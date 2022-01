”Mistä tunnet sä ystävän” – tämän laulun sanat sen kertovat. Oikean ystävän tuntee sydämellään ja se on aitoa. Sitä ei mitata puhelinsoittojen määrällä, vaan luottamuksella ja tunteella.

Hei, sinä vanhempi rouva, joka hukkasit silmälasit käydessäsi äänestämässä Toejoen koululla. Lasit löytyivät ja jätettiin koululle. Käykää tiedustelemaan niitä sieltä.

Kuka todella voitti aluevaalit? Oliko se kokoomus, jonka alueelle tuli noin 2,1 miljoonaa asukasta? Vai oliko se keskusta joka voitti 9 aluetta itselleen? Vai oliko se sittenkin SDP, joka voitti gallupit?

Ei voi olla totta, että ihmiset eivät käy äänestämässä. Kyllä tietoa saa, jos kiinnostaa, mistä aluevaaleissa on kysymys. Ei pidä valittaa, jos itse ei vaivaudu antamaan omaa osuuttaan vaaleissa.

Olen surullinen. Niin johtavat poliitikot kuin mediakin suurella äänellä kehuvat aluevaalien tulosta, joka heidän mukaansa antaa oikeutuksen vanhan byrokraattisen ja velkavedolla toimivan järjettömän kokoisen hallinnon jatkumiselle. Kukaan ei nosta tikunnokkaan sitä karmivaa totuutta, että vain 47,5 prosenttia äänestäjistä kävivät uurnilla. Vaalien tulos ei ollut kansanvallan mukainen, vaan lähinnä savuverho totuudelle.

Timo Arolla ja minulla on näköjään samanlainen ongelma. Vaikea löytää poliittista kotia. Se voisi olla nykypäivään siirretty keskusta. Mutta ei, se pelaa itsensä paitsioon jämähtämällä agraarisiin juuriinsa. Maaseudun suurtilojen isännät äänestävät nykyään kokoomusta ja baarien miehet persuja. Sieltä ei kasvua löydy. Ottakaa demareilta sosiaalipolitiikka, kokoomukselta talous- ja vihreiltä ympäristöpolitiikka ilman feminististä haihattelua. Siinä olisi uusi keskusta, mikä sopisi isolle joukolle tavallisia suomalaisia.

Aluevaalit: miten voin luottaa, että ääneni tai kaikki äänet on laskettu, koska omalla edustajallani ei näy yhtään ääntä saatuna siitä kaupunginosasta, missä äänestin.

Kokoomus on tyytyväinen, koska äänestysprosentti oli alhainen – henkilöt, joita nämä asiat eniten koskevat jättivät äänestämättä.

Olisin halunnut antaa aluevaaliääneni kunnallisessa työssä olevalle lääkärille, mutta kukaan ei ole halunnut puolustaa kunnallista terveysasemaa. Minkälaista mallia he sitten oikein kannattavat? Yksityistäkö? En tiennyt, ketä äänestäisin. Hoitajaehdokkaat niin ikään olivat yksityisillä työnantajilla.

Aluevaaleista puuttui kaikkein tärkein vaihtoehto: aluehallintoa vastustaville. Suomeen luotiin vaivihkaa 23 osavaltiota. Hetken päästä kunnilla ei ole enää yhtään valtaa päättää. Aluehallinto sanelee ilman kuntien vaikutusmahdollisuutta, mihin tuulimyllyt ja kaivokset sijoitetaan.

Nyt kun kaikki suomalaiset, paitsi helsinkiläiset ja ahvenanmaalaiset, asuvat hyvinvointialueilla, niin kenenkään tällä palstalla ei sovi valittaa mistään.

Vielä kerran Nato-jäsenyydestä ja Suomen puolustusmenoista. Suomen on arvioitu käyttävän vuonna 2022 noin 5,1 miljardia eli 1,96 prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt) suoriin puolustusmenoihinsa. Epäsuorat mukaan laskettuna yli 2 prosenttia. Naton suositus on 2 prosenttia bkt:stä. Naton "jäsenmaksuksi" on arvioitu 40–50 miljoona vuodessa, eli noin 1 prosenttia puolustusmenoista

SK:n artikkelissa (23.1.) haastateltava esitti arvion hoitajien rokotevastaisuudesta siksi, koska ovat nähneet niin paljon rokotteen tuomia haittoja? Itse työskentelen sairaanhoitajana erittäin suuressa satakuntalaisessa terveyspalveluja tarjoavassa yrityksessä, ja tällaiset väittämät ovat yrityksen työntekijöiden keskuudessa erittäin marginaalisia, eikä niillä ole totuuspohjaa. Lisäksi usein puhutaan julkisuudessa hoitajapaosta. Tämä käsittääkseni koskee lähinnä lähihoitajia, ei sairaanhoitajia.

Fordista kirjoittaneelle Tuukalle (SK. 23.1.): Fordin omistajilla on varma paikka taivaassa, kun heillä on maanpäällinen helvetti.

Ruokakaupat: miksi myytte kaalia, porkkanaa ynnä muita maataloustuotteita järkyttävän alhaisilla hinnoilla? Esimerkiksi kaali 0,85 ja porkkana 0,67 euroa kilo. Mitä tehdyn työn aliarviointia!