Tekstaripalstalla jatkuu oudon hurinan ihmettely.

Maskittomien ja maskillisten erilliset kauppa-ajat? Voi hyvänen aika. Niin että ne kaupan myyjät ovat immuuneja kaikelle, että ei sen väliä, kunhan maskittomat käyvät eri aikaan kuin sinä! Ja sinä, joka tulet ostamaan maskeja, kun maskit loppu, niin muista nyt hyvä ihminen, että me kaupan myyjät emme ole yhtään sen eriarvoisemmassa asemassa kuin muutkaan. Maskia käytetään muiden, ei sinun itsesi takia!

Koulujen opettajat kuuluvat riskiryhmään. Miksei opettajia suojata kolmannella rokotteella? Myös rokottamattomat lapset ja nuoret ovat lähikontaktissa opettajiinsa.

Kiitoksia kovasti Mario, Minna ja Mari-Anna ajankohtaisesta ja fiksusta kirjoituksestanne. Suvaitsevaisuus on eri asia kuin lasten hämmentäminen omalla mahdollisuudella sukupuolen valintaan. Mitä enemmän tyrkytetään vaihtoehtoja, sitä hämmentyneemmiksi lapset tulevat.

Kun koronapassi vaaditaan, olisi kohtuullista rokotusten jälkeen rokottajan kysyä, onko henkilöllä netti. Jos ei, niin automaattisesti lähetettäisiin passi kotiin. Suorastaan kidutusta laittaa vanhus tuntitolkulla soittelemaan sen perään.

Kyl huomaa, kun päivät on taas pidentynyt. Runsaan viikon päästä voi sanoa, ettei ole monta täyttä kuukautta (neljä), kun päivät alkaa taas lyhentyä.

Porin puistojen ihmettelijä (SK 23.12.), poikkea Tampereen Hämeenpuistossa tai Harjavallan Suurteollisuuspuistossa.

Sähkö ja kaasu muodostavat energiamarkkinoiden tehokaksikon jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa vetytalouden myötä. Sähkö voidaan varastoida vetynä tai metaanina, ja niistä tuottaa taas sähköä. Lämmitykseen kaasu ja sähkö soveltuvat tietysti molemmat. Ilkka Herrala

Totta, varpunen jouluaamuna ei sovi lapsille. Mieluummin vaikka kaurapuuroa!

Hienosti valaistussa Raatihuoneenpuistossa on todella tunnelmallista. Kiitos!

Onko vielä toiminnassa Jussi-työ, josta saa apua miehet, jotka käyttävät väkivaltaa puolisoaan kohtaan? Entä onko naisille samanlaista apua saatavilla? Entä mitä apua saa vanhempi, kun hän on väkivaltainen lapsiaan kohtaan? Entä henkilö, joka pahoinpitelee eläimiä? Tasa-arvoisesti jokainen väkivallan tekijä tarvitsee apua ja keinoja muuttaa toimintaansa.

Toivottiin Poriin saksalaistyyppistä kojuista koostuvaa joulutoria. Sitä kyllä jokunen vuosi sitten kokeiltiin. Kaupunki rakensi punaiset mökit. Ei ottanut tulta, oliko sitten puute myyjistä vai asiakkaista? Saksassa näillä taitaa olla satojen vuosien perinne. Ja se tärkein, siellä kojuista saa myydä alkoholipitoista, höyryävää glögiä.

Tarvitaan saksalaiset ihmiset, myyjät ja ne kojut sinne torille. Porilaiset eivät tee ostoksia, eivätkä varsinkaan jutustele.

Kyllä on taas valitusta. Nyt joku jo näkee vaivaa, jos naapurilla on ilma-vesilämpöpumppu. On aika huono eristys talossa, jos se kuuluu naapurista. Meillä se ei kuulu sisälle, vaikka on talon päädyssä. Ulkona kuuluu ehkä noin kymmenen metrin päähän. Kyllä valittajan hurinat tulee jostain muualta. Olisitte ihmiset edes joskus tyytyväisiä elämäänne.

Tämä outo hurina kuuluu ulkona muun muassa Koliaahteella, Järvikylän suunnalla Vaasantiellä asti, Lotskerissa, Harjunpäässä... Mikä sen voi aiheuttaa?

Tapaninpäivän myrskyssä taannoin sähkömiehet taisivat saada kolmin- tai nelinkertaisen palkan työstä kriisitilanteessa. Missä on hoitajien palkat tässä kriisissä? Ratsastetaan hyve-etiikalla; pitäisi perua eläkkeet ja lomat ilman kunnon korvauksia.

Koska sijaisia ei arvosteta pätkääkään varsinkaan hoitotyössä ja varhaiskasvatuksessa, niin kuka keksisi meillä sijaisille oman yhdistyksen. Ollaan pois viikko tai pari lakossa, niin nähdään, miten vakkarit hoitaa homman. Edes pikkujouluihin ei ollut asiaa, ellet ole pitkäaikainen sijainen tai vakkari. Silloin meitä kaivataan, kun ollaan pois. Nokitteluun kyllästynyt

Jaakko Jäntin kirjoitus osui naulan kantaan. Vaikka en ole vasemmistopuolueiden kannattaja, olen samaa mieltä. Jos kulutus kasvaa joka vuosi, maapallon luonnonvarat loppuvat nopeasti kesken. Kaikkien laitteiden sähköistäminen ei poista päästöongelmaa, vaan tilalle tulee uusi ongelma.