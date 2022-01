Hienoa, Jukka Jokiniemen ideoima tapatuma-areena Porin keskustaan (SK 31.12.) on oikein hyvä ja varteenotettava suunnitelma. Ottakaa joku tästä koppi ja siirrytään uuteen moderniin aikaan kuten isojen kaupunkien kuuluukin.

Kiitos Tuomas Salminen (SK 4.1.), mielipiteestäsi asennoitumisesta ikäihmisiä kohtaan. Täysin samaa mieltä. Käytöstavat kunniaan

SK 31.12. Paikallinen sopiminen veisi siihen, että palkka tulisi pärstäkertoimen mukaan. Niin sen kuuluu mennäkin. Palkka yhteistyökyvyn ja tuottavuuden mukaan. Tasapäistäminen on väärin tekeviä kohtaan. Nyt jo kolme vuotta itse maksamallani varhaiseläkkeellä.

Täällä joku väitti työntekijän parhaaksi turvaksi "hyvin tehdyn työn", eli kaikki sadat tuhannet työttömät ovat ansainneet osansa, kun ei viitsineet tehdä työtään hyvin? Toisen mielestä sama palkka samasta työstä on väärin, kun on eri tasoisia työntekijöitä. Työnantaja palkkaa työntekijänsä ja valitsee parhaat osaajat, aluksi koeajalle, irtisanominen on Suomessa halpaa ja helppoa, jos valitsee väärin.

Jos kokee ettei ole kutsumusammatissa, kannattaa vaihtaa alaa. Palkka ja kutsumus harvoin kulkee käsikädessä. Hoitoala on yksi niistä.

Ilmeisesti polttoaine on vieläkin liian halpaa, kun joillakin on varaa ajaa autolla parin sadan metrin kauppareissut. Talvella auto ei ehdi edes lämmetä näin lyhyellä matkalla ja päästötkin ovat suurimmillaan.

Ma 3.1.22 katsoin Porin perusturvan "ajankohtaista"-sivustoa. Se oli päivitetty 9.12.21. Ei ole hoitajia eikä näköjään toimistotöissäkään ketään.

Yrittääkö kaupunki ajaa viimeisetkin torikauppiaat kortistoon vai minkä takia kauppatoria ei aurata lainkaan?

Onko Porin tiekarhut huollossa?

Ajotiet paakkuuntuneen lumen ja jään takia jälleen ala-arvoisessa kunnossa Porin alueella. Miksi?

Ymmärrän kyllä lintubongausta, mutta en lintubongareita jotka parkkeeraavat ikkunan alle ja kiikaroivat toisten pihoihin pitkin kadunvarsia.

Monet keski-iän ylittäneet isoäidit ja -isät ovat joutuneet jättämään jälkikasvunsa tapaamatta, jos asuvat kauempana. Nimittäin kaikilla pitäisi olla älypuhelin selvitäkseen matkalipuista ym. Juniin ei ole vuosiin voinut ostaa lippuja vanhanaikaisesti. Konnareita ei enää ole, eikä siis voi maksaa junassakaan. Sama juttu muissakin kulkuvälineissä. Jossain luki, että Suomessa yli 65-vuotiaita on 1,5 miljoonaa, joista iso osa voisi vielä osallistua monenmoniseen, mutta eivät kehtaa mennä minnekään kun eivät hallitse näitä härpäkkeitä. Se oli iso ja hintava harppaus hankkia tietokonekin, opetella käyttö, puhumattakaan laskujen maksamista verkkopankissa. Jo OmaKantaa edellytetään kaikkien käyttävän. Ei siis osa boomereista saa kuin välttämättömät palvelut hankalasti soittelemalla ja odottelemalla vaikka heidän kuuluisi saada hoitaa asiansa kuten ennenkin. Tämäkin osoittaa, että Suomi on kahtia jakaantunut.

YLE näytti Tour de Skistä neljä kilpailua kuudesta. Olisiko hävittäjissä ollut muutama satatuhatta tinkausvaraa?

Nykyään tuntuu olevan julkimoiden keskuudessa suosittua elämäkertojen julkaisu jo noin 30 ikävuoden nurkilla. Onko siis ymmärrettävä, että elämä on silloin jo eletty, vai onko pelkkää rahastusta? Vai onko vaan elämässä tapahtunut niin paljon, että kyseessä onkin vasta "elämäkerta osa 1"?

Mihin on maailma menossa, kun lapsilta kysyttiin, että mitä aikovat tehdä uutenavuotena, niin vastasivat "no kattoo puhelinta".

Löytyykö koulutuksen uudistamisesta ratkaisu hoitajapulaan? Tämä oli mielipidekirjoituksen otsikko (SK 30.12.). Tärkeintä mielestäni on, että nuoret pääsisivät opiskelemaan. Meidän perheen kaksi kantasuomalaista ylioppilasta ovat osallistuneet pääsykokeisiin, eri aloille. Kokeessa on ollut kaikille samoja osioita, muun muassa suomen kielen tekstinymmärtäminen. Nuoret kertoivat tekstin olleen niin vaikea, että siitä ei pisteitä tullut. Mitä tällaisella haetaan ja kuka pääsykokeiden sisällöstä päättää? Yo-87