Pori Energian verkonrakennustoiminnan myyntiin. Yhtiön hallitus siunaa ja viime kädessä päättää aina näin isoista ratkaisuista. Internetistä voi jokainen käydä katsomassa, keitä kyseisen yhtiön hallituksessa istuu, ja tehdä omat johtopäätöksensä.

Ulvilassa samat roskikset täpötäynnä ja nyt jo osa maassa viimeiset kaksi viikkoa. Viikonlopun ja iltojen auraukset tehdään kävelyvauhdilla. Ottaa päähän näin veronmaksajana.

Säilyisipä metsien rauha turhalta rakentamiselta, melulta ja muokkaukselta. Siellä paljon liikkuvana en kaipaa sinne minkäänlaisia rahallisia investointeja, vain sitä kunnioittavaa kohtelua. Kari Sunille kiitos ajatusten herättämisestä. (Mielipide 30.1.)

Satakunnan alueella on susireviirejä aika monta ja ne ovat niin tärkeitä, ettei kaatolupaa saatu yhdellekään. Mitä luulette, jos sudet olisivat kehäkolmosen sisäpuolella? Luulen, että aika pian olisi myönteinen kaatolupa. Voisiko niitä siirtää sinne pääkaupungin liepeille, että sielläkin olisi noita mukavia kotimetsän asukkeja!

Nyt jos koskaan kannattaa varmasti miettiä tarkkaan sen palloiluhallin, vai mikä lie onkaan, järkevyyttä. Kun ilmeisesti jäähallikaan kaikkineen käyttöineen ei pysty itseään pinnalla pitämään, niin miten tuosta palloiluhallista saataisiin kannattava tai edes jollain lailla itseään takaisin maksava laitos. Totta kai kaupunkien ja kuntien täytyy palvelua tuottaa ja se maksaa, mutta joku järki pitäisi olla.

Ässät on kaukalossa viime vuosina taapertanut, mutta taloudellisesti on pärjännyt, kunnes tuli korona. Ennen koronaa peleissä kävi hyvin yleisöä, eli kyllä Ässät kiinnosti. Jäähallin remontissa Ässät oli pakotettu isolla prosentilla omistajaksi halliyhtiöön. Ei taida muilla paikkakunnilla olla näin. Koronan vuoksi Ässät on pakotettu myymään halliyhtiön osakkeet. Ostajana on Porin kaupunki. Eli halliyhtiö menee siihen omistukseen kuin olisi alunperinkin kuulunut mennä. Ja voihan kaupunki myydä myöhemmin osakkeita joillekin gryndereille.

Ässät talouskriisissä! Vuodesta toiseen on ostettu niin sanottuja vahvistuksia sadoilla tuhansilla euroilla ja lopputulos on ollut häntäpään sijoitus. Eikö viisainta olisi nostaa vaikka kolme ketjua U20-joukkueesta liigaan. Pelaajabudjetti pienenisi massiivisesti! Katetta peleistä tulisi enemmän ja pojat pelaa ihan varmasti suurella sydämellä joukkueelle. Parhaassa tapauksessa Ässät saisi myös useasta pelaajasta rahat heidän siirtyessään urallaan eteenpäin. Se olisi sitä talouden sopeuttamista. Huonomminhan ei voi pelillisesti enää mennä.

Niille yksityisille henkilöille ja yrityksille, jotka haluavat pelastaa Ässät, oltava mahdollisuus osallistua yhteiseen keräykseen ja/tai ostaa osakkeita Ässien hyväksi.

Olisiko nyt Ässien aika mietti yhteistyötä Jokerin kanssa. Yhteinen sponsorikin löytyy.

Jääkiekkoa pelataan halleissa kesälläkin. Tuskin mikään muu laji nopeuttaa yhtä paljon ilmastonmuutosta.

Miksi kaupalliset kanavat eivät varusta suomalaisia ohjelmia tekstityksellä, kuten YLE1 sivu 333. Tilanne on sellainen, että puhe ohjelmissa on niin huonoa ja vääristelyä, että tekstityksestä on apua kaikille, ei pelkästään huonokuuloisille.

Hyvä kirjoitus M-K Vainelalta liittyen omaishoitoon ja laitokseen siirtymiseen. Moni potee näistä asioista huonoa omaatuntoa ja sinnittelee viimeisillä voimillaan omaishoitajana. Varsinkin iäkäs omaishoitaja päätyy kuvailemassasi tilanteessa helposti itse sairaalaan tai hautausmaalle. Nuoremman omaishoitajan oma elämä ja mielenterveys voivat mennä sekaisin. Hyviä hoitopaikkoja pitäisi ehdottomasti löytyä kaikille tarvitseville ja ammattilaisten pitäisi suositella laitosta ennen kuin on liian myöhäistä.