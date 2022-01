Tekstiviestipalstalla riittää asiaa teiden auraamisesta ja aluevaaleista.

Paikallinen sopiminen mahdollistaa ahkeran ja tunnollisen työntekijän palkitsemisen niin, että se puolta hitaammin ja huonommin, mutta samaa työtä tekevä ei voi vaatia samaa palkkaa.

Pärstäkertoimella ei ole mitään tekemistä yhteistyökyvyn eikä osaamisen kanssa. Se liittyy lipevyyteen ja ulkonäköön.

Kävin poliisilaitoksella passiasioissa. Järkytyin kun oven avasin, henki salpaantui, pää täyttyi hirveästä äänestä. Toisen puhetta ei kuullut ja silmissä oli sumeaa. Siis joutuuko lainvalvojan toimihenkilöt työskentelemään noin ala-arvoisissa olosuhteissa. Tämä ei varmaan onnistuisi kaupan kassalla. Järkyttynyt asiakas

Risto Jokisuolle tiedoksi, että taideteos on ollut kokonaan pahasti sammaloitunut, mutta kolme vuotta sitten "pensselisetä" Markku Tanttinen puhdisti sen yhtenä heinäkuun yönä yksin. Kodin parvekkeelta työtä seurannut Ulla

Uusien hyvinvointialueiden työntekijöiden palkat harmonisoidaan.Voisiko työeläkkeetkin harmonisoida?

Aluevaalit tulossa. Olisiko syytä tarkentaa vaalilakia, ehdokkaiden kuvat eivät vastaa nykyisyyttä. Useiden kuvat vuosien takaa. Mainonnassa pitäisi käyttää korkeintaan vuoden vanhaa kuvaa.

Nyt aluevaaliehdokkailla on mahdollisuus ottaa kantaa todelliseen tilanteeseen, Kullaan vanhainkodin lakkauttamissuunnitelmiin (SK 4.1.).

On tämä Ulvilassa hurjaa. Vaihtoehtoina rahamenolle rantabulevardi tai Kullaankodon vanhainkoti. Joku on pahasti pielessä.

Ulvilassa puhutaan rantabulevardista, hienoa! Porissakin ensi kesänä aukeaa rantamakasiiniin Shots, joka on nyt jo kauniiksi laitettu. Samoin Porinna-laivaravintola on hieno ja erinomainen paikka ruokailla. Olisiko mahdollista saada Barco tähän läheisyyteen, olisi synergiaetua näistä toisilleen. Kirvatsin Cafe Pori Jazz jo vetää väkeä, jospa vaikka Etelärantakin enemmän.

Sote-uudistus on kallis uudistus, ja taas ehdokkaat lupaavat sata hyvää asiaa, mutta ainoa varma asia on, että rahaa on palanut jo huikeasti palaa edelleen.

Kyl mää kauhiasti ihmettele, et joku kaipaa juhannust! On tää talvi nii kiva. Huanot autot karsiutuu auraamattomil kaduil, eikä ain paist. En tykkää kesäst!

Minä jo luulin, että Porin kaupungin aurauskalusto on myyty, kun ei sitä ole näkynyt aikoihin. Onko se aivan pakko aina päästää kadut tuohon kuntoon.

No nyt on kaupungin kunnossapidolla väärä käsitys, ei tiekarhut vaadi talviunta.

Tippu taksamittari taksist Pori keskustas, ko kadut o nii muhkuraisii. Jaa-a, ennen oli toista, ei tämmöst tapahtunu.

Maksetaanko nykyisin aurauksessa matkasta ja nopeudesta, mutta ei laadusta? Joku pomppoauran omistaja pilaa paljon teitä auratessaan kiireesti urakalla. Hampaat meinas katketa, kun ajoi Leväsjoelta Pomarkkuun. Koko matka täynnä "nimismiehen kiharaa".

Olipa todella vaisu tuo Valon Pori. Miksei kuvioilla ja väreillä ilakoitu? Nyt todella yksitoikkoinen, saman toistoa ja tylsä. Pikkasen rotia ja mielikuvitusta ens kertaan.

Harmi, jos ei sulla ole varaa ajaa parin sadan metrin kauppamatkaa autolla. Kyllä taas kytätään.

Pori Energia Oy on sähkömyyntiyhtiö Oomin yksi osakas. Olisi kiva kuulla, mitä mieltä Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen on Oomin uusista hinnankorotuksista. Pulassa on moni niiden jälkeen.

Mistä maksamme Yle-veroa? Suomalaiset taistelevat kärkisijoista Tour de Skillä ja samaan aikaan Tv 2:lla pyörähtää käyntiin alppihiihdon MC! Oliskohan joidenkin henkilöiden syytä katsoa peiliin?

Miten ikkunassa voi pysyä? Kärpänen ehkä. Meillä päin katsotaan ikkunasta.

Mikä lumihiutale on. Kannattaisko tutkia. Hiutale tekee ennen niin rauhaa rakastavista naisista hyökkääviä naapureita kohtaan. Ensimmäinen hiutale, se alkaa. Kirjoitus heti lehteen. Naapuri vei ensimmäiset hiutaleet aamulla viideltä. Onko hiutale huumetta, kun sitä niin vahditaan, kuka sen vei.