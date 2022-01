Sähkön hinnan lisäksi tekstareissa pohditaan muun muassa sairaanhoitajien palkkoja ja Porin urheilurakentamista.

Onneksi on vapaaehtoiskeskus Kiisa. Sain sieltä mukaani ihanan avustajan sairaalassa käyntiin. Yksin en olisi pärjännyt. Lämmis kiitos avusta.

Palveluseteli on mainio keksintö. Menemme yksityiselle lääkärikeskukselle ja valtion verorahoista maksetaan kulut. Lääkärikeskus käärii voitot ja vie ne veroparatiisiin. Kyllä valtiolla verorahoja riittää tämmöiseen.

Kun Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi lähtee koiran kanssa lenkille, kannattaa suunnistaa Herralahteen katsomaan, sopiiko firman uusi peltihalli maisemaan.

5-vuotias takapenkkiläinen (tekstarit 28.1.) on oikeassa. Olen itsekin ihmetellyt, miksi kaupoista tehdään rumia. Voiko joku vaikka kehua Mikkolan Prisman ulkoasua ja pihaa kauniiksi? Tuskin. Rauman Prisma tosin on jopa miellyttävä. Miksi käytetään arkkitehtejä jotka suunnittelee rumia kauppoja? Vai miksi eivät kauppiaat halua kaupastaan kaunista?

Talvisodan alkamisesta viisastelijalle: menikö Baltian mailla mielestäsi paremmin? Sopivat asiat Neuvostoliiton kanssa ja yhdeksän kuukauden päästä maat miehitettiin.

Sairaanhoitajan palkka ja sairaanhoitajan palkka: Tanskassa maksetaan 1100 euroa enemmän kuin Suomessa? Totta. Norjalla ja Ruotsillakin on varaa enempään. Valitettavasti vain Suomessa bruttokansantuote (bkt) ja työn tuottavuus ovat niin paljon heikompia, että yhteiskunnalla ei ole parempaan palkkaan varaa. Esimerkiksi Saksan bkt on väkilukuun suhteutettuna sama kuin Suomessa, niin on palkatkin. Norjan bkt onkin jo 37 prosenttia korkeampi, pienen Tanskan 28, Ruotsin 20 ja Sveitsin peräti yli 80 prosenttia korkeampi! Eipä tarvi kauaa miettiä, miten niillä on varaa maksaa hoitajille ja meillä ei.

SAIRAANHOITAJILLE odotetaan ylimääräistä palkankorotusta poliitikoilta, ja perusteena mainitaan peruspalkka. Juuri heille Kataisen hallitus teki ison korotuksen yli tessin. Lisäksi sairaanhoitajille maksetaan huomattavia lisiä. Esimerkiksi kuukausipalkkaiset niin sanotut kutsumusopettajat tekevät iltaisin ja viikonloppuisin työtä oppilaiden hyväksi ilman mahdollisuutta lisiin eli peruspalkalla. Osalla näistä opettajista ei ole myöskään niin sanottua opettajien kesälomaa.

Urheilupaikkojen rakentamiseen liittyen Pori on tehnyt isoja rakennuspäätöksiä lähihistoriassaan vähän, mutta aina päätökset ovat olleet kalliita ja näköalattomia. Jäähalliremontin rahoituskuvio oli tikittävä aikapommi ja palloiluhalli huonosti valmisteltu/suunniteltu, jos kerran 15 miljoonan vaihtoehto olisi kuulemma ollut ihan susi. Kyllä sillä rahalla muualle on ihan komeita pytinkejä saatu.

Kallis sähkö on demokraattisen päätöksentekomme seuraus. Miksi Olkiluoto kolmoselle ei annettu rakennuslupaa 30 vuotta sitten? EU:ssa olemme tehneet energiapäätöksiä, joista nyt "nautimme". Päätökset eivät perustu laskelmiin, vaan ”toivotaan toivotaan” -ajatteluun. Omien kivihiili- ja turvevoimaloiden hätäiset alasajot. Oman tuotannon puutteessa tuomme Venäjältä varmasti puhdasta sähköä? Pitääkö puilla lämmittävän maksaa sähköllä lämmittävälle, joka lenteli vastaavat rahat maailmalle, mitkä toinen investoi lämpökalustoon?

Tekstaripalstalla joku kirjoitti tv-ohjelmien runsaista uusinnoista. Olen tehnyt saman havainnon. Tyhjänpäiväiset ohjelmat pyörivät kanavilla uudestaan ja uudestaan. Ja sitä väkivallan määrää! Murhia ja verilammikoissa makaamista. Ahdistusta ja alistamista. Eikö voitaisi edes vuoden ajan, joka koronan tähden on muutenkin ankea, lähettää sydämellisiä ja hyväntahtoista huumoria sisältäviä ohjelmia. Voisi väkivallan määrä ympärillämme vähentyä ja ehkä huomaisimme lähellämme olevan hyvyyden ja kauneuden.

Jos ystävään luottaa voit, paljon sä ”omistat”. Kerran petetyksi tullut, luotto mennyt.

"Porin prikaatissa odotetaan tartuntojen lisääntymistä", otsikoi SK (22.1.). Jaa, että oikein innolla odotetaan tartuntojen lisääntymistä? Ei todellakaan, vaan oletetaan, arvellaan tai pelätään, että tartunnat lisääntyvät.

Nuohoojat ja nuohoustyötä tekevät yrittäjät varmaan tietävät nykytilanteen: laputtaa saa, mutta ei laittaa kellonaikoja tai päivämääriä. Näin on määritelty jo vuosia sitten. Fiksut, oikeat nuohoojat varmaan myös toimivat näin.