Onko todella niin, että Porissa pitää odottaa vähintään kolme kuukautta pääsyä lastenvalvojalle? Vaikeassa tilanteessa olevat lapsiperheet eivät saa hoidettua asioitaan eteenpäin. Kenen on vastuu?

Miksi kansalaisopistojen lähiopetus ei ole käynnissä? Toiminta on hyvin matalan riskin toimintaa, pienryhmissä terveysturvallisesti. Miksi ovet ei aukene meille?

Onko toimitusjohtaja T. Wahlmanilla peiliin katsomisen paikka? Himmelin ja Porin jäähallin jäljet pelottavat.

Yhteisrintamaa Ässille kaipaavalle (tekstarit 28.1.). Ässät on osakeyhtiö. Jos osakeyhtiö menee konkurssiin, niin yhtiön hallitus on vastuussa ja työntekijöiden työt päättyvät. Näin käy osakeyhtiössä. Näin pitää käydä myös Ässissä. Ei porilaiset veronmaksajan voi kaikkia huonosti hoidettuja yhtiöitä pelastaa.

Ässät ei todellakaan ole kaikille porilaisille ”rakas ja välttämätön”. Verorahat välillä vaikka muille urheiluseuroille.

Missä ovat muiden porilaisten yritysten tuet, jos kaupunki salaa junailee Ässille tukia. Ässät on osakeyhtiö, voittoa tavoitteleva yritys, joka on itse vastuussa itsestään. Missä ovat työntekijöiden lomautukset? Myyntiin olisi pitänyt laittaa aikoja sitten jo pelaajia, joista olisi jotain rahaa saanut ja A-junnuja tilalle, koska tämä kausi oli jo aikoja sitten menetetty. Ässät on ollut kuralla jo paljon ennen koronapandemiaa.

Porin Ässät ei todellakaan ole kaikille rakas ja välttämätön, eikä suunnittelu palloiluhalli. Suuruudenhullua touhua kaiken kaikkiaan. Verorahat on osattava käyttää muuhun. Siihen on valittu nyt uusi oma valtuusto, jonka toimintaa saamme seurata ja ottaa kantaa.

Kaupungin omistama Pori Energia myydään palasina pois. Ensin myytiin sähkön myyntiyksikkö ja nyt sähköverkon rakennusyksikkö. Suuressa viisaudessaan myyvät varmaan loputkin. Onko järkevää myydä pois voittoa tuottavat toiminnot? Näillä rahoilla sitten pelastetaan konkurssikypsä jääkiekkoseura. Onko kaupungille jääkiekko tärkeämpää kuin sähköverkkojen hallinta?

Pikku-uutinen kertoi Pori Energian myyneen sähköverkkojen rakennustoiminnan vaasalaisyhtiölle. Sähkön myynti on jo ulkoistettu Oomille. Ainakin porilaisten työllistäjänä Pori Energian merkitys on laskenut roimasti. Myydäänkö seuraavaksi sähköverkot? Ainakin prameat toimitilat Karjarannassa käyvät turhiksi, niiden rakentaminen noin keskeiselle paikalle olikin virhe. Matalaksi vaan ja asuntoja siihenkin.

Onneksi on vapaaehtoiskeskus Kiisa. Sain sieltä mukaani ihanan avustajan sairaalassa käyntiin. Yksin en olisi pärjännyt. Lämmin kiitos avusta.

Palveluseteli on mainio keksintö. Menemme yksityiselle lääkärikeskukselle ja valtion verorahoista maksetaan kulut. Lääkärikeskus käärii voitot ja vie ne veroparatiisiin. Kyllä valtiolla verorahoja riittää tämmöiseen.

Kun Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi lähtee koiran kanssa lenkille, kannattaa suunnistaa Herralahteen katsomaan, sopiiko firman uusi peltihalli maisemaan.

5-vuotias takapenkkiläinen (tekstarit 28.1.) on oikeassa. Olen itsekin ihmetellyt, miksi kaupoista tehdään rumia. Voiko joku vaikka kehua Mikkolan Prisman ulkoasua ja pihaa kauniiksi? Tuskin. Rauman Prisma tosin on jopa miellyttävä. Miksi käytetään arkkitehtejä jotka suunnittelee rumia kauppoja? Vai miksi eivät kauppiaat halua kaupastaan kaunista?