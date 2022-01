Karjarannan Shellin muuttaminen julkiseksi saunaksi on nerokas idea. Tulisi suosittu paikka. Ja lyhytaikainen lupa, esimerkiksi viideksi vuodeksi riittää. Sinä aikana nousee muita saunoja.

Koko Suomen nauraman, katottoman ja seinättömän "matkakeskuksen" nimi on vain väärä, olkoon se tästä päivästä alkaen Porin päätepysäkki.

Työeläkkeen indeksikorotus 2,28 prosenttia. Verotus nousi ja käteen jäävä osuus pieneni edellisvuodesta vajaa kymmenen euroa, eli Ilmarinen hyötyi korotuksesta ja maksaa vuonna 2022 vähemmän. Näin on silti ollut muinakin vuosina. Näin saadaan tilastoihin miten eläkkeet on nousseet.

Jospa sinä pienipalkkainen tekisit itse jotain palkankorotuksesi eteen, esimerkiksi hakisit paremmin palkattua työtä, kouluttautuisit tai koittaisit saada henkilökohtaisen korotuksen. Niitäkin annetaan, mutta se vaatii, että työnantajasi haluaa pitää sinusta kiinni. Ammattiliittojen korotukset kompensoivat pääasiassa inflaatiota, sitäkin huonosti.

Jaaha. Jäänmurtajat lähtivät jo näin aikaisin talven uurastuksiin. Kohta voidaankin sitten odotella lakkovaroitusta. Huoh.

Tv:stäkin tuttu ohjelma: olet mitä syöt.

Nuorten MM-kiekossa mielenkiintoisia erätaukokeskusteluja: Psykologi Grönman totesi, että juniorijoukkueissa yhdelläkään pelaajalla ei tulisi olla milloinkaan turvaton olo. Jos vaikka tekee kentällä virheen, niin valmennuksen ja pelikaverien ei pitäisi milloinkaan syyllistää, vaan kannustaa.

Kyllä oli rentouttavaa pyhien alla katsoa "hömppä" rakkauselokuvia eikä sitä ainaista väkivaltaa. Kiitos siitä!

Jos maaliskuussa yritetään järjestää ylioppilaskirjoituksia eikä omikronin leviäminen ole enää torjuttavissa rokotuksin, tulisiko lukiolaiset määrätä jo hyvissä ajoin muutamien viikkojen etäopintojaksolle?

Hyvä maskiton kanssaihminen. Voisitko ystävällisesti pitää kahden metrin turvavälin meihin kasvomaskeja käyttäviin niin kaupassa, kassajonossa kuin bussissakin ja niin edelleen. Meidän valintamme on yrittää välttää koronainfektiota asianmukaisella suojautumisella. Annathan meille maskillisille siihen mahdollisuuden, vaikka et itse suojaimia käytäkään. Kiitos jo etukäteen huomaavaisuudestasi.

Hieno juttu, että lasten ja nuorten harrastaminen vapautettiin, mutta miten sinne käytännössä voi lapset mennä niin kauan, kun altistuminen ja karanteeni uhkana jokaisten harkkojen jälkeen?

On käsittämätöntä Satakunnassa, että nuoriso saa harrastaa liikuntaa. Ja kuitenkin nuoriso on pahiten edustettuna tartunnoissa. Tämä on kohtuutonta kuntoilijoita kohtaan: Miten ihmeessä nuoret ovat erikoisasemassa pandemian torjunnan suhteen? Tämä on jo perustuslakiasia.

On ehdotettu, että Suomeen pitäisi saada koronasairaaloita. Porissa on lähes valmiit ja tyhjät tilat Rautatienpuistokadulla, entisessä Winnovan ammattikoulussa. Näitä tiloja voisi käyttää remontoituna Länsi-Suomen koronasairaalana. Rakennus palveli aikoinaan myös sotasairaalana.

Nykynuorten harrastukset: moni ei huomioi, että ajat ovat muuttuneet. Ei voi pikkulapset ja nuoret edes ymmärtää hiihdosta, luistelusta ynnä muusta sellaisesta, kun eivät ole lunta nähneetkään ehkä tääl Porin puoles, saatikka oppineet hiihtämään. Joten ottakaa se huomioon ”vanhukset", kun haukutte nykynuorisoa tyyliin ”ennen vanhaan hiihdettiin kouluun" ynnä muuta. Aika muuttuu! Nykynuorisossa elämä jatkuu ja parempana kuin "ennen vanhaan".

Voi hyvänen aika sentään. Liikkukaa enemmän ja syökää (vähemmän), jotta muutkin osat liikkuu kuin silmät ja suu, jotta itse pystyy lumihiutaleita harjata ja kolata. Eikä aina odoteta että toiset tekee.

Te, keitä ärsyttää taajamassa muiden tekemät lumityöt aikaisin aamulla: Muuttakaa mummonmökkiin keskelle metsää tai peltoa. Siellä ei tarvi kuunnella kuin luonnon ja oman työnteon ääniä.

Aurauskalusto joululomalla, ja pyörätiet kuin perunapellolla ajaisi. Haloo päättäjät.