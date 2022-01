Pori Energia ja Oomi ovat hyviä esimerkkejä nykyajan asiakaspalvelusta. Someen laitetaan hymykuvia ja mainosvideoita. Mutta yritäpäs soittaa ja kysyä neuvoa/apua, niin kukaan ei vastaa ja ovet ei aukea. Ehkä Vatajankoskelta joku vastaa.

Mikäli kaupunginvaltuutettu Roskalan Facebook-kirjoitus vähänkään ilmaisee kankaanpääläisten ajatuksia, niin ei se Hesarin Kankaanpää-juttu kokonaan väärää mielikuvaa Kankaanpäästä luonut.

Perussuomalaiset, erottakaa Roskalan kaltaiset henkilöt puolueesta.

Tuollaisia Facebook-kirjoituksia ei saa edes hupimielessä kirjoitella, mitä kankaanpääläinen kaupunginvaltuutettu kirjoitti. Tunnen kankaanpääläisenä valtavaa häpeää.

Riitta Tähtinen

Tekeekö Satakunnan Kansa samanlaisen vaalijutun kaikista aluevaaliehdokkaista mitä oli Sdp:n ehdokkaasta Heidi Viljasesta?

Sain loppuvuodesta todeta kuinka hyvin Posan alueella toimivat terveyspalvelut niin ihmisille kuin lemmikeille. Kiitos siis molemmille päivystyksille. Toivottavasti nämä hyvät palvelut toimivat myös Satasoten aikana. Eroa Perusturvan palveluihin on kuin yöllä ja päivällä.

Olen varma, että sote-uudistus merkitsee lopunkin sosiaaliturvan loppua Suomessa. Psykiatrisen hoidon ja vanhustenhuollon romutus on ollut vasta alkua. On huomattu, että kyllä kansa nöyränä kulkee kohti kohtaloaan.

Kai me kaupungistuneet maalaiset päätämme yllättää pienten kuntien aluevaaliehdokkaat antamalla äänemme heille. Ei ole meiltä pois, vaikka mahdollistamme maaseudun edustuksen tulevissa aluevaltuustoissa.

Maalainen Porista

Mikä on riskiryhmään kuuluvan opettajan oikeus kieltäytyä lähiopetuksen antamisesta, kun oppilaat ja useat työkaverit eivät käytä maskeja?

Huolestunut ope

Vähälle huomiolle on jäänyt lähityötä tekevien rooli. Etätyöstä ja sen ongelmista on riittänyt juttua. Kuitenkin esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunta on ollut koko ajan paikalla hoitotehtävissä ja osin alttiina pandemialle. Samoin valtaosa teollisuuden tuotantoa tekevistä ja kaupan henkilökunnasta on ollut työpaikoilla. Joten jätetään vähemmälle ne etätyön ongelmat.

Nyt suomalaiset ovat kehitelleet virustaistelusta riidan aiheen ja varsinainen asia jää toisarvoiseksi. Olisi peiliin katsomisen paikka.

Mikä idea on tartuntajäljityksessä? Ensimmäinen perheestämme sairastui koronaan jouluna, loput välipäivien ja vuodenvaihteen aikana. Tartuntajäljityksestä ei ole soittoa kuulunut ja ensimmäisten karanteenit on jo ohi. Kuusi päivää sitten otetun testin tulos on tulematta. Ihanko oikeasti joku on vielä kiinnostunut keitä olemme altistaneet?

Hienoja valotapahtumia sekä Porissa, että Raumalla. "Valon Pori" oli kaunis, hillitty ja tyylikäs. Tunnelmaltaan rauhoittava. Glögikoju vielä pisteenä iin päälle. Toivottavasti saamme nauttia tällaisesta tulevinakin vuosina.

Kiitos Levon urheilukentän jäädyttäjille ja auraajille. Ihanaa, että vielä löytyy vapaaehtoisia antamaan omaa aikaansa muidenkin hyväksi.

Joko tänä talvena saataisiin latukoneella ajettu latu välillä maauimala–Katinkuru?

Tien aurauksen pomput tulevat traktoriauroista, jotka kulkevat kuuttakymppiä. Jos vauhtia olisi vähemmän, jälki olisi parempaa. Kuorma-auto painaa enemmän ja akseliväli on suurempi – myös aurausjälki on hyvä.

Pitääkö perusturvajohtajan mielestä vanhainkodin naapurissa olla lentokenttä ja satama? Valtatie 11 menee aivan vierestä. Kullaankodossa käyvät tarjoamassa parturikampaaja ja jalkahoitaja palvelujaan. Tuskinpa helikopterilla. Meitä vanhuksia asuu vielä paljon kotona. Meillähän on kaikki palvelut kohdallaan. Vai onko? Kaupat ja pankit tietysti nurkalla. Entä terveyskeskus ja apteekki?

Eläkeläispariskunta Kullaalta

Kun Kullaan vanhainkoti lopetetaan, mistä tulee sen jälkeen ulvilalaisten vanhusten ateriaostopalvelun ateriat? Turustako, kuten nyt porilaisille?

Harmittaa. Säämiehillä on komeat kropat, eikä tarvitse säkit päällä säätä ennustaa. Säämiehiä aina katselen, vaikka säätiedotustahan mun piti katsoa.