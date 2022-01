"5-vuotias takapenkiltä: Miksi kaikki uudet kaupat on noin kamalan rumia?

Kuvassa on vuonna 2020 avautunut Pirkkalan Prisma.

Porin jäähalli on osakeyhtiö. Osakeyhtiössä on hallitus. Mikä sen vastuu on? Voisiko joku kertoa?

Porin virkamiesjohto ja kaupunginhallitus saa luvan 10. helmikuuta webinaarissaan perustella muille koronan runtelemille porilaisille urheiluseuroille ja yrityksille, miksi kaupunki ei tue millään tavalla heitä, mutta Ässille on päätetty (salaa) junailla massiivinen tukipaketti.

Porin jäähallin junttamiehet Wahlman (sd.) ja Vasama (kok.) ovat pois Porin päätöksenteosta, mutta näiden veijareiden touhuja porilaiset veronmaksajan maksavat vielä pitkään.

Porin Ässien uusi nimi on Porin Kunta-Ässät.

Nyt tarvitaan yhtenäistä rintamaa porilaiset. Meidän oma Ässät tarvitsee jokaisen panostusta. Jatkossa olisi toivottavaa saada kaupungin avulla myös maailmalta todella kovia pelimiehiä. Huonomminkin voisi verorahoja käyttää. Onhan Ässät meille kaikille rakas ja välttämätön.

5-vuotias takapenkiltä Ulvilan Vanhassakylässä: Miksi kaikki uudet kaupat on noin kamalan rumia?

Sairaalassa vaikea resurssitilanne koronan vuoksi. Erilaisissa suunnitteluhankkeissa on paljon hoitajia. Eikö näitä hoitajia työnantaja irrota hoitotyöhön tietokoneen ääreltä? Jokaista hoitajaa tarvitaan nyt potilastyössä.

En ymmärrä palvelusetelin käytön kiihkeää vastustamista. Kohdallani viisas terveyskeskuslääkäri totesi julkisella puolella jonotusajan olevan liian pitkä, sain palvelusetelin tutkimukseen. Kaikki hoitui tehokkaasti ja kuntouduin nopeasti. Jos aate on esteenä, kannattaa laajentaa näkökulmaa.

Kyllä muistan, kun oli markka ja yksin EU:n ulkopuolella. Meinasi markka muuttua leikkirahaksi rahoitusmarkkinoilla ja valtiojohto Viinasta myöten lähti Aasiaan kerjuumatkalle. Kyllä tässä lähimenneisyydessä on oppia, joka puoltaa nykytilaa, sillä maailman valuutat eivät kaadu puhallukseen, kuten markalle meinasi käydä.

Mietit äänesi kohtaloa (tekstarit 25.1.). Oletko miettinyt, että äänesi voi olla myös hylätty? Tällöin se näkyy hylätyistä äänissä. Ennakkoäänissä ei taideta ilmoittaa kaupunginosaa. Vaalitoimikunnissa ja -lautakunnissa on niin monen puolueen edustajia, että voit luottaa siihen, että äänesi on huomioitu.

Äänestysprosentti oli todella alhainen, 47,5, mutta se oli kuitenkin kansanvallan mukainen. Jos on laiska, eikä käy äänestämässä, se ei ole äänestäneiden syy. Kansa on puhunut, pulinat pois.

Sanonpa vaan, että kyllä olisi hirveä poru, jos ei saataisi äänestää. Herätkää.

Onpa erikoista, että kaupungin palveluksessa pystyy säästämään kahdeksan kuukautta lomaa ja ilmoittamaan, milloin ne pitää. Ei muuten onnistu yksityisellä. On tarkat kriteerit, mihin mennessä lomat on pidettävä. Todella outoa, mutta ehdottomasti uniikkia.

Mistä kaukaa Luukkonen on kerännyt lomarahavapaita, kun niitä ei ole ollut tarjolla vuosiin kuin vasta vuonna 2021, ja niistäkin sai pitää 3 päivää joulunaikaan.

Nyt on kaupungin päättäjillä mahdollisuus tehdä porilaisten puolesta hyvä päätös. Otetaan käyttöön koulutettu ammattijohtaja määräaikaisella sopimuksella, joka ei ole sidottu mihinkään puolueeseen. Jatkoa saa, mikäli hoitaa työnsä kunnolla.

Miten kansa on niin tyhmää, että äänestää samat naamat hyvinvointialueelle, valtuustoon ja kansanedustajaksi? Luuletteko, että heidän aikansa riittää kaikkeen tuohon? Toki he kaikkeen lähtevät – vallanhimo, ahneus ja julkisuudenkipeys. Vai ovatko he superihmisiä?

Harri Aalto, osuit enemmän kuin tarkasti asian ytimeen kirjoituksessasi (SK 26.1.). Todella omituista Ylen toimintaa. Täysin samaa mieltä kanssasi niin tv:n kuin radion osalta.

Harri Aalto: kirjoitit, että demarien kannatus hiipuu muualla maassa, paitsi Satakunnassa. Kirjoitat väärää tietoa, sillä aluevaaleissa demarien kannatus ylitti niin eduskunta- kuin kuntavaalien tuloksen, ja myös gallupin luvut. Erinomainen tulos päähallituspuolueelta. Se siitä hiipumisesta.