Nyt Porin kaavoittajat kiireellä rustaamaan kaavasääntöjä Karjarannan Shellin autopesuhallin mahdollistamiseksi kaivatuksi saunaksi. Vältyttäisiin käyttökelpoisen rakennuksen purkamiselta valmiine kahviloineen ja vilvoitteluterasseineen. Samalla voisi kaavoittaa Kalevanpuiston kulkemaan Tikkulan Shellin pihamaan poikki suoraan ympyrään.

No nyt näkyy kakkostielle Tikkulan polttoaineen hinnat hienosti. Vielä kun pääsisi pihaan tankkaamaan yhtä hienosti kiertämättä puolta kaupunkia. On siinä ohi ajava turisti ihmeissään ja jatkaa seuraavalle asemalle.

Siirretään Matkakeskus Eetunaukiolle, niin kyllä alkaa tekstaripalstan perusteella keskusta elävöityä.

Mitä yhteistä on Lahdella, Jyväskylällä, Seinäjoella, Kuopiolla, Mikkelillä, Joensuulla, Vaasalla ja Turulla sellaista, mitä Porista ei löydy? Toriparkki! Kun siinä ny kuitenkin myllätään niin menis samalla.

Ruosniemen hanuri

Isin ja äidin kullanmurut ovat taas kunnostautuneet. Nyt on kivitetty Kirjurin valaisimet rikki.

Onko tosiaan totta, että KarhuAeroa ei kiinnostanut joulunajan meno- ja paluuliikenne? Taitaa olla sellaista "herrahissilentoa" koko touhu?

En ole kokemäkeläinen, vaan "junantuoma" porilainen. Silti luen suurella mielenkiinnolla Timo Simulan kirjoittamia Kokemäen historiaan liittyviä, ihmisläheisiä juttuja. Kiitos niistä, näitä pitää maakuntalehdessä ollakin.

Kiitos ihanille harjunpääläisille, jotka teitte joulukalentereita muiden iloksi. Näinä aikoina kaipaa juuri tällaista.

Hienosti tuli koronatodistukset postissa vaikka vähän kesti, kiitos.

Olen saanut kolme koronarokotusta. Kaikki rokotukseni, niistä viestittäminen ja ajanvaraukset netin kautta, ovat sujuneet loistavasti. Kiitos Porin perusturvan toimijat.

Tiede muuttuu ja sen pitääkin muuttua sitä mukaa kun opitaan uutta ja ymmärrys kasvaa. Juuri tämä hieno ominaisuus tekee tieteestä niin arvokasta. Raamattu taas on jämähtänyt tuhansien vuosien taa eikä se enää ole kelvollinen juuri minkään älyllisen keskustelun pohjaksi. Ja ehkä hyväkin niin.

Ammattiliittojen pitää muistaa pienipalkkaisia palkkaneuvotteluissa poistamalla prosenttien käytön mahdollisissa palkankorotuksissa. Sitä on käytetty iät ja ajat ja näin pienipalkkainen on jäänyt palkoissa perään, vaikka hän juuri parannuksia tarvitsisi. Kaupassa kun käy vain raha jossakin muodossa, siitä asti kun oravannahoista luovuttiin kauan sitten. Prosenttien käyttö on vienyt pienituloisen aina vain ahtaammalle, mistä neuvottelijoiden pitää ehdottomasti luopua.

Kun Annika Saarikko haluaa joka kuntaan terveyskeskuksen, niin se tarkoittaa varmaan myös Sottungaa Ahvenanmaalla, jossa on 100 asukasta. Sinne vain uljas keskussairaala.

Antti Pekola

Kun lukee lehtiä ja kuuntelee erilaisia asiantuntijoita, mihin kaikkeen pitäisi olla apua, tukea tai silittämistä tarjolla, luulee helposti yhteiskunnan, maailman tai universumin olevan aikamoisessa velassa näille vonkujille.

Voisiko joku kertoa, mitä puoluepoliittisia linjauksia ja päätöksiä tulevat hyvinvointialueen valtuusto ja hallitus tekevät? Tekevätkö ryhmäpäätöksiä, tietävätkö ehdokkaat ja äänestäjät nämä linjaukset?

Hoitajan työ ei ole kutsumusammatti, ei ainakaan työsopimuksessa lue niin. Se on kolmessa viikossa 114 tuntia 45 minuuttia kolmivuorotyötä, josta haluaisi riittävän korvauksen.

Miten voidaan sanoa omistavansa jonkun luontokappaleen kuten esimerkiksi käärmeen tai ihmisen?

Uusia koiranomistajia ilmestyy lähes viikoittain asuinalueellemme. Voisiko lemmikin myyjä antaa käyttökoulutuksen uudelle omistajalle erityisesti kakkapussien käytöstä ja naapuritalojen seinustojen ja porttien merkkauskielloista.

Onko ihan pakko, kun vaikka viideltä aamulla tulee yksikin lumihiutale, niin heti painaa hulluna lumikolan kanssa niin, että kipinät lentää asfaltista? Järki hoi.