Mun mielestä aluevaltuustoon kannattaa äänestää henkilöä, joka ei ole kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja. Monella on liuta luottamustoimia muutenkin. Luulisin, että tulevilla aluevaltuutetuilla on niin haastavia hommia, että siihen pitää pystyä keskittymään kunnolla. Lisäksi olis varmaan hyvä, jos olis soteammattilaisia ja sit muutama niitä, jotka osaa laskea, että kaks plus kaks on neljä. En kyl itte viä tiä, ketä äänestäisi...

Nyt jos koskaan on vaalikoneesta hyötyä ehdokkaan valinnassa. Aluevaaleissa päätetään niin tärkeistä ja jokaista meistä koskettavista asioista ja suurista rahasummista, ettei tosiaankaan ole yhdentekevää, kenelle äänensä antaa. Tulos vaalikoneesta ja äänestämään.

Varaa on ajaa lyhyitäkin matkoja autolla. Asian ydin jäi ilmeisesti ymmärtämättä. Tarkoituksena oli tuoda esille asiat, kuten hyötyliikunta, päästöt ja rahan säästö.

Tammikuussa -21 Nakkilan kunta siirtyi osaksi Kessoteta. Tänä aikana on tullut kolme korotusta, yhteensä noin 60 euroa pitkäaikaisosastolla hoidettavana olevan ikäihmisen hoitomaksuun. Eläke on noussut tänä aikana noin 2,28 euroa. Hoito ei sinänsä ole muuttunut, ei ainakaan parantunut. Kuntalainen

Ulvilasta aloite rantabulevardista. Naparantaan kahviloita, pieniä putiikkeja, kuntoiluvälineitä venelaituria ynnä muuta.Vanhainkoti Kullaankoto lakkautetaan! Minne ikäihmiset? Hienoa, varmaan Naparantaan, siellä on loistavat puitteet! On tullut uusi aikakausi! Tuleva seniori

Työvoimapula sosiaali-ja terveydenhuollossa, onko ihme? Vuosikymmenet on nuoria roikotettu löyhässä hirressä määräaikaisten sopimusten varassa. Vakituiset paikat saa usein ei pätevin, vaan "helpoiten käsiteltävä" hakija. Vakituisen työpaikan perässä vaihdetaan alaa ja kaupunkia.

Ei pidä vähätellä televisiosta hiihtoa katselevia. Yle teksti-tv:n mukaan TV2:n viikon 52 katsotuimmat olivat urheilua. Ensimmäisenä oli hiihto, jolla oli yli 700 000 katsojaa.

Missä ovat nykypäivän karpot? Ei missään. Karpo vaivojaan säästämättä oli rohkea ja myötämielinen toimittaja, joka toi esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, joista tavallinen suomalainen ei enää pysty vieläkään selviytymään.

Kiitos Kankaanpää. Hyvä kaupunki myös porilaisen pistäytyä. Hyvät palvelut. Tsemppiä.

Kiitos uskomattoman kauniista Valon Pori - tapahtumasta. Oli hienoa ulvilalaisenkin käydä niitä ihailemassa ja sitten palata hyvillä mielin takaisin ei niin hienosti valaistuun naapurikaupunkiin.