Sivistyslautakunnan jäsenien mukaan Enäjärven koulurajamuutoksen valmistelu oli vajavainen. Vajavaista on ollut myös päätöksentekijöiden ymmärrys. Ovatko pienet ekaluokkalaiset kaupungin "strategisen tavoitteen" uhreja? Tehty päätös on uskomaton ja röyhkeä.

Taas ovat koulukiusaajat Enäjärven koululaisten kimpussa.

Mummu Meri-Porista

Ismo Läntinen, Martti Lunden ja kumppanit. Miten olisi, jos nipistettäisiin superhallihankkeesta pari miljoonaa? Voisi palkata luokanopettajan Enäjärvelle, ehkä kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin/koulupsykologin koulutoimeen edes joksikin aikaa. Ehkä tulevaisuutta ajatellen tervehdyttävämpää?

Miksi Porin koulutoimi tuottaa säännöllisen tasaisesti ylimielisen oloisia kohupäätöksiä? Sydämensivistystä ja maalaisjärkeä ei voi korvata venkoilulla ja ylimielisyydellä.

Enäjärven koulukiistassa taustalla oleva yhden opettajan palkan säästö on minimaalinen verrattuna niihin summiin, joita Pori hassaa ihan joutavanpäiväisiin asioihin. Typerää säästämistä tärkeässä asiassa, joka on kuntatalouden ydintä – mitä taas esimerkiksi lentotukien miljoonat eivät edusta. Onko lasten koulutien turvallisuus muuttunut vähemmän tärkeäksi?

Ala kuin ala, kaikki tehdään mahdollisimman monimutkaiseksi. Puhelin hyvä esimerkki: ettei mikään vaan toimisi, ja varsinkaan ikäihmisten kohdalla, vaikka he ovat suurimpia rahoittajia kaupankäynnissä. Taitaa olla uusavuttomuutta, kun ei osata toteuttaa näin suuria markkinarakoja.

Kaikki ehdokkaat ovat huolissaan erikoissairaanhoidon kulujen karkaamisesta. Olisi kiva kuulla käsityksiä hoidon priorisoinnista. Pitääkö yli 85-vuotiaalle monisairaalle laittaa lonkkaproteesi, jos hän itse sitä haluaa? Sairaanhoitoon laitettu rahamäärä ei milloinkaan kohtaa jatkuvasti kasvavia kulujen määrää. Käyrät ovat jo vuosikymmeniä kulkeneet aivan eri nousukulmissa.

Palloiluhallin hinta yli 25 miljoonaa euroa. Tämän rahan porilaisten eläkeläisten pitäisi saada laadukkaaseen palveluasumiseen. Esimerkiksi Raumalla tärkeysjärjestys on kunnossa.

Pistää miettimään, minkälainen on äiti, joka valheilla mustamaalaa lapsensa isää somessa. Kostonhimoinen ja julma narsisti? Kiitän Matti Nykäsen tytärtä, joka tämän lehden haastattelussa kertoi kunnioittavansa äitiään, koska tämä ei koskaan puhunut pahaa Matti-isästä. Onneksi hyviä ja empaattisia ihmisiä vielä on.

Olen Matti Tuomisen kanssa samaa mieltä: miksi nyt Kekkosta on alettu parjaamaan? Vaikka suomettumisesta ollaan montaa mieltä, ja vaikka YYA sopimus ja moni muukin asia oli pitkälti isoa näytelmää, tarjosi Kekkosen aika kuitenkin rauhaa, työtä, ja taloudellista hyvinvointia suomalaisille – ja myös jännitysmatkoja Leningradiin.

Fil. lis. Mikko Elon kannattaa lukea Harri Aallon kolumni suomettumisesta (SK 16.1.).

Onko sellainen ihminen lainkaan ystävä, joka tulee kyllä mielellään luoksesi, mutta ei koskaan esitä vastakutsua?

Tämä on jo kolmas kevätkausi kun "tuen" paikallista liikuntaseuraa. Ostamani tuote, kausikortti, ei vastaa sitä, mitä se ostohetkellä oli. Facebook-jumpat eivät korvaa salin ryhmäliikuntatunteja. Haluan hyvitystä, en tsemppejä.

Kyllä ennen kaikki oli paremmin. Nuuttipukitkin. Anteeksi vaan pienten lasten vanhemmat, mutta nuuttipukkiperinteeseen kuuluu pukeutuminen ja laulaminen. Lähivuosina yhä enenevissä määrin tullaan vaan oven taakse karkkia hakemaan ilman minkäänlaista panostusta pukeutumiseen. Mielellämme otamme vastaan nuuttipukit, mutta jos esimerkiksi 4–5 hengen lapsiporukka oven takana on ihan arkivaatteissa, yhdellä ehkä tonttulakki päässä, ja kaiken lisäksi pelkkää hihittelyä ja naurua, niin siitä on nuuttipukkiperinne kaukana. Tietysti osa on selvästi myös panostanut asiaan, kiitos heille.

SK:n lauantain jutun johdosta: perusflunssaan ei ole rokotetta. Flunssa ja influenssa ovat eri tauteja.

Tuuli Heervän kirjoitus"Haluan yksinkertaista ja toimivaa, en sataa vaihtoehtoa" (SK 16.1.) oli erinomainen, täynnä asiaa. Kiitos. Olen niin samaa mieltä.