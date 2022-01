"Kun hankkii ikäihmiselle uuden puhelimen, kannattaa valita mahdollisimman samanlainen kuin mihin hän on tottunut – Digiloikka ei pitkälle kanna, jos tekstiviestin saaja ei osaa sitä avata”

Kun hankkii ikääntyneelle ihmiselle uuden puhelimen, kannattaa valita sama tai mahdollisimman samanlainen kuin mihin hän on tottunut. Vanhuksen on vaikea oppia käyttämään täysin erilaista laitetta, vaikka sitä mainostettaisiinkin ikäihmisille tarkoitettuna. Digiloikka ei pitkälle kanna, jos esimerkiksi tekstiviestin saaja ei osaa sitä avata.

Kun seuraa aluevaalimainontaa, niin 98 prosenttia ehdokkaista lupaa lisää ilmaispalveluja, lisää veroja, lisää velkaa. Kuinka moni kertoo, miten lysti maksetaan?

Antti Pekola

Sähköauto-avustusrahat hoitajien palkkoihin.

Isonmäen hallinimikilpailu: jos Tampereelle tuli Nokia-Areena niin eikös meillä täällä Porissa voisi olla Rauma-Areena?

Hienoa, että Kankaanpäästä puhutaan täälläkin. Muutama vuosi sitten keskussairaalasta lähtiessä porilainen taksikuski kysyi, ”anteeksi mistä sinne ajetaan.”

Suomi hävisi sodan Neuvostoliittoa vastaan. Hävinnyt ei ehtoja sanele. Ns. suomettumisen aikaan Suomen vasemmisto sai luotua Suomesta hyvinvointivaltion. Se ei olisi onnistunut ellei presidentti Kekkonen olisi pitänyt kokoomusta pois hallituksesta. Kokoomuksen runoseppo Tervo pitää sodanjälkeistä aikaa häpeällisenä. Kakarana tuskin muistaa siitä mitään.

Hyvä äänestäjä; kun nyt menet aluevaaleissa äänestämään, niin valitse henkilö, jolla on näkemystä kokonaisuudesta. Hyvinvointialueen valtuutetut eivät ole minkään ammattikunnan edunvalvojia, vaan heidän tehtävänään on saada systeemit pyörimään. Älä äänestä pirkkoa tai penttiä, joka lupaa palkankorotuksia tai pidempiä kahvitaukoja tai pomoja vaihtoon.

Tuomo Yrttiaholle tiedoksi, että pasifismi kuulostaa hienolta aatteelta, mutta jos kaikki Suomessa olisivat olleet pekurisia ja koskisia, niin sinä kirjoittaisit arvostelusi venäjäksi.

Maskipakko äänestyspaikoille varsinaisena vaalipäivänä, kiitos. Myös, ja erityisesti, ehdokkaille.

Aikuinen päättäjä sivistyslautakunnassa. Enäjärven kouluun olisi tulossa pieniä koululaisia kahden luokan verran. Heillä on oikeus mahdollisimman turvalliseen koulumatkaan , omaan lähikouluun. Pöyristyttävä uutinen (SK 13.1. s. A6).

Mummi

Sinulle joka kehoitit (SK-tekstarit 13.1.) lihavia ja raihnaisia sauvojen kanssa ulos lenkille. Tiedoksi, että meitä on paljon kanssaihmisiä, joille ei erilaisten fyysisten sairauksien vuoksi lenkkeily sauvojen kanssa tai ilman onnistu. Raitista ilmaa tietysti saa ulkona oleilemallakin. Itselläni tällä hetkellä ainut sopiva liikuntamuoto on vesijuoksu. Hieman myötätuntoa ”minä minä” -ajattelun tilalle.

Yrityksessämme on ollut koronasäännöt voimassa vuoden 2020 keväästä lähtien. Sääntöjen mukaan alussa mitattiin kuume jokaiselta yritykseen tulevalta ja viime kesästä lähtien vaadittiin jokaiselta enintään päivän vanha negatiivinen testaustulos. Ainoatakaan tartuntatapausta yrityksessämme ei ole ollut, ja toivottavasti ei tule.

Miksi stadionin kuntosali ei ole avautunut?

Nyt kun eräät taas nostavat Natoa lipputankoon, he eivät ole muistavinaan, että Nato oli vahvasti USA:n rinnalla aiheuttamassa valtavaa pakolaistulvaa Eurooppaan Irakista ja Afganistanista.

Jos Venäjä ei olisi ottanut entisiä alueitaan takaisin Krimillä, siellä olisi nyt Naton ohjustukikohtia, joiden laukaisualustoissa lukisi USA.

Vaaraa aiheutti Porin linja-autouudistus talveen. Autottomat kulkevat pyörällä töihin myös talvella. Huh, mitä menoa.

Kun kuuntelee nyt politiikkoja, niin lupausten pohjalta on ainakin sairaanhoitajille palkkaa tulossa lisää. Ehkä joskus puhutaan sosiaalityöntekijöistä. Viestintä on hyvin yksisilmäistä. Koko sote-sektori on alipalkattu. Puhun yli 40 vuoden kokemuksella. Eipä paljon puhuta pienempipalkkaisista työntekijöistä. Kyllä olisi jokainen sairaala hyvin nopeasti hukassa, jos esimerkiksi välinehuoltajat ja laitoshuoltajat eivät tekisi elintärkeää työtään. Ei tehtäisiin yhtään leikkausta ja kuolema olisi nykyistä nopeampaa muun muassa pöpöjen vuoksi.