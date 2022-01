"Pori näyttää olevan urheilijoiden kaupunki – he saavat pelata uhkapeliä veronmaksajien rahoilla”

Miksi kolmannen kauden kansanedustaja Salonen ei päässyt ministeriksi vaan ensimmäisen kauden edustaja ajoi ohi? Missä on vika ja kenen kanssa sukset ristissä vai eikö vaan substanssi riitä?

Jos Enäjärven koululta on pakko vähentää oppilaita, miksi ei siirretä kuudetta luokkaa yhtenäiskouluun? Näin on tehty muun muassa Söörmarkussa. Ei pienien ekaluokkalaisten tarvitsisi kulkea niin pitkää matkaa.

Pori näyttää olevan urheilijoiden kaupunki – he saavat pelata uhkapeliä veronmaksajien rahoilla. Päättäjien siunauksella tietenkin.

Tässä olisi nyt raumalaisilla patruunoilla loistava paikka ostaa Porin Ässät. Kääntyisi Kordelin haudassaan.

Nyt kun veronmaksajat saavat osallistua Ässien pelastamiseen lähes joka vuosi, sen johdosta olisiko Porissa syytä ottaa käyttöön erillinen Ässät vero. Demarit voisi hoitaa homman, kun kansalaisen verotus on heidän ydinosaamista.

Ei kai kukaan uimahallin asiakkaista kuumia kiuaskiviä varasta. Jos niitä kiviä on kadonnut, niin kyllä ne on viety kylminä, joten eiköhän jäljet johda sylttytehtaalle . Häviäähän sairaaloistakin lääkkeitä, rasvoja, kertakäyttöhansikkaita ja vaikka mitä. Tuskin ne sairaat niitä varastelee.

Käyttäessäsi yksityistä lääkäripalvelua, älä missään tapauksessa ilmoita oireittasi (aikaa tilatessasi kysytään) ennen kuin näet lääkärin kasvokkain. Tällöin lääkäri on tehnyt diagnoosin sinusta ennen näkemistäsi, ja sinun on turha yrittää puhua paikanpäällä enää mitään.

Nyt olisi tarjolla titteliehdotus Porin seuraavalle kaupunginjohtajalle. Kun siitäkin tuntuu olevan jo erimielisyyttä. Miltäs kuulostaisi porimestari?

Sanna Marinin "not on my watch" taisi paljastaa senkin tosiasian, että hän itsekään ei enää usko olevansa seuraavan hallituksen vetäjä.

Pakkasella sähköauton omistaja maksaa tyhjästä sähkölaskua, kun virta katoaa akusta. Sama jos bensa-autosta varastettaisiin kolmannes tankin sisällöstä.

Miksi Mäntyluodon pikatien sulamisvesiä ei ohjata ojaan, vaan annetaan valua ajokaistoille?

Risteyksen maamerkki näkyy kauas (kasitie Söörmarkku) ja oikein kirkkaasti valaistuna. Valo paistaa myös autoilijan silmiin sopivasti, ja senkö vuoksi ei ole varaa korjata pimeitä tievaloja sillan pohjoispuolella. Liittymä rampin kohdallakin ikävä katve-alue.

Fortumin kotitalouden pörssisähkösopimuksen huipputuntihinta joulukuulta: 7.12. klo 8–9 124,31 c/kWh, sisältää alv 24 %. Kenen laariin sataa?

Suomen työllisyystilanne kohenee kovaa vauhtia. Työllisiä oli joulukuun lukujen mukaan 128 000 enemmän ja työttömiä 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Hallituksen työllisyystoimet ovat luoneet ja luovat hyvät edellytykset yrityksille palkata uutta työvoimaa. Ihmetellä täytyy, miksi mediaa ei kiinnosta uutisoida tällaisista kansalaisia kiinnostavista asioista?

Sinä joka kirjoitit, että juurekset ovat liian halpoja. Ole onnellinen, että sinulla on rahaa maksaa kalliimpikin hinta.

UPM:n jalostamo Hollantiin. Kiitos paperiliiton. Ja näitä tulee lisää ellei toimintavarmuus parane. Eli tulee.

Kyllähän UPM:n päätöksen laitoksen sijoittamisesta ymmärtää. Paperiliitto ja AKT voivat katsoa peiliin.

Kyllä käyvät Paperiliiton lakot Suomelle todella kalliiksi.

Kyllä tulee vihreä siirtymä Suomen kansalle kalliiksi. UPM, Neste ja FinnPulp ovat jo joutuneet vetämään muutamien miljardien investointinsa pois ja sitä kautta tuottavat työpaikat jäävät syntymättä. No, onneksi sentään turpeen tilalle saadaan Etelä-Amerikasta laivalla haketta. Velkaa voidaan surutta toistaiseksi ottaa ja tempputyöllistää ihmisiä, lisäksi bensan ja sähkön hintaa voidaan määrättömästi korottaa ainakin siihen saakka, kun kukaan ei enää pysty töissä käymään. Niin ja voihan sitä vielä verojakin korottaa, kun vasta menee yli 50 prosenttia loputtomaan molokin kitaan.

Miksi kansalaisopistojen lähiopetus ei ole käynnissä? Toiminta on hyvin matalan riskin toimintaa, pienryhmissä terveysturvallisesti. Miksi ovet ei aukene meille?