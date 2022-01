"Minulla on keino ainakin ylipainoisuuden hillitsemiseen: 2 prosentin veronalennus kaikille, jotka ovat painoindeksin mukaisessa kunnossa”

On hyvä, että menneisyydestä puhutaan ja kirjoitetaan, mutta menneisyydestä pitää myös ottaa opiksi. Nyt olemme rähmällään Euroopan Unionille hyväksymällä kaikki, mitä sieltä tulee, vaikka se tulee meille kalliiksi. Olisi jo aika sanoa ”ei” silloin, kun se vie meiltä itsenäisyyttä ja heikentää demokratiaa.

Nyt puhutaan lihavuudesta kaikissa medioissa. Minulla on keino ainakin ylipainoisuuden hillitsemiseen. 2 prosentin veronalennus kaikille, jotka ovat painoindeksin mukaisessa kunnossa. No, ei tämä varmaan toteudu, kun ammattimaiset mielensäpahoittajat alkaisivat huutelemaan tasa-arvon ja mittausten perään, ja ihmiset joutuisivat ihan itse tekemään jotain saavuttaakseen tuon edun. Aika pienellä vaivalla saataisiin iso säästö terveydenhuollon kustannuksiin.

Taisi joku muukin puolue puoltaa urheiluhallia kuin persut.

Kummallista säätämistä kuntosalien kanssa. Tänään saa eläkeläiset mennä, huomenna ei. Päättäkää nyt hyvät päättäjät, mitä te päätätte.

Nato-jäsenyys ei todellakaan maksa kahta prosenttia bruttokansantuotteesta. Kyseessä on Naton suositus siihen, kuinka paljon maa käyttää varoja puolustusmenoihinsa. Suomi täyttää tuon suosituksen jo nyt.

Ilmoitin lapseni kouluun netin kautta. Oliko kenestäkään muusta järjestelmä todella hankala käyttää, ainakin kännykällä? Esteettömyydestä tai selkokielestä ei ollut hajuakaan.

Kai muksulle koulupaikka saatiin

Ei millään ymmärrä, miksi kaupat ottavat viimeisen hinnan linnunruuista. Kyse on kuitenkin hyväntekeväisyydestä luontoa kohtaan.

Nyt olisi länsimaiden korkea aika muuttaa koronastrategia Aasian maiden mukaiseksi eli testata, testata ja testata. Pekingin yliopistossa viime syksynä tehdyn arvion mukaan terveydenhuoltojärjestelmä romahtaisi ja maassa tulisi yli puoli miljoonaa tartuntaa päivässä, jos se ottaisi käyttöön länsimaiden kaltaisen koronavirusstrategian (lähde: Kauppalehti 18.1.).

Yritysten kannattaisi mainostaa nykyistä enemmän työterveyshuoltoaan rekrytoidessaan työvoimaa. Yhteiskunnan kannattaisi korostaa työterveyspalvelujen hyviä puolia työssä käyvien osuuden kasvattamiseksi. Työterveyshuollosta oma esimerkki: muodostuu omalääkärisuhde, joka pitää terveydestäsi huolta varsinkin heikkoina hetkinä. Tunnet, että joku välittää hyvinvoinnistasi. Reseptien uusinnat hoidetaan joustavasti. Työnantajan suuntaan työterveyslääkäri hoitaa järjestelyt esimerkiksi eläkeasioissa. Onneksi tähän kruununjalokiveen ei sotessa puututa.

Sen paremmin Pori kuin Raumakaan ei tarvitse, eikä ansaitse päätäntävaltaa aluevaltuustossa. Siksi äänestä pikkukuntien ehdokkaita. Satakunnan laidoilta löytyy erinomaisia ehdokkaita.

Nyt käytävissä aluevaaleissa keskitytään lähinnä talouteen. Minä pidän vähintään yhtä tärkeänä moraalia. Ihminen ei ole Ihminen ellei hänellä ole moraalia.

Antti Pekola

Koirienomistajille tiedoksi: kun viette lapsianne pulkkamäkeen tai leikkipuistoon, jättäkää koiranne kotiin. Ei kuulu puistoon tai mäkeen. Siellä voi olla lapsiperheitä, joista joku voi pelätä koiria. Meiltä jäi pulkkailu tekemättä Tuulikylässä 19.1., kun mäessä perheellä oli mukana iso musta koira juoksentelemassa.

Yksipuolinen soittelu ei todellakaan ole ystävyyttä. Älä soita enää.

Tekojääratojen mailallisuudesta ja mailattomuudesta: tänä talvena väkimäärät ovat pysyneet kohtuullisina, kun on ollut hyvä talvi ja paljon lähikenttiä käytössä. Tulevina talvina todennäköisesti taas ihan eri tilanne. Liisantori on liian pieni kenttä, että sinne sopisivat samaan aikaan mailalliset ja mailattomat.

Voisiko lehti tehdä jutun uusista autoista, joissa on tehostettu hätäjarru? Auto, jossa tämä systeemi on, pysähtyy tosi nopeasti. Normaaleilla, vanhoilla jarruilla perässä ajava auto on heikoilla ilman kunnon turvaväliä. Netistä löytyy myös rekkojen jarrutuksia: pysähtyvät kuin seinään. Puskurissa roikkujille valistukseksi.