Tekstaripalstalla lähetetään terveisiä aluevaaliehdokkaille.

Putinin viimeaikaiset toimet ovat tehneet Suomen Nato-kannatukseen niin kovan nousun, että tällä tahdilla olemme parissa vuodessa sotilasliitto Natossa?

Kummeille on velvoitteita 3.1.2022. Voisi pienen kummilapsen perhe muistaa kummia myös, muuten kuin lähestyvänä kummilapsen syntymäpäivänä tai jouluna. Kummin lahjat kyllä kelpaa, mutta muuten ei ole kovin tärkeä olo. Ei lahja korvaa läsnäoloa tai katteettomia lupauksia.

Porin toria elävöitetään? Mikonkatu, Gallenkallelankatu ja Antinkatu ovat vain osittain käytettävissä. Torikauppiaita on vain yksi kalakauppias. Satapaskasta tulee kai samanlainen kuin nykyinen hieno "matkakeskus".

Jää hyvästi Porin keskusta, kiitos menneestä. Kuollut on keskustan liikemaailma. Tyhjät ovat useat, ennen vuosia elävinä olleet liiketilat. Kuolleet, pois näivettyneet. Jalankulkijat ovat poissa. Autot ovat poissa. Syy virus nimeltä parkkiautomaatit. Lääke niiden torjuntaan olisi parkkikiekko, joka on halpa ja helppo käyttää. Rauma sitä jo osaa käyttää, siellä ei parkkimaksuvirusta ole esiintynyt lainkaan ja kaupungin keskusta onkin iloinen, vilkas ja elävä.

Ulvilan ja Porin päättäjät. Olisiko aika katsoa peiliin ja jättää vanhukset rauhaan ja antaa heidän viettää aikansa vanhustentaloissa. Missä te päättäjät vietätte vanhuuspäiviä? Yksi kuntalainen

Perusturvan johtaja sanoo, että Kullaa ja sen vanhainkoti on huonojen kulkuyhteyksien takana. Voi pyhä yksinkertaisuus. Rajansa kaikella. Matti Tuominen

Tutulta kuulosti, T. Rinne (SK 5.1.). Palvelussa on kroonista ruuhkaa. Eri taksi vie ja tuo, vaikka kerralla tilataan, ja toisinaan paluukyytiä ei ole kaikille. Ei voi yhtään luottaa, että muistisairas, kehitysvammainen tai vastaavin tavoin erityistä tukea tarvitseva tulee oikein kuljetetuksi. Ja tämä on vain ja ainoastaan välityspalvelun ansiota. Taksiautoilijat renkeineen venyvät ja nöyrtyvät. Omataksioikeus on pelastus, jos sellaisen saa.

Minulla olisi aluevaaliehdokkaille pyyntö, kuunnelkaa Yle areenasta radio-ohjelma, Sari Valto 30.11. 2021. Päättäjien pitää ymmärtää, että muistisairaan kohdalla hyvä tablettikameran kuva ei korvaa röntgenkuvaa.

Yo-87 (SK 5.1.) oletko aivan varma, että pääsykokeessa tekstin ymmärtäminen oli liian vaikea osio? Saattaahan siihen olla joku muukin syy.

Teille ja kaduille tallatun lumen päälle ajettavan suolan käyttö pitää loppua, se tekee rosoisia tärinäraitoja. Viroon lahjoitetut tiekarhut pitää hakea takaisin.

Ei hiihtoa Yleltä. Kuinka moni olisi katsonut hienot Tour De Skin hiihdot!

Tarkkana pitää olla sähkömarkkinoilla. Myyjän etu ei ole ostajan etu. Sähkön myyjältä ei pahoittelun sanaa löydy, kun kirjeellä tylysti irtisanoo hintakatollisen pörssisähkösopimukseni koska "yhtenäistävät tuotteitaan". Kirjeessä ehdotettu toistaiseksi voimassa oleva uusi "sopimusmuutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä", mutta lähes tuplaa energian hinnan. Hämmentävää on, että saman sähkönmyyjän nettisivuilla pörssisähkösopimuksia voi edelleen tehdä.

Maakuntavaaliehdokkaan tulisi nähdä nenäänsä, puoluettaan ja kotikuntaansa pidemmälle, koska maakunnalliset sotepalvelut järjestetään isossa mittakaavassa. Ja vielä ymmärtää, mitä palveluita se "so"-alkuliite pitää sisällään.

Selittäisikö joku minulle, mitä tarkoittaa, kun tehdään huoli-ilmoitus? Kaksi vuotta sitten tehty tällainen, ja ei ainakaan hänen kohdallaan ole aiheuttanut yhtään mitään! Kukaan ei ole edes tarkistanut, onko hän hengissä. Kun ilmaistaan huoli, niin eikös sitten huolehditakaan? Paperi ei ketään auta.

Kyllä vaan. Hyvin tehty työ on työntekijän paras turva. Jos se ei riitä pitämään työpaikkaa, niin vika on työnantajassa, koska hänellä on silloin huono liikeidea. Ja siihen taas ei liittojen lakkoilut ja säädökset auta. Työnteko on bisnestä. Jos se ei tuota voittoa, niin pitää keksiä parempi bisnes. Hyvää bisnestä toki on itse ammattiliitto.

Uusi vuosi, uusi villitys näköjään. Kirjoittaa, vastaa itse.