Alle talja tai lämmin villapeitto, sitten vasta lapsi paikalleen istumaan jäiseen muovipulkkaan. Lapselle tulee muuten liian kylmä ja virtsatietulehdusriski kasvaa.

Ollaan sitten rakentamassa mitä tahansa laitosta, kuten nyt vetylaitosta Harjavaltaan niin eikö heti olla kaatamassa metsiköitä sen tieltä. Surutta. Vaikka avointa peltoa riittää. Mutta kun metsänomistaja myy metsää hankkiessaan elantonsa niin hänestä tehdään paholainen. Irvokasta.

Millä koulutuksella pääsee raviradan ja Ässien johtoon? Mitä kokemusta tarvitaan, niin voisin seuraavalla kierrolla laittaa hakemukset. On nimittäin kaupallista koulutusta ja työkokemusta riittävästi!

Nyt sitten uimahallin ynnä muiden työntekijät jäljitystyöhön, jos palkka kerran juoksee.

Poikani tuli ulkomailta joulunviettoon aatonaattona ja olisi mieluusti lentänyt Helsingistä Poriin ja sitten takaisin. Ei onnistunut, kun reilusti tuettu KarhuAero lomailee 23.12.-10.1. Erikoista yrittäjyyttä.

Kun seuraa Porin päättäjien kähmintää ja vastaanhangoittelua lentosopimus- ja pelastuslaitosasioissa, niin ei tarvitse ihmetellä, miksi Satakunta on saanut viime vuosina vain murusia valtion tiemäärärahoista. On varmaan niin sanotusti poltettu naama myös pääkaupungissa.

Voisiko SK listata aluevaaliehdokkaista ne, jotka työskentelevät sote-alalla? Näin osaisimme äänestää hyvinvointialueen isoista asioista päättämään asiantuntijoita. Ehdokkaina kun on kehäraakkeja, jotka ovat mukana vaaleissa kuin vaaleissa. Aluevaltuusto päättää aikanaan meitä kaikkia koskevista peruspalveluista, eivätkä rahasummat ole pieniä.

Vastauksena viestiin: Lipposen Paavon kaverina eläkettä leikkaamassa oli myös muuan valtiovarainministeri Sauli Niinistö.

Into

Sinulle köyhä eläkeläinen, joka saat alle 600 euroa työeläkettä kuussa, voin sanoa, että se on häpeällisen pieni, varsinkin, jos se on "palkkio" normaalista 40 vuoden työrupeamasta. 2,28 prosentin nousu on pieni, mutta parempi kuin ei mitään. Ajattelepa, että sillä nousulla voit ostaa hyvästä tarjouksesta broilerin koipi-reisipaloja noin 13 kiloa, joka ravitsee sinut lihan osalta melkein kuukaudeksi.

Nyt pakastimen sulatus, kun ulkona on pakkasta, korit ulos ja "päivitys", vanhat roskiin!

Kiuru on antanut ymmärtää, että nyt on tehtävä kaikkensa, että saadaan koronarokotuksia annetuksi. Porissa ei saa aikoja kolmanteen, vaikka on 5 kuukautta kulunut toisesta, vasta kun 6 kuukautta on tullut täyteen. Eikä saa yksityisiltäkään, kun pitää mennä kunnan ohjeistuksen mukaan. Olisin maksanut itse rokotteen. Onko tämä nyt sitä Kiurun tarkoittamaa kiirehtimistä asiassa, resursseja yksityisillä kyllä olisi antaa niitä.

Nyt joululoman jälkeen koulut ehdottomasti etäopetukseen, sillä kouluissa koronatartunnat leviävät.

Pitääkö muuttaa pois Porin perusturvan alueelta, että saisi kolmannen koronarokotteen?

Kyllä pitää ihmetellä, kun Kokemäen kirkkoneuvosto ei anna kirkkoherran hoitaa tehtäväänsä.

Miten on mahdollista, että seurakunnan tilaisuuksiin pääsee ihmisiä sisätiloihin, mutta ulkona oleviin urheilutapahtumiin ei pääse yleisöä? Aika linjatonta touhua, vai mitä Avi?

Sanna Ihalaisen kolumni 27.12. oli erinomaisesti kirjoitettu erittäin hyvästä aiheesta. Kiitos! Surullista, että elvytys ei kuitenkaan tuonut toisenlaista lopputulosta. Oli kuitenkin tärkeää, että yritit – sen avulla jaksat elämässäsi eteenpäin. Otan syvästi osaa suruusi.

27.12. tekstaripalstalla oli kyselyä Porin väkivaltapalveluista. Porin ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa apua väkivallantekijöille, -kokijoille sekä lapsille ja heidän vanhemmilleen. Porissa on myös turvakoti, johon lähisuhdeväkivaltaa kokeneet voivat hakeutua maksutta ympäri vuorokauden.

Sikahyvää oli meidän joulukinkku. Oliko vegaanin jouluruoka sitten vönerhyvää?