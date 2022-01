"Kyllä on porilaisten veronmaksajien taakka kova: kannattamaton lentoliikenne, Suomen kallein palloiluhalli ja nyt konkurssikypsä lätkäseura”

Ässien slogan ”Ässät nousuun, Pori nousuun” nauratti jo alkujaan.

Kyllä on porilaisten veronmaksajien taakka kova. Ensin pitää tukea kannattamatonta lentoliikennettä, sitten rakennetaan Suomen kallein palloiluhalli. Nyt pitäisi vielä tukea konkurssikypsää lätkäseuraa miljoonilla.

Kaupungin verorahoilla pelastetaan Ässät? Oikeasti? Jätkille maksetaan utopistisia palkkoja, mitään ei saada kentällä aikaan, rahaa heitellään joka ilmansuuntaan. Ja nyt sitten huudetaan kaupunkia maksajaksi. Kyllä Ässien pitää itse hoitaa raha-asiansa. Ei sinne Isoonmäkeen kannata kaikkia kaupungin rahoja laittaa.

Vaikka asia ei aluevaaleihin liitykään, niin miksi veronmaksajien rahojen käytöstä Ässille julkaistaan vasta vaalien jälkeen. Samat päättäjät ja salailut kulkevat edelleen käsikädessä. Veronkorotuksia tulossa?

Jos kaupunki todenteolla pelastaisi Ässiä, niin pelaajista voisi tulla jopa kaupungin työntekijöitä. Uusi nimi voisi olla vaikka HC TePaKeLi. Teknisen palvelukeskuksen liikuntajaosto.

Taas kerran Porin kaupunki suunnittelee salassa veroeurojen tuhlaamista, tällä kertaa Ässien pelastamiseksi. Aivan järjetöntä rahan tuhlaamista. Laitettaisiin nekin varat nuarison ja vanhusten hyväksi. Että pistää vihaksi.

Sampsa Kataja taitaa tahallaan väärin ymmärtää Marinin lauseen "not on my watch". Sillä Marin ilmaisi tosiasian, että hänen reilun vuoden ajan jatkuvan virkakautensa aikana Nato jäsenyys ei ehdi toteutua. Muutenkin haastattelu oli demarin antamaksi hyvinkin Nato-myönteinen ja jopa Venäjä-vastainen. Tätä mieltä olivat myös asiantuntijat.

Kahvi alkaa olla hinnoissaan. Pitää ruveta käymään kylässä.

Olisi kiva kuulla hoitoalan henkilöiltä, mikä olisi oikea palkka alalla, ilman lisiä. Siis peruspalkka kuukaudessa. Nyt on vain hoettu lisää palkkaa, muttei puhuttu euromääristä, mitä tarvittaisiin.

Osa tuntuu vasta koronan myötä huomanneen, että ihmisiä toisinaan sairastuu ja kuolee, ja nyt pelko on suhteeton. Mikään rajoitus tai uhraus ei tunnu olevan liian kova, kunhan jokainen yhteiskunnan hauras on koronalta suojattu ja ilmeisesti täten kärsimykseltä ja kuolemalta pelastettu. Heräisikö väki myös kansantautien ehkäisyyn, jos alettaisiin reaaliaikaisesti joka mediassa seurata esimerkiksi valtimotaudin vuoksi kuolleiden ja sairaalassa olevien määrää? Tuskin. Onhan kuitenkin paljon hauskempi rajoittaa muita kuin itseään.

Nyt Venäjältä saapuva pitkä hiilijuna tärisyttää jopa enemmän kuin aiemmin, ainakin Kuukkarin mutkassa. Tärinää piti vaimentaa.

Tuliko Ford-Tuukalle mieleen, että tuli autokaupoissa höynäytetyksi pahemman kerran? Noilla kilometreillä ei moottori, akselit ynnä muut hajoa mistään automerkistä. Matkamittaria on taatusti manipuloitu.

Sähköautoista lueskellessa tulee väkisinkin mieleen, että ovat pelkkiä kesäautoja, ja kuluiltaan eivät erityisen edullisia.

Ei Aino- Maijaakaan sitten kiinnostanut paljon puhuttu työurien pidennys. Ottaa förskottia, kuten minäkin.

Hitsari

Onko todella mahdollista, että voi kerryttää lomia ja lomarahavapaita seitsemän (7) kuukauden edestä?

Nyt Timo Soini vetämään Pori esille ja eteen. Hänen karismallaan, suhteillaan, osaamisellaan sekä tiedoillaan Pori kerralla eturiviin. Asia heti vireille.

Säkylälle sunnuntai 23.1.2022 oli murheen päivä. Aluevaalissa Säkylässä oli hyväksyttyjä ääniä 2 655. Niitä huiskittiin ympäri maakuntaa noin 200 ehdokkaalle, joista noin 50 pääsi läpi, mutta vain yksi Säkylästä. SDP:n ja keskustan 1 653 äänestäjää haaskasivat äänensä. Nummela menetti vaaditut äänet Euran Lehtoselle, ja Kotiranta sekä Pelttari Euran Kallille. Onneksi edes kokoomuslaisilla sen verran älliä, että on yksi alue-edustaja Säkylästä. Hurja äänimäärä Euraan ja noin 200:lle eri ulkopaikkakuntalaiselle takasi sen, ettei saatu neljää ehdokasta läpi, ei edes kahta, vaan yksi.