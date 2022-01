Tekstaripalstalla on parranpärinää muun muassa etätöistä.

Jotkut ovat ihmetelleet, miksi Yle ei näyttänyt Tour de Skin kaikkia hiihtokilpailuja. Syy on, että Viaplay voitti rehdin kilpailutuksen. Osan seuraavien viiden vuoden kilpailuista näemme myös Ylen kanavilla, kun Viaplay myi osan oikeuksistaan eteenpäin. Eli nyt täytyy maksaa kuukausimaksuja, jotta näkisi kaikki seuraavan viiden kauden kilpailut.

Nyt kuulutetaan eläkkeelle jääneitä hoitajia rokottamaan. Eläkkeelle jääneenä anestesiaerikoissairaanhoitajana en kuitenkaan kelpaa antamaan yksinkertaisia rokotuksia, vaikka teholle kelpaan hoitajaksi, kun minulla ei ole itse maksettavaa rokotustodistusta, kuten ei suurella osalla työssään rokotuksia antavillakaan, saatikka eläköityneillä. Voi tätä hölmöä byrokratiaa.

Jos kaipaa valaistuksessa kuvioilla ja väreillä ilakointia, kannattaa mennä diskoon tai sirkukseen. Jos taas rauhallista ja lämmintä tunnelmaa, oli Porin Raatihuoneen puisto oikea paikka.

Kiitos Ulla tiedosta, jatka valvontaa. Risto Jokisuo

Nykyiset työehtosopimukset mahdollistavat ahkeran ja tunnollisen työntekijän palkitsemisen.

Haloo lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen! Kyllä yhteiskunnan huoltovarmuus on ykkösasia, meidän kaikkien ja erityisesti lasten suojelemiseksi!

Hei haloo te ihmiset, jotka olette varanneet koronarokotukseen ajan ja jätätte saapumatta. Rokottajien kallista aikaa menee hukkaan sekä rokotteet vanhentuvat. Perukaa edes se varattu aika, jotta joku muu saa sen. Välinpitämätöntä touhua.

Aivan sama juttu Kiukainen–Panelia-suunnalla niiden hyppyaurojen kanssa. Aivan yhtä tyhjän kanssa sellaisella pompottelu. Polanteet ohjaavat ihmiset ajamaan samoja uria, ja päällyste on pilalla kahdessa vuodessa. Tulisi halvemmaksi ajaa kunnon laitteilla muutaman kerran talvessa.

Ainakin omalla työpaikalla se, että etätyöhön voi ilmoittaa itsensä sen kummemmin avaamatta, mitä etänä on tekemässä, raivostuttaa. Osa ei lähtökohtaisesti voi olla etänä, kun tekee asiakastyötä. Muiden osalta esihenkilölle riittää ilmoitus kalenterissa, että etänä ollaan. Kaikki tietävät, että jokaisella ei sellaisia tehtäviä ole, mitä etänä voisi tehdä.

Eikö se olisi ihan oikein, että AKT maksaisi näille liiton miehille omistaan sen 5 000 kuukaudessa. Saisi notkua palkallisilla vapaapäivillä ja rosenteilla kotona. Työnantajan velvollisuus on maksaa koulutetulle ja hyvälle työntekijälle kunnon palkka, ja niin ne tekeekin. Työnantajalle on merkitystä, tullaanko 8 tunniksi töihin, vai ainoastaan työmaalle. Kuulin Unionilla, että ovat hyvät duunarit pidempääkin päivää tehneet, kun on hyvä työnantaja.

Haluaisin tietää vaaliehdokkaiden ja puolueiden näkemykset woke-kulttuurista ja intersektionaalisesta feminismistä. Noiden suhteen en missään nimessä halua äänestää väärää puoluetta tai henkilöä.

Hyvä koirien ulkoiluttaja. Miksi ihmeessä juoksutat koiriasi hiihtoladuilla? Eikö Sinun itsesikin olisi mukavampaa hiihtää hyväkuntoisella ladulla? Maastossa riittää omaa tilaa meille kaikille.

Lukijan kuva 6.1 Nöpön iltateehetki oli ihana! Terveiset söpölle Nöpölle! On mukava, jos pienikin juttu SK:ssa olisi positiivinen, kun on vain maailman sodat ja katastrofit asiana, ja miksi pitää palomiesten ja poliisien kirjoitella olemattomista, kun joku ajaa ojaan tai savuhälytyksistä, josta ei kelleen aiheutunut vaaraa. Sekin on ajan haaskausta, heille jos ovat velvollisia kertomaan lehdistölle olemattomia asioita, kun heillä on paljon tärkeämpiäkin.

Tuhannet kiitokset henkilöille, jotka autoitte 6.1.2022 noin kello 13.30 autoni pois lumipenkasta Maantienkadulla. Kiittäen avusta Niina Salovaara.

Himmeli ikäihmisille ja ehdottomasti vanhustentalokäyttöön! Eikö siihen nyt kannata panostaa vaikka "Hollannin tyyliin” ja tehdä niin upea paikka viettää elämän ehtoopuolta, että sitä edelleen tultaisiin ihastelemaan ulkomaita myöten. Resurssit ovat jo olemassa. Älkää nyt vaan sössikö tätä! Eeva

Toivottavasti ihminen ymmärtää. Ketään ei voi määrätä tai kohdella väärin. Mihin kuuluvat kaikki hengittävät.