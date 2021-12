Tekstaripalstalla ihmetellään Porin puistoja ja kaivataan Katri Makkosta.

Nyt olisi sitten aika lunastaa puheensa kaikkien niiden, jotka ovat vuosien saatossa uhonneet lähteä mahdollisimman kauas Suomesta, kun Olkiluoto 3 käynnistetään. Mahtaa tulla melkoinen piikki matkustustilastoihin. Olisiko oikein ryhmämatka-ainesta?

Miksi Porissa puistokatuja kutsutaan puistoiksi? Minua hämmensi käsite "puistojen risteys", eivätkö risteävät puistot muodosta yhtä isoa puistoa? Ja miksi puistoissa saa ajaa autoa? Ei muualla saa.

TVO:n toimitusjohtaja sanoi, että sähkön hintaa on vaikea ennustaa. Ei yrityksissä yleensä myytävän tuotteen hintaa ennusteta, vaan se perustuu kustannuksiin. Sähkön hinnan määrittelystä on tullut todella kummajainen, sillä pörssisähkön hinta määräytyy kaasun hinnan mukaan, vaikka kaasulla tuotetaan minimaalisesti sähköä.

Paljon vähemmällä päästään, jos ainoastaan Petteri Orpo korvataan työperäisellä maahanmuutolla, silloin suuri Suomen oma työttömien armeija voisi saada töitä.

Sain ilokseni tiedon, että 1.1.2022 pieni, alle 600 euron työeläkkeeni nousee 2,28 prosenttia. Tuli myös sähkölasku Fortumilta. 490,29 euroa erääntyy tammikuussa. Kiitos vaan Paavo Lipposelle ja kumppaneille taitetusta indeksistä ja hyvää joulua teille, toivottaa köyhä eläkeläinen.

Jokainen tietää, mitä postin kulkeminen on tänä päivänä. Juuri tuli kirje, joka oli ollut matkalla seitsemän päivää eli puolet laskun maksuajasta. Kyllä yritysten pitää huomioida tämä postin karmea viivästäminen maksuajassa. Yhden viikon maksuaika on kohtuuton.

Vielä riittää maton tamppaajia meluhaittaa aiheuttaen. Mahtavatko tietää imurin olevan jo keksitty. Toki se maksaa enemmän kuin piiska.

Hyvä Pori! Ei ilotulitusta! Järkevä päätös!

Tuulimyllyt ne on ne, jotka pitää kaikenkattavaa huminaa, et pääse pakoon minnekään. Toivoisin niitä Helsingin keskustaan, vihreethän niitä halusi. Honkajoki on nyt oikeen niitten luvattu maa. Kammottavaa.

Kyllä se hurina ja ulina kuuluu Bepopin katolta. Laitteita ja vehkeitä yllin kyllin, hurisee joka suuntaan. Jotain tarttis tehdä.

Miksi Porin keskustan alueella päiväposti jaetaan vasta illalla kello 19.30. Vaati vastauksen.

Kiitokset Porin perusturvalle ja kaikille työvuorossa olleille henkilöille viime torstaisen pop up -rokotustilaisuuden järjestämisestä. Jaksoitte palvella jonottajia ystävällisesti, vaikka ilta venähti aika pitkäksi.

Kansalaiskeräys koronan takia raataville hoitajille.

Vanhus, joka pyysit koronapassia ja sinulta kysyttiin pankkitunnuksista, sinulle ohjeeksi: Jos haluat ja tarvitset koronapassin eikä sinua kiinnosta pätkääkään pop up -tilaisuus, sanot suoraan, että tarvitset koronapassin ja pyydät terveyskeskuksen edustajaa hankkimaan sen sinulle. Piste! Hyvin hoitui tämä asia itseni ja vaimoni osalta kolme viikkoa sitten. Terveisin 83-vuotias vanhus.

Joku ihmetteli marketin pidennettyä aukioloa, epäili ahneudeksi. Erinomaisen fiksu on market pidennetyllä aukiololla. Siten koronatartuntojen lisääntyessä saisimme vältettyä ruuhkia. Piittaamattomille maskittomille kannattaisi kauppojen eriyttää eri aika ja vastuulliset, maskeja käyttävät voisivat käydä omalla ajallaan. Terveydenhuollossa henkilöstö on töissä koko yön ennen joulua, jouluna ja sen jälkeen. Myyjät ehtivät mainiosti joulua valmistelemaan.

Nyt eletään vuoden pimeintä aikaa myös liikenteessä. Tein viime perjantaina aamulla havainnon koululaisista pyörineen Vähällä-Raumalla. Runsaan kilometrin matkalla ainakin viisi pyöräilijää oli menossa ala-asteen kouluun täysin valottomilla pyörillä! Nyt vanhemmat herätys ja ostamaan ne valot myös siihen kalliiseen maastopyörään.

Ilahduttavan raikas tuulahdus Sanna Ukkolan ohjelmassa. Katri Makkosen selkeän raikkaat puheenvuorot. Tuli ihan ikävä hänen juontamiaan A-studiota.

Kävin katsomassa Käppärän luistinradan ja Isomäen tekojääradan kuntoa. Ollaan vähintään 6-6 tasapelitilanteessa Porin kaupungin ja länsiporilaisten perheenisien välisessä kilvoittelussa. (vrt. SK 7.12)